Samsung Galaxy A26, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Samsung Galaxy A26, Exynos 1280 işlemci ile gelecek
Samsung Galaxy A26, yakın bir zamanda Geekbench'in veritabanında SM-A266B model numarası ile listelendi. Android 15 tabanlı One UI 7.1 çalıştırması beklenen cihaz, listeye göre Exynos 1280 ile ilişkilendirilen S5E8825 kod adlı bir işlemci kullanıyor.
Listeye göre ARM'nin Mali-G68 GPU'suna sahip cihaz, 6 GB RAM'e sahip olacak. Son olarak kutudan Android 15 ile çıkacak cihaz, altı büyük Android işletim sistemi güncellemesi alabilir ve böylece Android 21'e kadar güncellenebilir.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)