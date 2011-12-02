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Sharp'ın 12.1MP CMOS sensörü daha ince telefonlara kapı açıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fotoğraf ve video çekimi için mobil telefonlarda ilk kez kullanılmaya başlandığında gereksiz görülen ancak bugün en yüksek çözünürlüklü olanına sahip olmak istediğimiz kameralar bugüne kadar kendini geliştirmeye devam etti.

Bir mobil cihazın inceliğini belirleyen en önemli parçalardan birisi kamera sensörü. Firmalar da sensörleri incelterek cihazlarda daha fazla yer açma çalışmalarına devam ediyor.

Sharp firması akıllı telefonlar için optik imaj dengeleyicili endüstrinin en ince CMOS kamera modülünü ürttiğini duyurdu. RJ63YC100 adlı 12.1 megapiksel çözünürlüğünde 1 / 3.2 inçlik CMOS modül 5.47mm yüksekliğe sahip. Modülün örnek sevkiyatları ise bugünden itibaren gönderilmeye başlandı.

Yeni kamera modülü daha ince taşınabilir cihazlara olan talebe bir cevap olarak üretildi. Modül inceliğin yanında mükemmel resim kalitesi, kamera fonksiyonelliği ve harici ekipmanlara bağlantı imkanı gibi özellikler sunuyor.

Optik imaj dengeliyici ise lensleri kontrol altında tutmak için bir lens değiştirici sistem kullanıyor. Modül 1080p video kaydına da imkan tanıyor.

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ardicli2000 8 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
carnador

Bakalım hangi telefonlar kullanacak :)

Apple ve Samsung önceden davranır gibime geliyor.

Apple yılda kaç mobil cihaz çıkarıyor ki önceden davranabilsin...
carnadorBakalım hangi telefonlar kullanacak :)Apple ve Samsung önceden davranır gibime geliyor.Apple yılda ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Aklıkayınca 8 yıl
Minimize edilmede büyük bir adım atılmış çok güzel. Ama bu sadece anı kurtarır bence çünkü hiç bir alet fotoğraf makinesinin yerini tutamaz ;)
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alpa07 8 yıl
Sharp helal olsun.ekran üretiminden sonra kamera el attılar.
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haymatloshan 8 yıl
Sony yeni telefonu içinde 12 MP söylentisi var,daha güzel kareler yakalamamıza yardım etsinler sevindim.
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360derece 8 yıl
zaten nokia'nın bildiğim kadarıyla 12 mp'li telefonu vardı. ama bu hepsinden gelişmiş bir kamera sistemi olacak gibi görünüyor. inşallah 50 fps karelik videolar görürüz
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Silent Guardian 8 yıl
Megapikselin önemli olmadığını hala anlatamadık.Tamam önemlide,bir plazma tv kaç piksel gösterebiliyor?Sanki Cep telefonuyla fotoğraf çekip,afiş bastıracağız.
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Klack 8 yıl Silent Guardian
l3ortacine16

Megapikselin önemli olmadığını hala anlatamadık.Tamam önemlide,bir plazma tv kaç piksel gösterebiliyor?Sanki Cep telefonuyla fotoğraf çekip,afiş bastıracağız.

plazma ney ?
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Batuist 8 yıl
Fotoğraf ve video çekimi için mobil telefonlarda ilk kez kullanılmaya başlandığında gereksiz görülen ancak ...

Ne zaman oldu bu olay niye bizim haberimiz yok!!! Yada hangi gezegende oldu??? Ben hiç gereksiz görüldüğü bir dönem görmedim dünyada da ondan sordum!! Sanırım senin yaşın epey bir küçüktü o sıralar dünyada yoktun o zaman başka türlü izah edemicem durumu!!!
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teddybear01 8 yıl
Saçma 1/3.2 ne ya
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sharpie 8 yıl
.
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BurayaNeYazıyoruz 8 yıl
Kim ne derse desin en ince kamera iphone da ;))
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ezimuse 8 yıl
İncelsin ama lens büyüsün ya yakında toplu iğne kafası kadar olucak sensörler.
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Rainbow6 8 yıl
Cok iyi yuksek cozunurlukte video cekebiliyor tabi resim kalitesine bakmak lazim cok reklam goruyoruz super cekiyo falan diye ama cihazi alinca camur gibi wifi menzilini colde test etmeleri gibi mukemmel ortamda resim cekip ornek gosteriyolar :-)
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