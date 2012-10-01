Sharp akıllı telefonlar için 5-inç boyutunda Full HD LCD panel üretimine başladı

Japonya merkezli elektronik devi Sharp, yeni nesil akıllı telefonlar için 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde panel üretimine başladığını duyurdu. Eylül sonu itibariyle şirketin 3. numaralı Mie tesisinde başlayan üretim, bu ay içerisinde hacim kazanarak adetli üretim hız kazanmış olacak. Yenilikçi üretim sürecini ve piksel tasarımını içeren CG-Silicon teknolojisinden faydalanıyor ve Full HD çözünürlükteki televizyonların sahip olduğu piksel sayısının tamamını 5-inç ile akıllı telefon boyutunda sunmuş oluyor.

Geleneksel LCD paneller* ile kıyaslandığında piksel yoğunluğu 1.3 kat daha yüksek (443ppi) olan yeni panel, aynı zamanda yüksek görüntü kalitesi vaad ediyor. Sharp öncesinde başta LG olmak üzer bir kaç firma, 5-inç boyutunda Full HD ekran tanıtımı yapmış olsa bile hacimli üretime başlayan ilk isim Sharp oldu. Apple iPhone 5 için de panel üretiminde pay sahibi olan şirketin, akıllı telefon pazarında hangi üreticiler ile işbirliği yapacağını zaman gösterecek. Hali hazırda kendisi de telefon üreten Sharp'ın, yeni panelini Japonya pazarında popüler olan Aquos serisi telefonlarında kullanması beklenebilir. Öte taraftan Çin merkezli cihaz üreticisi OPPO ve HTC'nin 5-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüklü telefon hazırladığı biliniyor.