Sharp'ın 12.1MP CMOS sensörü daha ince telefonlara kapı açıyor

Fotoğraf ve video çekimi için mobil telefonlarda ilk kez kullanılmaya başlandığında gereksiz görülen ancak bugün en yüksek çözünürlüklü olanına sahip olmak istediğimiz kameralar bugüne kadar kendini geliştirmeye devam etti.





Bir mobil cihazın inceliğini belirleyen en önemli parçalardan birisi kamera sensörü. Firmalar da sensörleri incelterek cihazlarda daha fazla yer açma çalışmalarına devam ediyor.





Sharp firması akıllı telefonlar için optik imaj dengeleyicili endüstrinin en ince CMOS kamera modülünü ürttiğini duyurdu. RJ63YC100 adlı 12.1 megapiksel çözünürlüğünde 1 / 3.2 inçlik CMOS modül 5.47mm yüksekliğe sahip. Modülün örnek sevkiyatları ise bugünden itibaren gönderilmeye başlandı.





Yeni kamera modülü daha ince taşınabilir cihazlara olan talebe bir cevap olarak üretildi. Modül inceliğin yanında mükemmel resim kalitesi, kamera fonksiyonelliği ve harici ekipmanlara bağlantı imkanı gibi özellikler sunuyor.





Optik imaj dengeliyici ise lensleri kontrol altında tutmak için bir lens değiştirici sistem kullanıyor. Modül 1080p video kaydına da imkan tanıyor.