Horizon Zero Dawn Remastered, PC ve PS5 için geliyor

Tam Boyutta Gör Sony, Horizon Zero Dawn'ın yeniden düzenlenmiş (Remastered) bir versiyonunu çok yakında oyuncuların beğenisine sunacak. Geçtiğimiz gece düzenlenen State of Play etkinliği kapsamında Horizon Zero Dawn Remastered’ın önümüzdeki ay PC ve PS5 platformlarına çıkacağı duyuruldu.

Horizon Zero Dawn Remastered geliyor

Aslında bir süredir Horizon Zero Dawn’ın bir Remaster sürümünün geleceğini biliyorduk ve State of Play duyurusu da büyük bir sürpriz olmadı. 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn, mekanik yaratıkların istila ettiği postapokaliptik bir dünyada yaşayan bir avcı olan Aloy’un etrafında dönüyordu. İlk oyun 2020 yılında aynı zamanda PC’ye de gelmişti.

Horizon Zero Dawn Remastered ise 10 saatten fazla yeniden kaydedilmiş ses, mocap ve geliştirilmiş karakter modelleri, animasyon, ışıklandırma ve dokuların yer alacağını bir yapım olacak. Görsel açıdan oyunun Forbidden West seviyesine geleceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Remastered sürümü The Frozen Wilds genişleme paketi gibi tüm ek içeriklerle birlikte gelecek. Oyunun PC sürümünde ultra geniş çözünürlükler ve Nvidia DLSS 3 ve AMD FSR 3.1 gibi performans artırıcı teknolojiler de bulunacak.

Horizon Zero Dawn Remastered ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör Horizon Zero Dawn Remastered 31 Ekim'de PS5 ve PC için çıkış yapacak. Oyun aynı zamanda PS5 Pro’ya da gelecek.

Horizon Zero Dawn’a PlayStation veya PC'de zaten sahipseniz Remastered sürümüne 9,99 dolar karşılığında sahip olabileceksiniz. Oyunu ilk defa alacak olanlar ise 49,99 dolar ödeme yapacak.

