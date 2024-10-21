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    Anlık Bildirim

    Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42 için tarih verildi

    Uzun yıllardır geliştirilen Star Ctisien'in tek oyunculu hikaye modu olan Squadron 42 için tarih verildi. Bekleyiş bir süre daha sürecek. İşte yeni oyundan görüntüler...        
    Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42 için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    2012 yılında duyurulan ve hala geliştrime aşamasında olan Cloud Imperium Games'in Star Citizen isimli oyununun hikaye modu olan Squadron 42 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Yakın tarihte cilalama aşamasına başlanan yapım için bir saatlik oynanış videosu da geldi.

    Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42 için tarih verildi

    Kaçıranlar için Star Citizen, oyun sektörünün en tartışmalı projelerden biri olarak görülüyor. Kitlesel fonlama kampanyasının başlamasından bu yana yaklaşık 12 yıl geçti ve halen geliştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Cloud Imperium CEO'su Chris Roberts, oyunun son durumu hakkında bilgi verdi. 

    Buna göre fazlasıyla güçlü bir oyuncu kadrosunun bulunduğu ve vaatlerin çok büyük olduğu Squadron 42, yapılan duyuruya göre 2026 yılında hazır olacak.Ayrıca oyunun ana hikâyesinin 30-40 saat arasında süreceği belirtilirken, farklı platformlarda oynanabileceği açıklandı. 

    "Geçen yıl Squadron 42'nin özelliklerinin tamamlandığını duyurmuştuk, peki ekip o zamandan beri ne yapıyor? Squadron'un ölçeği ve hedefleri göz önüne alındığında, ekiplerimiz oyunun hem benim hem ekibin hem de sizin yüksek standartlarınızı karşılamasını sağlamak için cilalama ve optimize etme çalışmalarına odaklandı."

    İşte Gary Oldman, Mark Hamill, Henry Cavill ve Andy Serkis gibi yıldız isimler dahil olmak üzere Squadron 42 oynanış fragmanı:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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