Sony, Horizon Zero Dawn ve Helldivers 2'nin film uyarlamaları üzerinde çalışıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda The Last of Us, Gran Turismo, Uncharted, Twisted Metal gibi sevilen oyun serilerinin dizi ve film uyarlamalarına imza atan Sony, önümüzdeki dönemde bu uyarlamaların sayısını daha da arttırmayı planlıyor. CES 2025 fuarında düzenlenen Sony etkinliğinde, şirketin yeni oyun uyarlamaları hakkında da önemli açıklamalar yapıldı.

Horizon Zero Dawn Filmi İçin Hazırlıklara Başlandı

CES'teki Sony panelinde PlayStation Productions Başkanı Asad Qizilbash ve Screen Gems stüdyosunun başındaki isim olan Ashley Brucks da sahneye çıktı. Qizilbash ve Brucks, Sony'nin şu anda üzerinde çalıştığı projeler arasında Horizon Zero Dawn ve Helldivers 2'nin film uyarlamalarının da olduğunu duyurdu.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın en popüler oyunlarından olan Helldivers 2'nin film uyarlamasını Sony Pictures hazırlıyor. Horizon Zero Dawn filmi ise Columbia Pictures ile PlayStation Productions ortaklığında hazırlanıyor. Her iki proje de şimdilik hazırlık sürecinin ilk aşamalarında. Bu yüzden bu projelerin emanet edileceği sinemacıların kimler olacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor.

Aslında Horizon Zero Dawn'ın büyük bütçeli bir Netflix dizisine dönüştürülmesi planlanıyordu. Ancak bu diziyi hazırlayan Steve Blackman'ın adı taciz suçlamalarına karışınca proje krize girdi ve bu kriz Netflix'in projeyi tamamen iptal edilmesiyle sonuçlandı. Ne var ki Sony, Horizon serisini ekrana uyarlama fikrinden vazgeçmedi. Sonuç olarak da ortaya bu film projesi çıktı.

Punisher'ın devam dizisi çekilebilir 2 gün önce eklendi

Hoziron Zero Dawn, 31. yüzyılda kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Dev robotların hüküm sürdüğü bu gelecekte insanlar teknolojik olarak gerilemiş kabileler olarak yaşıyor. Hikâyenin merkezinde Aloy adlı genç bir savaşçı bulunuyor. İlk oyun gibi film uyarlamasının da Aloy'un orijin hikâyesini anlatacağı söyleniyor.

Diğer yandan Helldivers 2 ise 22. yüzyılda geçiyor ve insanlığı tehdit eden düşmanlarla savaşmaları için farklı farklı görevlere yollanan bir grup elit askere odaklanıyor. Helldivers adlı bu grup, galaksi boyunca farklı düşmanlarla savaşarak insanlığın güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Horizon Zero Dawn filmi için hazırlıklara başlandı