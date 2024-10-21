Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42 için tarih verildi
Kaçıranlar için Star Citizen, oyun sektörünün en tartışmalı projelerden biri olarak görülüyor. Kitlesel fonlama kampanyasının başlamasından bu yana yaklaşık 12 yıl geçti ve halen geliştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Cloud Imperium CEO'su Chris Roberts, oyunun son durumu hakkında bilgi verdi.
Buna göre fazlasıyla güçlü bir oyuncu kadrosunun bulunduğu ve vaatlerin çok büyük olduğu Squadron 42, yapılan duyuruya göre 2026 yılında hazır olacak.Ayrıca oyunun ana hikâyesinin 30-40 saat arasında süreceği belirtilirken, farklı platformlarda oynanabileceği açıklandı.
"Geçen yıl Squadron 42'nin özelliklerinin tamamlandığını duyurmuştuk, peki ekip o zamandan beri ne yapıyor? Squadron'un ölçeği ve hedefleri göz önüne alındığında, ekiplerimiz oyunun hem benim hem ekibin hem de sizin yüksek standartlarınızı karşılamasını sağlamak için cilalama ve optimize etme çalışmalarına odaklandı."
İşte Gary Oldman, Mark Hamill, Henry Cavill ve Andy Serkis gibi yıldız isimler dahil olmak üzere Squadron 42 oynanış fragmanı:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)