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SeeSpace'in akıllı HDMI adaptörü InAir, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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SeeSpace'in akıllı HDMI adaptörü InAir, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı
Geçtiğimiz günlerde CES 2014 fuarı kapsamında SeeSpace tarafından tanıtılan akıllı HDMI adaptörü InAir, ilk duyuruda söz verildiğini gibi Kickstarter üzerinden destek aramaya başladı.
Televizyonlar ile uydu alıcıları arasına takılan akıllı HDMI adaptörü InAir, Android ya da iOS işletim sistemli cihazlar ile kontrol edilebiliyor ve harici olarak takılan Kinect ya da Leap Motion gibi sistemler ile benzersiz bir kullanıcı deneyimi ortaya koyabiliyor. Temel olarak internet üzerinden aldığı bilgileri 2D  televizyonlarda normal görüntünün üzerine, 3D destekli televizyonlarda ise kişi ile televizyon arasındaki alana getiren InAir, örneğin bir Formula 1 yarışı izlerken pilot bilgilerini ya da anlık kokpit kameralarını verebiliyor, belgesel sırasında ayrıntılı görsel içerikler sunabiliyor ya da Facebook üzerinde gezilmesine imkan tanıyor Aynı zamanda ürün için bir geliştirme kiti hazırlayan SeeSpace, çalışmak için özel televizyon modellerine ihtiyaç duymuyor ve oldukça ufak bir boyut ile geliyor.
Site üzerinden başlatılırken konan 100,000$ hedefin, bitimine daha 58 gün kalan 228 bağış ile 25,079$'lık kısmını toplayan InAir, yapılacak 79$ (ABD dışı 30$ kargo) bağış ile Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan yeni tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
SeeSpace'in akıllı HDMI adaptörü InAir, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı

http://www.kickstarter.com/projects/2128859975/inair-the-worlds-1st-augmented-television?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Public_Enemy 5 yıl
sık sık haberini yaptığınıza göre konuya hakimsiniz, tam olarak ne işe yaradığını neyi nasıl yaptığını bir anlatsanızda bizde anlasak, ben hiçbirşey anlamadım
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