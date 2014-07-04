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Sharp'dan ekranın panele oranı en yüksek akıllı telefon : SH-04F Aquos

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,4b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp'dan ekranın panele oranı en yüksek akıllı telefon : SH-04F Aquos

Son dönemde akıllı telefon üreticilerinin ön panelde tüketiciye daha fazla ekran alanı sunmak için önemli çalışmaları mevcut. Bu sayede ekran çerçevesi incelirken, telefonun boyutu da çok fazla büyümüyor. Sharp ise bu alanda yeni bir rekor kırdı.

Akıllı telefonlarda genel olarak ekranın panele oranı bu yıl yüzde 78 seviyesine kadar çıkmıştı. Önceki yıllarda ise genelde yüzde 70'in altında kalan bir oran görmekteydik. Sharp kendi ülkesindeki modelleri ile bu seviyeyi oldukça yukarılara çıkardı. 

Firmanın Japonya'da satışa sunduğu yeni amiral gemi modeli SH-04F Aquos, ekranın ön panele olan oranında yüzde 81 seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırmış oldu. Hem kenar ve hem de üst çerçeveden önemli miktarda kesinti yapan Sharp, kullanıcıya da daha fazla kullanım alanı bırakmış oluyor. 

SH-04F Aquos modeli haricinde ekranın panele oranında en iyi akıllı telefonlar ise yüzde 80.66 ile Sharp Aquos Xx 302Sh, yüzde 77.7 ile Alcatel One Touch Hero, yüzde 76.4 ile LG G3, yüzde 75.9 ile LG G2, yüzde 75.8 ile LG G Flex şeklinde sıralanıyordu. 

5.4 inçlik ekranda Full HD çözünürlük sunan cihaz 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alıyor. 1 metre su altında 30 dakika dayanıklılığı ifade eden IP57 sertifikası da olan cihaz 2GB RAM ve 32GB artırılabilir hafıza ile geliyor. 

Modelde bunun haricinde 13MP çözünürlükte arka kamera, 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 3300mAh gücünde batarya, Android 4.4.2 KitKat şeklinde diğer özellikler mevcut. SH-04F Aquos modeli sadece Japon DoCoMo operatörüne özel olarak yaklaşık 730$ fiyat etiketi ile satışta.  

http://www.androidheadlines.com/2014/07/sharps-sh-04f-aquos-5-4-inch-screen-81-screen-size-ratio.html Yorum Yaz
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kartalaraz 5 yıl en beğenilen ssbrutality
ssbrutality

Seni Seviyoruz Sharp.

Aşkların en güzeli uzaktan sevmek diye buna derler sanırsam...
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ssbrutality 5 yıl
Seni Seviyoruz Sharp.
1 Yanıt Yanıtla +27
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Technotronic 5 yıl
Sony samsung ve htc gibi firmalar örnek alsın
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Gör bunları Sony gööeer
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S.Soylu 5 yıl
Bi arkadaş Sony telefonlar IP sertifikasına sahip olduğu için çerçeveleri kalın ona rağmen mühendislik harikası filan diyordu. Gelsin baksın bu telefona bi demekki IP sertifikası olması çerçevenin ince olmamasına engel değilmiş
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oguzhan5069 5 yıl
adamlar ekrana telefon yapmış :) yorumu iyiydi be :) :) :)
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BARIŞ55 5 yıl
Dürüst mühendislik budur.

Ama bizim çok bilmiş milletimize anlatamazsınız bunu.

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Baller Lifestyle 5 yıl
Sharp beyaz esya kismini vestele devretmek uzere, hazir vestel bunlarla isbirligi yapmisken keske sharp adina bu telefonu manisada uretse
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feveran 5 yıl
bu olay tabletlere çok daha kolay uygulanabilir ki uygulanırsa artık tablet almaya değer diyeceğim
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Umutcan 5 yıl
Sony tasarım çizgisinde örnek almalı bu Japon arkadaşını...
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blackzeros 5 yıl feveran
feveran

bu olay tabletlere çok daha kolay uygulanabilir ki uygulanırsa artık tablet almaya değer diyeceğim

7 inch sharp tablet , ip 57 sertifkasi bundada var.

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sharp.co.jp/...
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Chandler Bing 5 yıl feveran
feveran

bu olay tabletlere çok daha kolay uygulanabilir ki uygulanırsa artık tablet almaya değer diyeceğim

tabletler için saçma olur bana kalırsa. tabletleri tek elle arkasından tutamıyoruz. elbet yanlarından tutmak gerekiyor. ipadler mesela görüntü olarak kötü dursa da ve gereksiz boşluklar var gibi görünse de kullanırken o boşlukların ne kadar faydalı olduğu anlaşılıyor. sıfır çerçeve tablet kullanmak imkansıza yakın. yoksa sıfır çerçeve televizyonlar varken tabletlerde bunu 4 yıl önce bile görebilirdik.
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vebo 5 yıl
sharp yapar digerleri bakar :)
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Bradley Cooper 5 yıl
işte bunu istiyoruz ya. bunu yapmak zor olmamalı.
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MoRTaLSouL 5 yıl
Adamlar yapmış bea. Bizde anca uzaktan uzaktan seyredelim
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LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Harika
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camoka5 5 yıl
ee tamam işte rüya telefon. Su geçirmezlik, sıfır çerçeve, üst düzey donanım, kaliteli olduğunu düşündüğüm kamera, güzel dizayn. Adamlar yapmışlar. Demek ki yapılabiliyormuş. Peki bu yapılabiliyorsa, bugüne kadar 6 ayda bir amiral mamiral çıkaran firmalar neden yapmadı bunu? Neden 100 yıldır aynı tasarımları, donanımı değiştirerek servis ediyorlar.
Şunu Türkiye'de telefon satan firmalardan biri kopyalasa bari de telefon alsak. Mekanlarda ilk biz yaptık derler. Bir avuç teknoloji meraklısı dışında kim bilecek Sharp'ı Türkiye'de.
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complete_ 5 yıl
japon firmaları pazarlama konusunda çok geri kaldı arkadaşım..doygunlukları 80 ve 90'larda tavan yaptı..doygunluğa ulaşınca duruyorlar japonların en büyük sorunu..ama çekik koreliler doymak bilmezler o yüzden dünyanın her ucunda önce samsung'u sonra LG firmaları bilmeyen kalmaz..
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orientem 5 yıl
O sanal tuşları alta dizince bir anlamı kalmıyor nerden getirdi bu belayı google anlamadım alttaki boşluğa koyun tuşları işte boş boş duruyolar ne kadar eleştirilse de s5 ön yüzü çok iyi kullanıyor
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metebyr 5 yıl
yurtdışında 730$ olan telefon türkiyeye gelse hepimizin eli ayağı titrer fiyatı görünce..

ama cihaz çok güzel pek sevdim
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