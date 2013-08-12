Seim Effects, Power Workflow 4 isimli Adobe Lightroom eklenti paketini yayınladı

Grafik tasarım ve fotoğraf dünyasının yazılım tarafında yer alan Adobe'nin Lightroom isimli fotoğraf düzenleme yazılımı için Seim Effects tarafından hazırlanan Power Workflow 4 isimli eklenti paketi yayınladı.

Adobe Lightroom 4 ve 5 sürümleri bünyesine eklenti olarak yüklenen ve içerisinde amatör ya da profesyonel fotoğrafçıların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 75'den fazla önceden hazırlanmış düzenleme seçeneği yer alan Power Workflow 4, geliştirici firma tarafından dünyanın en gelişmiş hazır eklenti paketi olarak gösteriliyor ve büyük kolaylık sağlayan toplu fotoğraf düzenleme seçeğini de barındırıyor.

Seim Effects resmi internet sitesi üzerinde 49$ fiyat etiketiyle satın alınabilen Power Workflow 4 Adobe Lightroom 4 / 5 eklentisi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/seim-effects-launch-power-workflow-4-lightroom-presets-22648