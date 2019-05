Star Wars: Episode IX'un ilk fragmanı ve ismi yayınlandı

Yeni Star Wars üçlemesinin son filmi olan Star Wars: Episode IX, bu yıl sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor. Yılın en merakla beklenen filmlerinden birisi olan Star Wars 9 için nihayet ilk fragman bugün paylaşıldı. Lucasfilm fragmanla beraber filmin resmi ismini de açıkladı.Yeni Star Wars filminin ismi Star Wars: The Rise of Skywalker olacak. Yayınlanan fragmanda filmle ilgili genel anlamda çok fazla detay verilmediğini görüyoruz. Fragmanın en dikkat çeken kısmı Palpatine'in gülüşü olmuş diyebiliriz. The Rise of Skywalker'ın yönetmenlik koltuğunda oturan J.J. Abrams, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada yeni filmin The Last Jedi'dan hemen sonra geçeceğini söylemişti.2017 yılında vizyona giren The Last Jedi her ne kadar gişede başarılı bir performans sergilemiş olsa da hem eleştirmenler hem de genel anlamda izleyiciler tarafından epey olumsuz yorumlar almıştı. The Last Jedi'dan hemen sonra vizyona giren Solo: A Star Wars Story filminin de gişede çakıldığını görmüştük. Yani Star Wars serisi için şu sıralar işler pek de iyi gitmiyor denilebilir. Ancak her şeye rağmen Star Wars çok önemli bir marka. Disney muhtemelen The Rise of Skywalker ile yine epey bir para kazanacaktır.Star Wars: The Rise of Skywalker'da önceki filmlerin başrolleri Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega, Kelly Marie Tran ve Adam Driver geri dönecek. Ayrıca Mark Hamill ve Carrie Fisher'ı da filmde göreceğiz. J.J. Abrams tarafından yönetilen film 20 Aralık 2019'da vizyona girecek.