Sharp'dan ekranın panele oranı en yüksek akıllı telefon : SH-04F Aquos





Son dönemde akıllı telefon üreticilerinin ön panelde tüketiciye daha fazla ekran alanı sunmak için önemli çalışmaları mevcut. Bu sayede ekran çerçevesi incelirken, telefonun boyutu da çok fazla büyümüyor. Sharp ise bu alanda yeni bir rekor kırdı.





Akıllı telefonlarda genel olarak ekranın panele oranı bu yıl yüzde 78 seviyesine kadar çıkmıştı. Önceki yıllarda ise genelde yüzde 70'in altında kalan bir oran görmekteydik. Sharp kendi ülkesindeki modelleri ile bu seviyeyi oldukça yukarılara çıkardı.





Firmanın Japonya'da satışa sunduğu yeni amiral gemi modeli SH-04F Aquos, ekranın ön panele olan oranında yüzde 81 seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırmış oldu. Hem kenar ve hem de üst çerçeveden önemli miktarda kesinti yapan Sharp, kullanıcıya da daha fazla kullanım alanı bırakmış oluyor.





SH-04F Aquos modeli haricinde ekranın panele oranında en iyi akıllı telefonlar ise yüzde 80.66 ile Sharp Aquos Xx 302Sh, yüzde 77.7 ile Alcatel One Touch Hero, yüzde 76.4 ile LG G3, yüzde 75.9 ile LG G2, yüzde 75.8 ile LG G Flex şeklinde sıralanıyordu.





5.4 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunan cihaz 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alıyor. 1 metre su altında 30 dakika dayanıklılığı ifade eden IP57 sertifikası da olan cihaz 2GB RAM ve 32GB artırılabilir hafıza ile geliyor.





Modelde bunun haricinde 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 3300mAh gücünde batarya, Android 4.4.2 KitKat şeklinde diğer özellikler mevcut. SH-04F Aquos modeli sadece Japon DoCoMo operatörüne özel olarak yaklaşık 730$ fiyat etiketi ile satışta.

http://www.androidheadlines.com/2014/07/sharps-sh-04f-aquos-5-4-inch-screen-81-screen-size-ratio.html