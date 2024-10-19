Samsung Galaxy A26, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, şimdilerde orta segment cihazları üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy A36'nın muhtemel tasarımı ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A26 ilk kez ortaya çıktı ve bazı teknik özellikleri de belli oldu.

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Samsung Galaxy A26, Exynos 1280 işlemci ile gelecek

Samsung Galaxy A26, yakın bir zamanda Geekbench'in veritabanında SM-A266B model numarası ile listelendi. Android 15 tabanlı One UI 7.1 çalıştırması beklenen cihaz, listeye göre Exynos 1280 ile ilişkilendirilen S5E8825 kod adlı bir işlemci kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Geekbench listesi, işlemcinin çipin normalde çalıştığından daha yüksek saat hızlarında çalıştığını göstermekte. Çünkü Exynos 1280, normalde 2,4 GHz hızında çalışan iki Cortex-A78 CPU çekirdeğine ve 2 GHz hızında çalışan altı Cortex-A55 CPU çekirdeğine sahip. Ancak listede performans çekirdekleri 2,6 GHz hızında çalışıyor. Yani Samsung'un çipi overclock etmesi veya daha iyi bir üretim süreci kullanarak çipin daha fazla ısınmadan daha yüksek hızlara ulaşması mümkün olabilir.

Listeye göre ARM'nin Mali-G68 GPU'suna sahip cihaz, 6 GB RAM'e sahip olacak. Son olarak kutudan Android 15 ile çıkacak cihaz, altı büyük Android işletim sistemi güncellemesi alabilir ve böylece Android 21'e kadar güncellenebilir.

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