Sharp'dan Blu-ray kaydedebilen LED TV ailesi: LED AQUOS DR

Japonya merkezli elektronik üreticilerinden Sharp, LED AQUOS DR serisi yeni televizyonlarını duyurdu. LED tabanlı olan yeni nesil televizyonlar, ikisi dijital ve biri analog olmak üzere üç TV alıcısı, 500GB DVR depolama alanı ve Blu-ray kaydedici gibi gelişmiş özelliklerle geliyorlar. Alıcılardan biri ile tv yayınları takip edilirken, diğer iki alıcı ile iki farklı yayını kaydedebilen LED televizyonlar, tek bir buton ile Blu-ray kaydı da yapabiliyorlar. 32-inç ve 40-inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneğine sahip olan AQUOS DR serisi televizyonlardan büyük olan model Full HD çözünürlük desteği sunarken, küçük olan model ise 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü desteklemekte.

Özel bir video düzenleme programına, ağ bağlantı yeteneğine, 10 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre, çok sayıda AV bağlantı seçeneğine ve WiFi erişimi için opsiyonel USB adaptörüne sahip olan televizyonların Ekim ayı içerisinde 2200$ (32-inç), 2750$ (40-inç) olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla Japonya'da kullanıma sunulmaları bekleniyor.