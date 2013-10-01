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Sharp, MEMS adlı yeni bir ekran teknolojisi geliştiriyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp, MEMS adlı yeni bir ekran teknolojisi geliştiriyor

Daha canlı renkler sunan ve daha yüksek enerji tasarrufu sunan IGZO adlı panelleri üzerinde çalışan ve yaygın kullanıma geçme yolları arayan Sharp, bunun yanında MEMS adlı yeni bir panel teknolojisi daha geliştiriyor.

MEMS ifadesi "mikro elektromekanik sistemler"in kısaltılması. Bu teknolojide panelde minik kapakçıklar kullanılıyor. Bu kapakçıklar her pikselin yayacağı ışığı açıyor veya kapatıyor. Bu ışık kırmızı, yeşil veya mavi renklerde oluyor. Böylece MEMS ekranlar daha iyi renkler ve daha iyi enerji tasarrufu sunabiliyor.

Sharp ilk MEMS ekran örneğini 7 inç ve 1280x800 piksel olarak CEATEC 2013 etkinliğinde sergiliyor. Bu prototip yakından oldukça başarılı görülürken, biraz uzaklaştığınızda ise yanıp sönmeler göze çarpıyor. Sharp bu problemi gidermek için çalıştığını belirtiyor.

MEMS ekranların geliştirilmesinde Qualcomm da aktif rol alıyor ve şimdiden 120 milyon dolar yatırım yapmış durumda. Ancak MEMS ekranların ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.  

http://www.androidheadlines.com/2013/10/say-hello-to-sharps-new-display-technology-mems.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
zamanında Texas Ins. yapmıştı protitipini, tabi o zamanlar üretimi çok zordu belki bu sefer canlı kanlı çıkabilir karşımıza..
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SEO-Uzmanı 5 yıl
VESTEL :)
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shadowmexo 5 yıl
Firma dediğin böyle olacak arkadaş. Dünyanın en büyük ekran teknolojisi bu adamlarda. Müthiş bir AR-GE hırsı var adamlarda. Helal olsun.
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mehmedaltair 5 yıl
Ne varsa sharp ta var adamlar çalışıyor
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sertacarslan 5 yıl
Mekanik kapakçıklar mı???
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kımyasal 5 yıl
Ekran gelişimi,heleki güç tüketimi konusunda önemlidir.Akıllı telefonlarda en çok tüketimi yapan parçalardan biriside ekrandır.Kimi şirketler full hd ekran,2ghz işlemci,20mp kamera yarışına girer.Kimileride daha düşük güç tüketen ekran,işlemci.Dönüştürülebilen malzemeye sahip kasa vb. yararlı geliştirmeler yapar.
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General. 5 yıl
Şu İGZO yu bi göreydikte MEMS eksik olaydı
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Godolphin 5 yıl
Ekranı bırakın pili geliştirin..Ekran olağan üstü oluyor şarj yetmiyor neye yarar..
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selahattın ısık 5 yıl
şimdi yeni teknolojiler için araştırma yapmaya devam eden sharp mı yoksa araştırma için kaynak ayıran qualcom umu tebrik edelim..ben her ikisine koca bi
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