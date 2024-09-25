Horizon Zero Dawn Remastered, PC ve PS5 için geliyor

Horizon Zero Dawn Remastered geliyor
Aslında bir süredir Horizon Zero Dawn’ın bir Remaster sürümünün geleceğini biliyorduk ve State of Play duyurusu da büyük bir sürpriz olmadı. 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn, mekanik yaratıkların istila ettiği postapokaliptik bir dünyada yaşayan bir avcı olan Aloy’un etrafında dönüyordu. İlk oyun 2020 yılında aynı zamanda PC’ye de gelmişti.
Horizon Zero Dawn Remastered ise 10 saatten fazla yeniden kaydedilmiş ses, mocap ve geliştirilmiş karakter modelleri, animasyon, ışıklandırma ve dokuların yer alacağını bir yapım olacak. Görsel açıdan oyunun Forbidden West seviyesine geleceği ifade ediliyor. Bununla birlikte Remastered sürümü The Frozen Wilds genişleme paketi gibi tüm ek içeriklerle birlikte gelecek. Oyunun PC sürümünde ultra geniş çözünürlükler ve Nvidia DLSS 3 ve AMD FSR 3.1 gibi performans artırıcı teknolojiler de bulunacak.
Horizon Zero Dawn Remastered ne zaman çıkacak?
Horizon Zero Dawn’a PlayStation veya PC'de zaten sahipseniz Remastered sürümüne 9,99 dolar karşılığında sahip olabileceksiniz. Oyunu ilk defa alacak olanlar ise 49,99 dolar ödeme yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)