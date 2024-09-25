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    Horizon Zero Dawn Remastered, PC ve PS5 için geliyor

    Sony’nin geçtiğimiz gece düzenlediği State of Play etkinliğinde sevilen oyun Horizon Zero Dawn’ın yeniden düzenlenmiş Remastered versiyonunun PS5 ve PC için geleceği açıklandı.
    Horizon Zero Dawn Remastered, PC ve PS5 için geliyor Tam Boyutta Gör
    Sony, Horizon Zero Dawn'ın yeniden düzenlenmiş (Remastered) bir versiyonunu çok yakında oyuncuların beğenisine sunacak. Geçtiğimiz gece düzenlenen State of Play etkinliği kapsamında Horizon Zero Dawn Remastered’ın önümüzdeki ay PC ve PS5 platformlarına çıkacağı duyuruldu.

    Horizon Zero Dawn Remastered geliyor

    Aslında bir süredir Horizon Zero Dawn’ın bir Remaster sürümünün geleceğini biliyorduk ve State of Play duyurusu da büyük bir sürpriz olmadı. 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn, mekanik yaratıkların istila ettiği postapokaliptik bir dünyada yaşayan bir avcı olan Aloy’un etrafında dönüyordu. İlk oyun 2020 yılında aynı zamanda PC’ye de gelmişti.

    Horizon Zero Dawn Remastered ise 10 saatten fazla yeniden kaydedilmiş ses, mocap ve geliştirilmiş karakter modelleri, animasyon, ışıklandırma ve dokuların yer alacağını bir yapım olacak. Görsel açıdan oyunun Forbidden West seviyesine geleceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Remastered sürümü The Frozen Wilds genişleme paketi gibi tüm ek içeriklerle birlikte gelecek. Oyunun PC sürümünde ultra geniş çözünürlükler ve Nvidia DLSS 3 ve AMD FSR 3.1 gibi performans artırıcı teknolojiler de bulunacak.

    Horizon Zero Dawn Remastered ne zaman çıkacak?

    Horizon Zero Dawn Remastered, PC ve PS5 için geliyor Tam Boyutta Gör
    Horizon Zero Dawn Remastered 31 Ekim'de PS5 ve PC için çıkış yapacak. Oyun aynı zamanda PS5 Pro’ya da gelecek.

    Horizon Zero Dawn’a PlayStation veya PC'de zaten sahipseniz Remastered sürümüne 9,99 dolar karşılığında sahip olabileceksiniz. Oyunu ilk defa alacak olanlar ise 49,99 dolar ödeme yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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