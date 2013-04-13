Seiki'nin 50 inçlik 4K televizyonu fiyatı ile dikkat çekiyor

Görüntüleme teknolojilerinde ticari anlamda tüketiciye ulaşan en yüksek çözünürlük 4K durumunda. Full HD çözünürlüğün piksel bakımından 4 kat fazlasını sunan 4K, ayrıca Ultra HD şeklinde de adlandırılıyor.





Ultra HD çözünürlükte ilk televizyon modelleri ise 10 000$ başlangıç seviyesinden satışa sunulmuş durumda. Sony de 4K uyumlu bir medya oynatıcısını 699$ fiyat etiketiyle pazara sürecek. Ancak bütçeye uygun bir set meydana getirmek oldukça tuzlu oluyor.





Seiki ise bu dezavantajı göz önüne alarak, hâli hazırdaki LED TV modelleri ile aynı fiyat seviyesinde bir 4K LED TV hazırlamış. 50 inçlik bir boyuta sahip olan modelde 3840 X 2160 ekran çözünürlüğü yer alıyor.





120Hz yenileme hızı, 6.5ms tepkime süresi, 5000:1 kontrast oranı, 16:9 görüntü oranı, VGA ve HDMI çıkışları şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Seiki modelini 1299$ fiyat seviyesi ile ABD'de satışa sundu. Uluslararası satış detayları bilinmiyor. Akıllı TV ve 3D gibi bazı özelliklerin yer almadığı modelde maliyet de epeyce düşürülmüş. Yaz döneminde Sony'nin 4K çözünürlükte ölçeklendirilmiş Blu-ray filmlerinin pazara sunulacağı düşünüldüğünde, tüketicilerin 4K deneyimleme isteği de oldukça ucuza karşılık bulacak.





http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=7674736