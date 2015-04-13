Sharp akıllı telefonlar için 4K çözünürlüğündeki 5.5-inç ekranını duyurdu

Akıllı telefonlar için Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki ekranlar, hem performans hem de enerji verimliliği kapsamında günümüzün altın standardını oluşturuyor. Her ne kadar bazı üreticiler, teknik özellik yarışında öne geçebilmek adına 2K çözünürlüğündeki ekranları mobil cihazlarda kullansa da, yazılım ekosisteminin bu çözünürlüğe hazır olmamasından ötürü piksel yoğunluğuna bağlı "teorik" keskinlik avantajı dışında, ciddi bir artı yenilik getirmiyorlar.

Yukarıda yaptığımız yorum, teknolojinin gelişimine engel değil tabi ki. Japon üretici Sharp, akıllı telefonlar ve bazı diğer mobil cihazlar için geliştirdiği Ultra HD yani 4K çözünürlüğündeki IGZO panelini duyurdu. 806ppi piksel yoğunluğu ile endüstri standardını bambaşka bir boyuta taşıyan yeni ekran, RGB altpiksel dizilimini destekliyor. IGZO paneldeki kimyasal formulasyonun enerji verimliliğindeki iddiası ortada. Belki aynı çözünürlük seviyesindeki diğer panellere kıyasla çok rekabetçi olabilir ancak daha düşük çözünürlükteki paneller ile kıyaslandığında bunun ne seviyede olacağı ya da verimliliği arttırmaya yönelik olarak panelde ekstra ne gibi modifikasyonlar yapıldığı henüz tam olarak bilinmiyor.

Bir 4K ekrana sahip olan akıllı telefon, aynı çözünürlükteki video için keyifli bir izlence ortama sunabilir zira görsel şölen olacağı aşikar. Aynı zamanda Samsung ve HTC gibi firmaların ciddi yatırımlar yaptığı arttırılmış gerçeklik uygulamaları için daha yüksek çözünürlük, bu teknolojinin kanayan yarısı olan bir takım görsel bozulma ve izleme deneyimine olumsuz etki eden yan etkileri azaltabilir ama diğer taraftan 3D oyun deneyimini ise olumsuz etkiler. Çip tasarımcılarının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde piyasaya süreceği mobil GPU tasarımlarının mobilde 4K oyun deneyimini, mevcut GPU tasarımlarının Full HD'de sunduğu akıcılık seviyesine getirmesi beklenmiyor en azından aynı performans / watt değerleri çerçevesinde.

Mobil cihazlar için 4K ekran çalışmalarını yapan bir başka üretici ise Samsung. Son bir iki yılda, panel üretimine yönelik yol haritasında mobil için 4K ekranlara yer veren Güney Koreli şirketin, küçük ihtimal Galaxy Note 5, daha büyük ihtimal olarak Galaxy Note 6'da 4K çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana yer verebileceği düşünülüyor. Sharp'ın paneline geri dönecek olursak eğer, 5.5-inç boyutundaki 4K IGZO panelin gelecek yıl hacimli üretime girmesi ve kullanacak üreticilerin, çerçevesiz profile sahip üst seviye akıllı telefonlar sunması bekleniyor.