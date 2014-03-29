



10 yıldan fazla bir süredir global pazarlarda boy gösteren robot süpürgeler, gelişen teknolojilerin ışığında daha fazla akıllandı ve daha fonksiyonel hale geldi. Ancak Sharp bunu bir adım daha ileri götürme düşüncesinde.





Firmanın Cocorobo adlı temizlik robotu öğrenmeye dayalı akıllı özellikleriyle evinizin küçük kızı olmayı planlıyor. Cocorobo otomatik yer temizliği özelliğinin yanısıra sahibi ile iletişim kurabiliyor ve küçük sohbetler edebiliyor.





Bu sohbetler içerisinde karşılıklı teşekkür konuşmaları, hava durumu bilgisi verebilme, akşam için yemek mekanı önerileri girebiliyor. Temizlik konusunda bir problem olduğunda Cocorobo konuşarak sahibine bunu iletebiliyor. Ayrıca eve gelen misafirleri karşılama ve yönlendirme özelliği de mevcut. Cocorobo öğrenmeye dayalı olduğu için evdeki bireylerin alışkanlıklarını öğrenebiliyor ve yeni sohbetlerdeki konular buna göre şekilleniyor.





Sharp'ın hali hazırda sahibi ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurabilen Cocorobo serisi robot süpürgeleri mevcut. Ancak öğrenmeye dayalı yeni akıllı özellikler şu an proje aşamasında ve ilerleyen yıllarda serinin premium sınıfı olarak satışa çıkacak ürünlerinde yer alacak.

Sharp Cocorobo temizlik robotu evin küçük kızı olmaya geliyor