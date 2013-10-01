Sharp, MEMS adlı yeni bir ekran teknolojisi geliştiriyor





Daha canlı renkler sunan ve daha yüksek enerji tasarrufu sunan IGZO adlı panelleri üzerinde çalışan ve yaygın kullanıma geçme yolları arayan Sharp, bunun yanında MEMS adlı yeni bir panel teknolojisi daha geliştiriyor.





MEMS ifadesi "mikro elektromekanik sistemler"in kısaltılması. Bu teknolojide panelde minik kapakçıklar kullanılıyor. Bu kapakçıklar her pikselin yayacağı ışığı açıyor veya kapatıyor. Bu ışık kırmızı, yeşil veya mavi renklerde oluyor. Böylece MEMS ekranlar daha iyi renkler ve daha iyi enerji tasarrufu sunabiliyor.





Sharp ilk MEMS ekran örneğini 7 inç ve 1280x800 piksel olarak CEATEC 2013 etkinliğinde sergiliyor. Bu prototip yakından oldukça başarılı görülürken, biraz uzaklaştığınızda ise yanıp sönmeler göze çarpıyor. Sharp bu problemi gidermek için çalıştığını belirtiyor.





MEMS ekranların geliştirilmesinde Qualcomm da aktif rol alıyor ve şimdiden 120 milyon dolar yatırım yapmış durumda. Ancak MEMS ekranların ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/10/say-hello-to-sharps-new-display-technology-mems.html