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Star Wars: Episode IX'un ilk fragmanı ve ismi yayınlandı

Disney, merakla beklenen Star Wars: Episode IX filmi için ilk fragmanı yayınladı. Fragmanla beraber ayrıca filmin ismi de açıklandı. İşte Star Wars 9'un fragmanı ve ismi:
1 ay
4,6b
1
25
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yeni Star Wars üçlemesinin son filmi olan Star Wars: Episode IX, bu yıl sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor. Yılın en merakla beklenen filmlerinden birisi olan Star Wars 9 için nihayet ilk fragman bugün paylaşıldı. Lucasfilm fragmanla beraber filmin resmi ismini de açıkladı.


Yeni Star Wars filminin ismi Star Wars: The Rise of Skywalker olacak. Yayınlanan fragmanda filmle ilgili genel anlamda çok fazla detay verilmediğini görüyoruz. Fragmanın en dikkat çeken kısmı Palpatine'in gülüşü olmuş diyebiliriz. The Rise of Skywalker'ın yönetmenlik koltuğunda oturan J.J. Abrams, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada yeni filmin The Last Jedi'dan hemen sonra geçeceğini söylemişti.

2017 yılında vizyona giren The Last Jedi her ne kadar gişede başarılı bir performans sergilemiş olsa da hem eleştirmenler hem de genel anlamda izleyiciler tarafından epey olumsuz yorumlar almıştı. The Last Jedi'dan hemen sonra vizyona giren Solo: A Star Wars Story filminin de gişede çakıldığını görmüştük. Yani Star Wars serisi için şu sıralar işler pek de iyi gitmiyor denilebilir. Ancak her şeye rağmen Star Wars çok önemli bir marka. Disney muhtemelen The Rise of Skywalker ile yine epey bir para kazanacaktır.

Star Wars: The Rise of Skywalker'da önceki filmlerin başrolleri Daisy Ridley, Oscar Isaac, John Boyega, Kelly Marie Tran ve Adam Driver geri dönecek. Ayrıca Mark Hamill ve Carrie Fisher'ı da filmde göreceğiz. J.J. Abrams tarafından yönetilen film 20 Aralık 2019'da vizyona girecek. 

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broodofqueen 1 ay en beğenilen
Yaşı büyük olduğu için eğitime kabul edilmeyen Anakin Skywalker'dan,
Hayvan b*klarını Jedi güçleri ile temizleyen bebelere.
Tam Disney firmasına yakışır bir süreç.
Çok fazla Star Wars fanı değilim,
Ölüp bitmiyorum filmleri, dizileri için
lakin,
güzel bir eserin bu kadar rezil edilmesine de içim el vermiyor.
#notmystarwars
Edit:İmla
Yaşı büyük olduğu için eğitime kabul edilmeyen Anakin Skywalker'dan,Hayvan b*klarını Jedi güçleri ile temizleyen bebelere.Tam Disney firmasına yakışır...
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ggreyhame 4 hf.
Rey, Palpatine'den eğitim almış sonra başka bir gezene fırlatılmış bir kız. Luke, Rey'in içinde gücü bu kadar yoğun bu yüzden hissetti. Rey'de hem Dark hem de Light Side bulunuyor.
Şöyle bir teori geldi aklıma. Umuyorum ki Rey, Palpatine'in eski öğrencisi falan çıkar da film izlenebilir.
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DinoCrocetti 1 ay
Skywalkerla olan alakası ne bu filmin ? Skywalker mı kaldı
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Noctivagant 1 ay DinoCrocetti
Torun var ya kötü karakter olarak. Birde yeni seride yer alan iyi tarafı temsil eden kızın gerçek ailesi kim onuda hala bilmiyoruz belki o kızda bir Skywalker dır.
Ailesi onu bir gezegende bırakıp gitti ama o aile galiba gerçek ailesi bile değil. Son filmde yanlış hatırlamıyorsam öyle bir muhabbet olmuştu. Anakin Skywalker yani Darth Vader'ın babası hakkında da hiç bilgi sahibi olmadık. Lucas tarafından çekilen solu film serisinin ilken de Annesine babası kim diye sorulduğunda kadın hiç cevap vermedi. Bir teoriye göre babası yok ama disney belki o konuda farklı bir davranış sergileyecek olabilir. Belki de Anakin'in hiç bilmediğimiz bir babası vardır. O babanın başka çocukları da olduysa ve o çocuklardan biri bir şekilde belki de Rey ile bağlantılı olabilir. Yani Rey karakteri de bir şekilde Skywalker ailesi ile bağlantılı bir karakter çıkabilir.
Kızın adı Rey ama soyadını hiç duymadık ve karakterin adı her yerde sadece Rey diye geçiyor. Oysa seride her bir karakterin normalde soyadı vardır. Bu kızın ise bir soyadı yok.
Yeni seride Rey'in ana karakter olduğunu düşünürsek ve son filmin adınında Skywalker'ın yükselişi olduğunu öğrendiğimize göre bu kızın bir şekilde Skywalker çıkma olasılığı baya yüksek bir olasılık.
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Noctivagant 1 ay
Eski seride öldüğünü düşündüğümüz İmparator nasıl hayatta kalmayı başardı çok merak ediyorum.
Fragmanın sonunda yer alan kahkaha sesinin İmparator'a ait olduğu düşünülüyor
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Am@deus 1 ay Noctivagant
Düşünülme değil hocam jj sesin imparatora ait olduğunu söyledi zaten.
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Am@deus 1 ay
Bu saatten sonra iyi birşey çıkmaz bunlardan.
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Noctivagant 1 ay

Youtube da buldum. Fragmanı ilk defa paylaştıklarında izleyen kalabalığın verdiği tepkileri göstermişler.
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Mellkor 1 ay
Diziye çevirdiler iyice
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WB 1 ay
8. Film kadar kötusu gelmedi, gelemez.. JJ umalim da uclemeyi bu filmle kurtarsin
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pUnduli 1 ay WB
Disney'de genel kural " biz seneye daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu " şeklinde; bu ooo Lando , ooo Palpatine diye keklenmeye müsait tayfa oldukça da böyle gider.
Şimdi değil ama yeteri zaman sonra bu üçleme hiç olmamış kabul edilecek, en az bunun kadar saçma EU gibi takılacak.
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saint42 1 ay
Bu film bir kaç bölümünü izledim ancak bir türlü kanım ısınmadı ne yapıyorlar bir türlü anlamadım amaç ne çözemedim.
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obili 1 ay
Şu kylo göründüğü zaman tepe tüylerim ayağa kalkıyor. Bir karakter bu kadar mı itici olur arkadaş? Seri rezil edilmesine edildi de , bu son olsa bari .
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broodofqueen 1 ay en beğenilen
Yaşı büyük olduğu için eğitime kabul edilmeyen Anakin Skywalker'dan,
Hayvan b*klarını Jedi güçleri ile temizleyen bebelere.
Tam Disney firmasına yakışır bir süreç.
Çok fazla Star Wars fanı değilim,
Ölüp bitmiyorum filmleri, dizileri için
lakin,
güzel bir eserin bu kadar rezil edilmesine de içim el vermiyor.
#notmystarwars
Edit:İmla
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