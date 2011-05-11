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Sharp'tan 1.4GHz işlemcili, 4.2-inç 3D qHD ekranlı ve Android 2.3'lü telefon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,5b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım anlamında iddialı telefonlara sahip olan ancak bunların pek çoğı Japonya pazarı ile sınırlı kalan Sharp, üst seviye akıllı telefon yarışına dikkat çekici bir model ile dahil oluyor. Aquos Phone SH-12C adı verilen Android 2.3 işletim sistemli telefon, 4.2-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde gözlük gerektirmeyen 3D ekran ile geliyor.

Qualcomm'un 1.4GHz'de çalışan MSM8255 işlemcisinden güç alan ve bu açıdan sınıfının en yüksek performanslı telefonlarından biri olması beklenen Aquos Phone SH-12C, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraların kullanıldığı HTC 3VO 3D'den farklı olarak 8 Megapiksel çözünürlüğünde iki kamera ile 720p çözünürlüğünde 3D video kaydedebiliyor.

Sharp tarafından 20 Mayıs'ta Japonya pazarına sunulacak olan Aquos Phone SH-12C için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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innformatics 8 yıl
Sharp, Sanyo. Bir satsalar şu telefonlarını Türkiye'de.
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sundancer 8 yıl
telefon piyasasını lg,motorola,samsung ve htc sürüklerken ''bu sharp da nerden çıktı'' dedirtecek kadar iyi bir telefon yapmışlar..bir anda liderliğe oynayan bir telefon yapmış sharp..ama neden sadece japonyada çıkacak bu telefon anlamıyorum..
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Bu ne ya keske turkiyedede satilsa :)
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Jason Becker 8 yıl
Bence tasarımı gayet güzel. Çok teknolojik duruyor. Uzay filmlerinden fırlamış gibi


Ama pahalıdır beya bu
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arel.gr 8 yıl
gercek ihtiyaclari karsiladikca kalinlik,ilncelik o kadar onemli olmayabilir,ama bu paranin karsilginda foto lenslerinin kapaksiz olusu bence onemli eksiklik.
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ManoMachine 8 yıl
kağıt üstünde güzel de şu sharp tasarımı öğrenemeyecek... bu devirde böyle çirkin telefon azdır herhalde...
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kımyasal 8 yıl
yan gorunusu vermemısler sanırım kalın olacak gıbı arka gorunusden pahlardan anlasılıyor sankı.ozellıkler ıyı yınede
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Guest-83CCFA9C4 8 yıl
Gereksiz.
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castraelectro 8 yıl
offfff telefon kral ya...
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Oquzhan53 8 yıl
gerçektende yurtdısında bu telefonlar cok ucuz ama burada 2 katı katılıyorum eeevrim
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castraelectro 8 yıl

Oquzhan53
gerçektende yurtdısında bu telefonlar cok ucuz ama burada 2 katı katılıyorum eeevrim

2 katı mı 3 katı mı bir araştır bence...
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eeevrim 8 yıl
750 lira dan böle telefonlar alacağımız zamanlar gelecek mi ?
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napolyon94 8 yıl
biz hala arm11 434 mhz de sürünüyoruz yav ..
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kaansen32 8 yıl
Arkadaslar özellikler süper işlemcide harikada bu grafik işlemcisinden ne haber ben haberde göremedim o görüntüyü grafik işlemcisi gösterecek işlemci degilki
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Cherkez26 8 yıl

zyka

Arkadaslar özellikler süper işlemcide harikada bu grafik işlemcisinden ne haber ben haberde göremedim o görüntüyü grafik işlemcisi gösterecek işlemci degilki


aynen nokia n8'in yaptığı bi saçmalıga benzemiş :D
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