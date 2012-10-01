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Sharp akıllı telefonlar için 5-inç boyutunda Full HD LCD panel üretimine başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli elektronik devi Sharp, yeni nesil akıllı telefonlar için 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde panel üretimine başladığını duyurdu. Eylül sonu itibariyle şirketin 3. numaralı Mie tesisinde başlayan üretim, bu ay içerisinde hacim kazanarak adetli üretim hız kazanmış olacak. Yenilikçi üretim sürecini ve piksel tasarımını içeren CG-Silicon teknolojisinden faydalanıyor ve Full HD çözünürlükteki televizyonların sahip olduğu piksel sayısının tamamını 5-inç ile akıllı telefon boyutunda sunmuş oluyor.
Geleneksel LCD paneller* ile kıyaslandığında piksel yoğunluğu 1.3 kat daha yüksek (443ppi) olan yeni panel, aynı zamanda yüksek görüntü kalitesi vaad ediyor. Sharp öncesinde başta LG olmak üzer bir kaç firma, 5-inç boyutunda Full HD ekran tanıtımı yapmış olsa bile hacimli üretime başlayan ilk isim Sharp oldu. Apple iPhone 5 için de panel üretiminde pay sahibi olan şirketin, akıllı telefon pazarında hangi üreticiler ile işbirliği yapacağını zaman gösterecek. Hali hazırda kendisi de telefon üreten Sharp'ın, yeni panelini Japonya pazarında popüler olan Aquos serisi telefonlarında kullanması beklenebilir. Öte taraftan Çin merkezli cihaz üreticisi OPPO ve HTC'nin 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüklü telefon hazırladığı biliniyor.

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Umutcan 7 yıl en beğenilen
Arkadaşların da yukarıda eleştirdiği gibi 5" 1080p ekran geliştirmek yerine batarya teknolojilerinin gelişimine önem verseler daha iyi olacak.
Günümüz telefonlarını 4-5 gün idare ettirebilmek için 5000-7000mah batarya yapılmalı en az. Şarjı 1 gün gitmeyen telefonlar baydı artık.
Ne zaman bu değerlerde ve ince bir batarya üretebilirler işte o zaman onu yenilik olarak görürüm ve takdir ederim.
Arkadaşların da yukarıda eleştirdiği gibi 5" 1080p ekran geliştirmek yerine batarya teknolojilerinin gelişimine önem verseler daha iyi olacak.Günümüz tel...
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sorfware34 7 yıl
jkj**
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TeknolojiUstası 7 yıl
Sharp hahaha yapmayın gözünüzü seveyim.Arçelik telefonlarını hatırlayan hatırlar.Aynı onun gibi çıkarırlar. Telefon Televizyona benzemez
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Amedra 7 yıl
Sharp?!? Harbiden mi lan!
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Python 7 yıl
Sonuçta böyle ekranlar kaçınılmaz olacak mobil tarafta işlemciler belli bir güce ulaştılar her sene bu güç katlanarak artıyor,dolayısıyla ekranda çözünürlüğü abanmaları normal arkadaşında söylediği gibi pil teknolojisi yerinde sayıyor,en çok gelişmesi gereken şey belkide es geçiliyor.
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GNEX 7 yıl
Programlar ve yazı tipleri uyumlu hale getirilirse tabiki de 1080p ekran kullanışlı olur, kısa sürede de tutulur. Android roboto yazı tipi uygun gibi görünüyor mesela , çok satılır bu ekran , powersgx'ler ipad 3 ekranını rahatlıkla destekliyor ,S4 işlemcilerde 320 gpu çok iddaalı rahatlıkla bu ekranı sürer gibi,, jb cihazlarda takılma olacağını da sanmam, hayırlısı olsun herkes sıraya girecek ...
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marseltalon 7 yıl
Çıkmaz bu telefon...
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join 7 yıl
5 inç için full hd ne işe yarayacak anlamış değilim. Sadece lafta işte.
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RAN7843 7 yıl
mart ayını bekliyorum wmc ve bir telefon tercih edecem oda htc 5 inç ve tegra 4 lü istiyorummmmm
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OverClocK1ng 7 yıl
Bakalım 4K2K televizyonlar pardon telefonlar ne zaman çıkacak.

Hayır korkuyorum. Daha piyasada adam gibi 4K2K televizyon yok.
Onlardan önce gelişip telefonlar satılmaya başlarsa yeridir. :)))

Ekran çözünürlüğünde 1280x720 zaten yeterliydi.

Onunla uğraşacaklarına pil sorunuyla uğraşsalar daha iyi olur.


Kimse 720p ekranın kötü olduğundan kalitesiz görüntü sunduğundan şikayet etmiyor ama pil sorunundan herkes muzdarip.
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Hobar 7 yıl
grafik işlemciye ek yük bindirmekten başka bir işe yaramaz. 300 ppi değeri telefonlar için gayet yeterli. Piksllerin görüntüsünden dolayı herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor.
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Umutcan 7 yıl
Arkadaşların da yukarıda eleştirdiği gibi 5" 1080p ekran geliştirmek yerine batarya teknolojilerinin gelişimine önem verseler daha iyi olacak.
Günümüz telefonlarını 4-5 gün idare ettirebilmek için 5000-7000mah batarya yapılmalı en az. Şarjı 1 gün gitmeyen telefonlar baydı artık.
Ne zaman bu değerlerde ve ince bir batarya üretebilirler işte o zaman onu yenilik olarak görürüm ve takdir ederim.
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General. 7 yıl
yaw birbirinizi yemeyin adam teknolojiyi üretip satıyor ve para kazanıyor gereksiz diyorsanız almayı verirsiniz olur biter ama şunuda belirteyim 2 sene önce 4.3inc gereksiz diyenler bu gün galaxy note kullanıyor ve daha büyük ekranlı note 2nin çıkmasını bekliyor
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Firaristt 7 yıl
Teknolojinin gelişmesi güzel. Ancak bu teknolojiyi kaldıracak başka teknolojilerin de olması lazım ki hakkını verebilsin. 5" ekranda ha 720p görmüşü ha 1080p, benim için pek farklı değil. Çünkü aradaki algılanabilecek fark çok az... O kadarcık fark için pil ile çalışan bir cihazda CPU ve GPU'ya fazladan yük bindirmek ne derece mantıklı bilemiyorum. Ha 3500-4000mAh pile sahip bir cihaz olur amenna...O ekrana yetecek kadar güçlü donanım bir şekilde uydurulur ama pil nasıl uydurulur bilmiyorum.
Şimdilik gereksiz, gelecekte ise olmazsa olmaz bir teknoloji olarak görüyorum. Eğer S4 Pro veya Exynos 5250 gibi bir chipset beraberinde 3500-4000mAh pil ile gelirse alıcısı çıkar. Yoksa hali hazırda kullanılan donanımlarla(S4 Pro hariç) bu iş olmaz.Ya pilin canını okuyacak, ısınacak ya da performans konusunda ciddi sıkıntılar olacak. Yeni iPad buna örnek. Ne kadar güçlü de olsa o çözünürlük mobil bir cihaza fazla geliyor şu anda. çipset ve pil yeterli seviyede olursa neden olmasın? :)
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