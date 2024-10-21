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Tam Boyutta Gör 2012 yılında duyurulan ve hala geliştrime aşamasında olan Cloud Imperium Games'in Star Citizen isimli oyununun hikaye modu olan Squadron 42 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Yakın tarihte cilalama aşamasına başlanan yapım için bir saatlik oynanış videosu da geldi.

Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42 için tarih verildi

Kaçıranlar için Star Citizen, oyun sektörünün en tartışmalı projelerden biri olarak görülüyor. Kitlesel fonlama kampanyasının başlamasından bu yana yaklaşık 12 yıl geçti ve halen geliştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Cloud Imperium CEO'su Chris Roberts, oyunun son durumu hakkında bilgi verdi.

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Buna göre fazlasıyla güçlü bir oyuncu kadrosunun bulunduğu ve vaatlerin çok büyük olduğu Squadron 42, yapılan duyuruya göre 2026 yılında hazır olacak.Ayrıca oyunun ana hikâyesinin 30-40 saat arasında süreceği belirtilirken, farklı platformlarda oynanabileceği açıklandı.

"Geçen yıl Squadron 42'nin özelliklerinin tamamlandığını duyurmuştuk, peki ekip o zamandan beri ne yapıyor? Squadron'un ölçeği ve hedefleri göz önüne alındığında, ekiplerimiz oyunun hem benim hem ekibin hem de sizin yüksek standartlarınızı karşılamasını sağlamak için cilalama ve optimize etme çalışmalarına odaklandı."

İşte Gary Oldman, Mark Hamill, Henry Cavill ve Andy Serkis gibi yıldız isimler dahil olmak üzere Squadron 42 oynanış fragmanı:

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Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42 için tarih verildi