Sharp'dan 3D özelliğine sahip akıllı telefon: Aquos SH8298U

Özellikle son dönemlerde büyük bir yükselişe geçen akıllı telefonlarda, 3D özelliği yaygınlaşmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı telefon çözümleri sunan Sharp firması, Aquos ailesine yeni bir üye daha kazandırdı: Aquos SH8298U. Şimdi Sharp'ın yeni modeline kısaca bir göz gezdirelim.

130 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve 139 gram ağırlığında dizayn edilen Aquos SH8298U, 1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8255T işlemci, Adreno 205 grafik birimi, 512 MB RAM ve 2 GB ROM desteğini arkasına almış. Hatırlatmak gerekirse aynı işlemciyi Sony Ericsson, Xperia Arc S'de kullanmıştı. Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan akıllı telefon, üç band GSM şebekesi (900, 1800, 1900 MHz), HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ve WCDMA (2100 MHz) alt yapısıyla uyumlu çalışabiliyor.



Sharp, yeni modelinde 4.2-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde 3D dokunmatik ekrana yer vermiş. 3D içeriği izlemek için HTC Evo 3D ve LG Optimus 3D ile benzer şekilde gözlüğe gereksinim duyulmuyor. Kapasitesi microSD / microSDHC kartlar aracılığıyla yükseltilebilen akıllı telefonda, 8 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü çift kamera bulunuyor. Stereoskopik çekimler yapabilen otomatik odaklama özellikli ve LED flaşlı kameralar aynı zamanda 1280 x 720 piksel (HD) video kaydedebilmekte.



Bu bilgilere ek olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 3.0 özellikleriyle donatılan akıllı telefonda 1240 mAh'lik batarya bulunuyor. Sharp'ın, Aquos SH8298U'yu kırmızı ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle Japonya'da satışa sunması beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.



http://aquosphone.sharp.cn/