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Sharp akıllı telefonlar için 4K çözünürlüğündeki 5.5-inç ekranını duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
1
39
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharp akıllı telefonlar için 4K çözünürlüğündeki 5.5-inç ekranını duyurdu

Akıllı telefonlar için Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki ekranlar, hem performans hem de enerji verimliliği kapsamında günümüzün altın standardını oluşturuyor. Her ne kadar bazı üreticiler, teknik özellik yarışında öne geçebilmek adına 2K çözünürlüğündeki ekranları mobil cihazlarda kullansa da, yazılım ekosisteminin bu çözünürlüğe hazır olmamasından ötürü piksel yoğunluğuna bağlı "teorik" keskinlik avantajı dışında, ciddi bir artı yenilik getirmiyorlar.
Yukarıda yaptığımız yorum, teknolojinin gelişimine engel değil tabi ki. Japon üretici Sharp, akıllı telefonlar ve bazı diğer mobil cihazlar için geliştirdiği Ultra HD yani 4K çözünürlüğündeki IGZO panelini duyurdu. 806ppi piksel yoğunluğu ile endüstri standardını bambaşka bir boyuta taşıyan yeni ekran, RGB altpiksel dizilimini destekliyor. IGZO paneldeki kimyasal formulasyonun enerji verimliliğindeki iddiası ortada. Belki aynı çözünürlük seviyesindeki diğer panellere kıyasla çok rekabetçi olabilir ancak daha düşük çözünürlükteki paneller ile kıyaslandığında  bunun ne seviyede olacağı ya da verimliliği arttırmaya yönelik olarak panelde ekstra ne gibi modifikasyonlar yapıldığı henüz tam olarak bilinmiyor. 
 
Sharp akıllı telefonlar için 4K çözünürlüğündeki 5.5-inç ekranını duyurdu
Bir 4K ekrana sahip olan akıllı telefon, aynı çözünürlükteki video için keyifli  bir izlence ortama sunabilir zira görsel şölen olacağı aşikar. Aynı zamanda Samsung ve HTC gibi firmaların ciddi yatırımlar yaptığı arttırılmış gerçeklik uygulamaları için daha yüksek çözünürlük, bu teknolojinin kanayan yarısı olan bir takım görsel bozulma ve izleme deneyimine olumsuz etki eden yan etkileri azaltabilir ama diğer taraftan 3D oyun deneyimini ise olumsuz etkiler. Çip tasarımcılarının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde piyasaya süreceği mobil GPU tasarımlarının mobilde 4K oyun deneyimini, mevcut GPU tasarımlarının Full HD'de sunduğu akıcılık seviyesine getirmesi beklenmiyor en azından aynı performans / watt değerleri çerçevesinde. 
Mobil cihazlar için 4K ekran çalışmalarını yapan bir başka üretici ise Samsung. Son bir iki yılda, panel üretimine yönelik yol haritasında mobil için 4K ekranlara yer veren Güney Koreli şirketin, küçük ihtimal Galaxy Note 5, daha büyük ihtimal olarak Galaxy Note 6'da 4K çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana yer verebileceği düşünülüyor. Sharp'ın paneline geri dönecek olursak eğer, 5.5-inç boyutundaki 4K IGZO panelin gelecek yıl hacimli üretime girmesi ve kullanacak üreticilerin, çerçevesiz profile sahip üst seviye akıllı telefonlar sunması bekleniyor. 
Sharp akıllı telefonlar için 4K çözünürlüğündeki 5.5-inç ekranını duyurdu
 

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gokhans19 4 yıl en beğenilen
Sharpı teprik ediyorum. Akıllı telefonlarda zaten tek eksiğimiz 4k ekrandı o da tam oldu!

Bataryamız yok full hdye atla gidiyoz 4kya
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kratos_03 4 yıl
Ne diyim dizüstüler utansın. Daha 1366 ya 768 çözünürlükte çıkarıyorlar. Bi zahmet 1080 p ye geçsinler artık. Ama bu nvidia nın suçu. 540 m ile 640m arasında %30 fark var ama 640-740_840 ve 940m aralarında %10 fark var yada yok. 4k mı buyursun gelsin.
Ne diyim dizüstüler utansın. Daha 1366 ya 768 çözünürlükte çıkarıyorlar. Bi zahmet 1080 p ye geçsinler artık. Ama bu nvidia nın suçu. 540 m ile 640m arasında %3...
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DubSteq 4 yıl
Konsollar ve Pc ler bile 4k açamıyor adam gibi. Zeten 5.5" ekrandan insan daha ne bekler ? Fullhd neyine yetmiyor. Resmen elektronik orgazm bu.
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DH Misafiri 4 yıl
Burada "4K ya ne gerek var" bilmişliği yapan arkadaşlar Oculus Rift 2K ekranla piyasaya çıktığında "Neden 8K ekran koymamışlar, pikseller çok rahat görülüyor" diye aynı çok bilmişliklerini yapacaklar eminim.
Evet Full HD üzerinin 5-5.5 inch ekran üzerinde çok da gerekli olmadığına katılıyorum fakat sadece cep telefonları kullanmıyor bu ekranları ve VR dünyasının gelişebilmesi için çok daha yüksek çözünürlüklü ekranlar gerekecek.
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CWaRRioR 4 yıl
kratos_03
Ne diyim dizüstüler utansın. Daha 1366 ya 768 çözünürlükte çıkarıyorlar. Bi zahmet 1080 p ye geçsinler artık. Ama bu nvidia nın suçu. 540 m ile 640m arasında %30 fark var ama 640-740_840 ve 940m aralarında %10 fark var yada yok. 4k mı buyursun gelsin.

İş maliyete bindiğinden hocam. Yüksek çözünürlüklü büyük ekranlar dizüstü fiyatlarını ciddi arttırır. Yoksa yapılamadığından değil. Paraya kıyabiliyorsan gayet yüksek çözünürlüklü üst düzey laptoplar piyasada mevcut.
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CWaRRioR 4 yıl
OverClocK1ng
stradivardiKim ne yapabiliyorsa yapsın Senin işine yaramazsa almazsın Dert etmeye gerek yok
Haaaa. Kusura bakma ama, öyle olmuyor işte.Ben 5-5.5 inç ekranda 1080p den daha yükseğine karşıyım.Zaten gereği de yok. Pil tüketiminden ve GPU yu yorup fazla güç tükettirmekten başka bir işe de yaramıyor. Kısacası ben 1080p istiyorum.Sen diyorsun ki: Adamlar üretmiş, alan alır, almayan almaz.İyi de, ben hızlı, güçlü özelliklerde, adam gibi akıllı telefon istiyorum.Bakıyorum özelliklerini beğendiğim telefona. Adam koymuş 2K ekran. Veya buekran çıktıktan sonra, koyacak 4K ekran.Sen hiç telefon almaya gittiğinde 2K ekranlı telefon beğenip de, satıcıyaBu telefonu beğendim ama ben 1080p seviyorum, 2K ekran istemiyorum. Bununekranını çıkarıp 1080p olanından takın, öyle verindiyebiliyor musun?Diyemiyorsun. Bu adamlar 2K-4K yı ürettikçe, üreticiler de bunlara kanıp o ekranları koyuyorlar. Ben telefonu beğeniyorum. 2K ekran yerine 1080p ekranı olsa, telefonun pili %20 daha fazla gidecek. Ama 2K olduğu için az gidiyor. Ve ben beğendiğim telefon ile 1080p ekran seçme şansına sahip değilim.Bak LG G3 e. Ekranı açıkken G2 den daha kötü skorlar alıyor. Üstelik daha iyi işlemcisi ve fazladan 1GB da RAMi olmasına rağmen. Ben G3 ü beğeniyorum. Ama daha yavaş diye istemiyorum.1080p çözünürlüğü mumla arar olduk yaw..

stradivardi'ye katılıyorum. Herkes tercih ettiği modeli alır. Sonuçta 1080p telefon beğenip 4k ekranlı olsun da diyemezsiniz aynı mantıkla. Ayrıca telefon bazında da düşünmemek gerekir. Taşınabilir bir medya oynatıcıda ya da araç konsolunda 4K çözünürlük gayet güzel olur.
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rcelik21 4 yıl
Telefonlarda nükleer batarya teknolojisi geliştirilsin ancak yeter bu gidişle. Denizaltları gibi aylarca enerji ihtiyacı kalmaz.
Edit: Kafadan attım ama gerçekten ''Nükleer Pil Teknolojisi Üzerine: Enerji Sorununa Kesin Çözüm'' adlı bir haber buldum böyle bir çalışma varmış :)
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silversmith 4 yıl
Tamam teknolojiye karşı değiliz ancak 4K için biri bir de uzun süre şarjı giden pil icat etsin de biz de 4K için ne güzel oldu bak pil teknolojisinin gelişmesine sebep oldu deriz!
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Pi 4 yıl
Tam beklediğim haberdi. Birdahakine 8k ekran bekliyoruz. Tşkler şarp.
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Hirotaro 4 yıl
4k çıkaracaklarına önce bataryaları adam etsinler . Hala utanmıyorlar 2000lik bataryalarla karşımıza çıkmaya . 4k fuzuli israftan başka birşey değil .
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Batuist 4 yıl
bu yükseliş bir noktadan sonra gerçekten gereksiz ama o nokta hangi nokta olacak kestiremiyoruz. çünkü insan gözü bir noktadan sonra ne kadar yakından ve dikkatle bakarsan bak hiçbir fark algılayamayacak. dolayısıyla o noktadan sonrası fayda değil zarar getirecek. azalan marjinal faydalar yasasını bilen arkadaşlar ne demek istyediğimi daha iyi anlayacaktır. Tek merak ettiğim marjinal getirinin artık "0" olduğu nokta hangi nokta olacak? yoksa 100000ppi değerinin kimseye faydası olmayacak.. bir noktada elbet duracak!
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alperen_69 4 yıl Batuist
Bende dediğiniz noktayı merak ediyorum misal 5.1 inch için 2k çok çok iyi belkide 4k olsa fark dediğiniz gibi anlaşılmaz ve eşik budur
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vasili244 4 yıl
bir gün gelecekti geldi daha ilerisinde hazırlıklı olmak lazım...
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alperen_69 4 yıl
2k gereksiz diyordum ama samsung s6 edge üzerinde görünce gerçekten kendini belli ediyor
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batarya zayıf 4 yıl
Şu yüksek çözünürlülük gereksiz diyenlerin %90'ı iPhone kullanmıyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum :)
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