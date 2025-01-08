Sony, Horizon Zero Dawn ve Helldivers 2'nin film uyarlamaları üzerinde çalışıyor

Horizon Zero Dawn Filmi İçin Hazırlıklara Başlandı
CES'teki Sony panelinde PlayStation Productions Başkanı Asad Qizilbash ve Screen Gems stüdyosunun başındaki isim olan Ashley Brucks da sahneye çıktı. Qizilbash ve Brucks, Sony'nin şu anda üzerinde çalıştığı projeler arasında Horizon Zero Dawn ve Helldivers 2'nin film uyarlamalarının da olduğunu duyurdu.
Aslında Horizon Zero Dawn'ın büyük bütçeli bir Netflix dizisine dönüştürülmesi planlanıyordu. Ancak bu diziyi hazırlayan Steve Blackman'ın adı taciz suçlamalarına karışınca proje krize girdi ve bu kriz Netflix'in projeyi tamamen iptal edilmesiyle sonuçlandı. Ne var ki Sony, Horizon serisini ekrana uyarlama fikrinden vazgeçmedi. Sonuç olarak da ortaya bu film projesi çıktı.
Hoziron Zero Dawn, 31. yüzyılda kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Dev robotların hüküm sürdüğü bu gelecekte insanlar teknolojik olarak gerilemiş kabileler olarak yaşıyor. Hikâyenin merkezinde Aloy adlı genç bir savaşçı bulunuyor. İlk oyun gibi film uyarlamasının da Aloy'un orijin hikâyesini anlatacağı söyleniyor.
Diğer yandan Helldivers 2 ise 22. yüzyılda geçiyor ve insanlığı tehdit eden düşmanlarla savaşmaları için farklı farklı görevlere yollanan bir grup elit askere odaklanıyor. Helldivers adlı bu grup, galaksi boyunca farklı düşmanlarla savaşarak insanlığın güvenliğini sağlamaya çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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