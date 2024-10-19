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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A26, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    Samsung'un yeni orta sınıf akıllı telefonu Samsung Galaxy A26 5G, ilk kez Geekbench listesinde ortaya çıktı. İşte liste sayesinde bazı özellikleri ortaya çıkan cihazın detayları:
    Samsung Galaxy A26, Exynos 1280 ile Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde orta segment cihazları üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy A36'nın muhtemel tasarımı ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A26 ilk kez ortaya çıktı ve bazı teknik özellikleri de belli oldu.

    Samsung Galaxy A26, Exynos 1280 işlemci ile gelecek

    Samsung Galaxy A26, yakın bir zamanda Geekbench'in veritabanında SM-A266B model numarası ile listelendi. Android 15 tabanlı One UI 7.1 çalıştırması beklenen cihaz, listeye göre Exynos 1280 ile ilişkilendirilen S5E8825 kod adlı bir işlemci kullanıyor.

    Samsung Galaxy A26, Exynos 1280 ile Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    Geekbench listesi, işlemcinin çipin normalde çalıştığından daha yüksek saat hızlarında çalıştığını göstermekte. Çünkü Exynos 1280, normalde 2,4 GHz hızında çalışan iki Cortex-A78 CPU çekirdeğine ve 2 GHz hızında çalışan altı Cortex-A55 CPU çekirdeğine sahip. Ancak listede performans çekirdekleri 2,6 GHz hızında çalışıyor. Yani Samsung'un çipi overclock etmesi veya daha iyi bir üretim süreci kullanarak çipin daha fazla ısınmadan daha yüksek hızlara ulaşması mümkün olabilir.

    Listeye göre ARM'nin Mali-G68 GPU'suna sahip cihaz, 6 GB RAM'e sahip olacak. Son olarak kutudan Android 15 ile çıkacak cihaz, altı büyük Android işletim sistemi güncellemesi alabilir ve böylece Android 21'e kadar güncellenebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 19 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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