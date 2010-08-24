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Sharp'dan Blu-ray kaydedebilen LED TV ailesi: LED AQUOS DR

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
41,5b
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharp'dan Blu-ray kaydedebilen LED TV ailesi: LED AQUOS DR
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Japonya merkezli elektronik üreticilerinden Sharp, LED AQUOS DR serisi yeni televizyonlarını duyurdu. LED tabanlı olan yeni nesil televizyonlar, ikisi dijital ve biri analog olmak üzere üç TV alıcısı, 500GB DVR depolama alanı ve Blu-ray kaydedici gibi gelişmiş özelliklerle geliyorlar. Alıcılardan biri ile tv yayınları takip edilirken, diğer iki alıcı ile iki farklı yayını kaydedebilen LED televizyonlar, tek bir buton ile Blu-ray kaydı da yapabiliyorlar. 32-inç ve 40-inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneğine sahip olan AQUOS DR serisi televizyonlardan büyük olan model Full HD çözünürlük desteği sunarken, küçük olan model ise 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü desteklemekte.

Özel bir video düzenleme programına, ağ bağlantı yeteneğine, 10 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre, çok sayıda AV bağlantı seçeneğine ve WiFi erişimi için opsiyonel USB adaptörüne sahip olan televizyonların Ekim ayı içerisinde 2200$ (32-inç), 2750$ (40-inç) olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatlarıyla Japonya'da kullanıma sunulmaları bekleniyor.

Sharp'dan Blu-ray kaydedebilen LED TV ailesi: LED AQUOS DR
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Sharp'dan Blu-ray kaydedebilen LED TV ailesi: LED AQUOS DR
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STAR003 8 yıl
MERHABA ARKADAŞLAR BENDE BİR SHARP KULLANICISIYIM GEÇEN MAYIS AYINDA SHARP 40LE824E LED TV SATIN ALDIM... 40 İNÇ OLMASINA RAĞMEN ÇOK DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ, HİÇ BİR PANELDE OLMAYAN GÖZ ALICI GÖRÜNTÜ KALİTESİ,AYRICA DİĞERLERİNDEN FARKLI ÇOK ŞIK BİR CAM PANELİ,CAM PANELİNİ (CARL ZEİSS) YAPIYOR...BOSE MARKALI ULTRA DOLBY DİJİTAL SES VEREN HOPARLÖRLERİ,DAHİLİ HD UYDU ALICISI,MKV+DIVX HD OYNATABİLMESİ DAHA NELER NELER... (BENİM MEMNUN KALMADIĞIM TEK EKSİĞİ UYDU ALICISININ KANAL GEÇİŞLERİ ÇOK YAVAŞ AYRICA TÜRKSAT UYDUSUYLADA TAM UYUMLU ÇALIŞMIYOR DİĞER AVRUPA UYLARIYLA BİR SORUNU YOK) BU KONUDA BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLARDAN YARDIMLARINI BEKLEMEKTEYİM...HERKEZE TAVSİYE EDERİM ALLAHA EMENET OLUN...
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DH Misafiri 8 yıl
sharp tv de mercedes tir,bu markanın değerini sadece japonlar bilir ve kullanır,siz sony i bilirsiniz sadece, sony i tv tahtından çoktan indirdiler,hemde japonlar değil g.koreli markalar,diğer üreticiler sharp tan satın aldıkları teknoloji lisanaları ile kendi markalarını satmaktadırlar,saharp ın fabrikası sadece japonya dadır,başka bir ülkede fason yapmamamktadır.Bu bile markaya ağırlığını vermektedir,sizin sharp tv lerle dalga geçmeniz, tv den hiç anlamadığınızı,sadece biçime önem verdiğinizi göstermektedir, bu da çok gülünç bir durumdur :))
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coco035 8 yıl
sharp yaptıysa gözüm kapalı alırım albani sen diğer sitelerde sharp almayın diyodun ben de inadına gittim 40lx810 led aldım süperrrrr diğer ledler yanında tüplü tv gibi sen yine anlat hikayeni
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DH Misafiri 8 yıl
sharp yaptıysa bence süperdir albani hocam başka sitelerde sharp almayın diyodun inadına gittim 40lx810 aldım süper diğer ledler yanında tüplü gibi
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notdream 8 yıl
Japonlar Sony yerine Sharpı kullanmayı tercih ederler her daim elektronik malzemelerinde. Tv olsun cep telefonu olsun her zaman Sharp derler. Sonyyi hiçbir zaman tercih etmezler. Laptopta ise yine Sony değil Toshiba ilgi görür. Bilginiz olsun. Saygılar.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar sharp inanılmaz kalitede bir led aquos quatron piyasaya sürmüş.bence tüm zamanların en iiyilerinden biri sharp led.siz boşverin dizaynı falan tablo almıyorsunuz led alıyorsunuz.panel inanılmaz güzel görüntü ise olağanüstü kaliteli quatron serisi gerçek sarı rengi kullanıyor diğer renklerke gerçek sarı birleşince tüm zamanların en iyi görüntüsü çıkmış ortaya.sharp sharptır arkadaşlar made in japan made in japandır,,unutmayın ki panelini de kendi üretiyor toplama değil yani.alacaksanız 117 ya da 127 ekran alın ve mutlaka quatron seririnden alın birdaha başka tv izlemek istemezsiniz.benim için tevin arkasının bi önemi yok ben görmeyeceğim arkasını duvar görecek.önü önemli arkadaşlar alın iananın bana sharp,,teknolojiye ayak uyduramayan(görüntü işinde)phılıps'ten,,koreli tamamen aletin görünümünü şıklığını ön plana çıkararark milleti kalitesiz tvlerle kandıran samsungtan,,japon olmasına rağmen tepkime süreleri çok yüksek olan 4-5-6ms gbi toshibalardan,,çok ama çok daha mukemmel bir led.alternetif olarak sadece sony derim,sonra da panasonic.kolay gelisn.
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DH Misafiri 9 yıl
Sharp kalite olarak tamam ama ya servis. Cihazların doğru düzgün bir internet sitesi bile yok. Ürün tanıtımlarını alışveriş sitelerinden alıyoruz oda her biri farklı. Örnek Electrowoldde model no 40 le 704 istanbul bilişimde 705 başka yerlerde 700 hangisi nerden bileceğiz.
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DH Misafiri 9 yıl
sağa çekşyor devrilicek neredeyse :)
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DH Misafiri 9 yıl
saçmalıyosunuz! ilk bakılması gereken yer panelken arkasndan bahsediosun bu led sisteminin en büyük özelliği sarı led ışık sistemi eklenmesidir. yani hem full arkadan ışıklandırmalı hemde diğer tvlerde rgy iken bunda rgb(y)'dir . Buda büyük oranda görüntüye yansımaktadır.
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MEVLANA CELALETTİN 9 yıl
kayıt özeliği en iyi tarafı.
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vidoko 9 yıl
sharp hala hayatta mı yaav..ürünlerinin kaliteli olduğunu biliyorum ama bu tv biraz hantal oolmuşş
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YAKUT 9 yıl
Limuzin gibi olmuş.
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