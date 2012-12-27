Sega ve Gogoic işbirliği ile geliştirilen "Godsrule: War of Mortals" detaylanıyor

İzlandalı geliştirici Gogoic ile yaptığı yeni iş birliğini geçtiğimiz günlerde duyuran Sega, bu işbirliğinin ilk ürünü Godsrule: War of Mortals'ın detaylarını paylaştı.





RTS unsurlarıyla bezenmiş sosyal tabanlı bir oyun olarak karşımıza çıkan yapım, tanrılar arasında gerçekleşen bir savaşın ölülerin dünyasına sıçramasını konu ediyor. Oyuncuların aynı anda 4 oyuncu ile gerçek zamanlı olarak mücadele etmesine imkan verecek olan oyunda, oyuncuların birbirlerine üstünlük sağlamaları için çeşitli yükseltmelere de yer verileceği belirtiliyor. Çapraz platform özelliği sayesinde, Mac'te oyunu yarıda bırakıp iPad'te kalındığı yerden devam edebilecek olan yapımın ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulacağını da belirtmekte fayda var.





Şu an için kapalı beta sürecinde olan yapımın çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Godsrule: War of Mortals'ı herkesten önce denemek ve geliştirilmesine katkıda bulunmak istiyorsanız, yapımın web sitesinden kapalı beta süreci için başvuruda bulunabilirsiniz.







http://www.gogogic.com/games/godsrule/