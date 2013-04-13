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Seiki'nin 50 inçlik 4K televizyonu fiyatı ile dikkat çekiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Seiki'nin 50 inçlik 4K televizyonu fiyatı ile dikkat çekiyor
 Görüntüleme teknolojilerinde ticari anlamda tüketiciye ulaşan en yüksek çözünürlük 4K durumunda. Full HD çözünürlüğün piksel bakımından 4 kat fazlasını sunan 4K, ayrıca Ultra HD şeklinde de adlandırılıyor.

Ultra HD çözünürlükte ilk televizyon modelleri ise 10 000$ başlangıç seviyesinden satışa sunulmuş durumda. Sony de 4K uyumlu bir medya oynatıcısını 699$ fiyat etiketiyle pazara sürecek. Ancak bütçeye uygun bir set meydana getirmek oldukça tuzlu oluyor.

Seiki ise bu dezavantajı göz önüne alarak, hâli hazırdaki LED TV modelleri ile aynı fiyat seviyesinde bir 4K LED TV hazırlamış. 50 inçlik bir boyuta sahip olan modelde 3840 X 2160 ekran çözünürlüğü yer alıyor. 

120Hz yenileme hızı, 6.5ms tepkime süresi, 5000:1 kontrast oranı, 16:9 görüntü oranı, VGA ve HDMI çıkışları şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Seiki modelini 1299$ fiyat seviyesi ile ABD'de satışa sundu. Uluslararası satış detayları bilinmiyor. Akıllı TV ve 3D gibi bazı özelliklerin yer almadığı modelde maliyet de epeyce düşürülmüş. Yaz döneminde Sony'nin 4K çözünürlükte ölçeklendirilmiş Blu-ray filmlerinin pazara sunulacağı düşünüldüğünde, tüketicilerin 4K deneyimleme isteği de oldukça ucuza karşılık bulacak.


http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=7674736 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Lockheed
Doğru hatırlıyorsam Sonynin bir 4k TVsi neredeyse bu televizyonun yarı fiyatına sunulmuştu. 5000$ mıydı 6000 miydi tam fiyatını hatırlayamadım.

sen 1299'u 12999 diye okudun herhalde :)
LockheedDoğru hatırlıyorsam Sonynin bir 4k TVsi neredeyse bu televizyonun yarı fiyatına sunulmuştu. 5000$ mıydı 6000 miydi tam fiyatını hatırla...
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DH Misafiri 6 yıl
Nereden satın alabiliriz bunu? Türkiye'ye gelmeden alamaz mıyız?
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666azazel 6 yıl
[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=uXBu9nxLN78&feature=player_embedded#!]
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Yaratık00 6 yıl
smart1978
Yüksek çözünürlükte ama kalitesi vasat.Ayrıca bu tip televizyonlar 4K videoların yaygınlaşmasıyla satın alınması mantıklıdır. Bende Nexus 10 var ama 2560x1600 civarı videolar nerdeyse yok. Durum bu halde.Blueray üstü yeni bir format popüler yaygınlaşma filan da yok. Piyasada 4K lı ekranlarda blueray upscaling ile kendimizi mi kandıralım? Şuna benziyor oyun konsolu çıkartıyorsun ama oyun yok veya eski modellerin oyunları var idare edin der gibiler. Birşey çıkartılacaksa altyapısı yani ürünleri de çıkartılmalı. Bu yoksa ben ne diye alayım 4K TV leri... Zaten ortalama fiyatları uçuk.Burda bahsedilen model ekranı kalitesiz o yüzden ucuz.

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bellair 6 yıl
helal olsun fiyatı gerçekten çok iyi
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neglectful 6 yıl
Sürekli yüksek fiyatları gözümüze soka soka iyi olan hep yüksek fiyattir psikolojisini sokmayı başardılar kafamıza şimdide acaba söylemi böylemi diye duşun dur amerika kendi Pazarı'nda yapıyor bunu olması gereken fiyata satıyor peynir ekmek gibi satılıyor ama dışarıya gelince gerisi malum.
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smart1978 6 yıl
Yüksek çözünürlükte ama kalitesi vasat.
Ayrıca bu tip televizyonlar 4K videoların yaygınlaşmasıyla satın alınması mantıklıdır.
Bende Nexus 10 var ama 2560x1600 civarı videolar nerdeyse yok. Durum bu halde.
Blueray üstü yeni bir format popüler yaygınlaşma filan da yok.
Piyasada 4K lı ekranlarda blueray upscaling ile kendimizi mi kandıralım?
Şuna benziyor oyun konsolu çıkartıyorsun ama oyun yok veya eski modellerin oyunları var idare edin der gibiler.
Birşey çıkartılacaksa altyapısı yani ürünleri de çıkartılmalı. Bu yoksa ben ne diye alayım 4K TV leri...
Zaten ortalama fiyatları uçuk.
Burda bahsedilen model ekranı kalitesiz o yüzden ucuz.
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K.can.tas 6 yıl
Rakipleri bu kadar pahalıyken bu kadar ucuz olması düşündürücü




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muratai 6 yıl
Bu tür TV ler sadece Amerikada satılır, Türkiye pazarına asla beklemeyin. Amerikada böyle çakma markalara ait o kadar ucuz TV ler varki kafayı yersiniz. Hepsi çin / kore malı tabi :)
Yinede 4K paneli 1299 dolara almak iyi olurdu. Ancak bu paraya alınan tv den üst düzey upscale, görüntü işleme becerisi beklemeyin. 4K görüntülerinizi iyi oynatır belki ancak bluray ve SDTV yi o kadar iyi oynatamaz.
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berkkarabacak 6 yıl
süper bu 4k'nın gelişmesi en çok oyun çözünürlüklerini artırcak,daha sonra da iyi ekran kartı satışlarını(Ram'i yüksek).1300 dolar aşırı iyi bi ücret TR'de olsa hemen alıp monitor yaparım
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DH Misafiri 6 yıl
Ps4 umarim 4k video oynatir.
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Umutcan 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ps4 umarim 4k video oynatir.

Büyük ihtimalle video oynatabilir ama 1080p oyunlar konsola yeni yeni gelir.
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Saiki 6 yıl
başlığı Saiki nin laz versiyonu sandım ilk okuyuşumda :D
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Lockheed
Doğru hatırlıyorsam Sonynin bir 4k TVsi neredeyse bu televizyonun yarı fiyatına sunulmuştu. 5000$ mıydı 6000 miydi tam fiyatını hatırlayamadım.

sen 1299'u 12999 diye okudun herhalde :)
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