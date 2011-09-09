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Sharp'dan 3D özelliğine sahip akıllı telefon: Aquos SH8298U

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sharp'dan 3D özelliğine sahip akıllı telefon: Aquos SH8298U
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Özellikle son dönemlerde büyük bir yükselişe geçen akıllı telefonlarda, 3D özelliği yaygınlaşmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı telefon çözümleri sunan Sharp firması, Aquos ailesine yeni bir üye daha kazandırdı: Aquos SH8298U. Şimdi Sharp'ın yeni modeline kısaca bir göz gezdirelim.
130 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve 139 gram ağırlığında dizayn edilen Aquos SH8298U, 1.4 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8255T işlemci, Adreno 205 grafik birimi, 512 MB RAM ve 2 GB ROM desteğini arkasına almış. Hatırlatmak gerekirse aynı işlemciyi Sony Ericsson, Xperia Arc S'de kullanmıştı. Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan akıllı telefon, üç band GSM şebekesi (900, 1800, 1900 MHz), HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ve WCDMA (2100 MHz) alt yapısıyla uyumlu çalışabiliyor.
Sharp, yeni modelinde 4.2-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde 3D dokunmatik ekrana yer vermiş. 3D içeriği izlemek için HTC Evo 3D ve LG Optimus 3D ile benzer şekilde gözlüğe gereksinim duyulmuyor. Kapasitesi microSD / microSDHC kartlar aracılığıyla yükseltilebilen akıllı telefonda, 8 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü çift kamera bulunuyor. Stereoskopik çekimler yapabilen otomatik odaklama özellikli ve LED flaşlı kameralar aynı zamanda 1280 x 720 piksel (HD) video kaydedebilmekte.
Bu bilgilere ek olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth 3.0 özellikleriyle donatılan akıllı telefonda 1240 mAh'lik batarya bulunuyor. Sharp'ın, Aquos SH8298U'yu kırmızı ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle Japonya'da satışa sunması beklenirken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.
Sharp'dan 3D özelliğine sahip akıllı telefon: Aquos SH8298U
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http://aquosphone.sharp.cn/ Yorum Yaz
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SystemApps 8 yıl
Batarya batırmış :S
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acbold 8 yıl
donanımsal tasarıma güveniyorlar anlaşılan,batarya düşük gibi geldi.ekran ve diğer donanımların şarj tüketim oranı düşük olma ihtimali var mı ?
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furkant1 8 yıl
1240 mAh batarya olduğu kesin mi ? :S
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Foo Fighters 8 yıl
Gayet güzel. Sony ve samsung dan 3d bekliyorum hala..
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DH Misafiri 8 yıl
Özellikleri güzel ama batarya yetersiz kalmış.
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Stanislas Xavier 8 yıl
jakops.

benim cep 12 cm sığmaz bu:D


Cebe sığar sığmasına da boyutlar bana da büyük geldi zira HTC TİTAN 4.7 inçlik bir telefon ve boyutları şöyle ;131.5mm x 70.7mm x 9.9mm ... çok daha büyük bir ekran olmasına rağmen boyu aynı ve daha ince burda HTC yi tebrik etmek lazım çünkü en ince çerçeveleri kullanarak dev ekranlı cihazları bile taşınabilir seviyelerde sunuyor...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Lepanto 8 yıl
1240 mAh batarya?
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jakops. 8 yıl
benim cep 12 cm sığmaz bu:D
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Stanislas Xavier 8 yıl
donanımı en iyilerden değil ancak sharp ekran kalitesi konusunda harika bir markadır 3D deneyimi ve görüntü kalitesi konusunda iddialı olabilir aslında çok güçlü donanım olmaması iyi olmuş daha uygun fiyatlı olacaktır ancak dünya çapında neden satılmıyor ...
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