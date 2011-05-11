Sharp'tan 1.4GHz işlemcili, 4.2-inç 3D qHD ekranlı ve Android 2.3'lü telefon

Donanım anlamında iddialı telefonlara sahip olan ancak bunların pek çoğı Japonya pazarı ile sınırlı kalan Sharp, üst seviye akıllı telefon yarışına dikkat çekici bir model ile dahil oluyor. Aquos Phone SH-12C adı verilen Android 2.3 işletim sistemli telefon, 4.2-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel çözünürlüğünde gözlük gerektirmeyen 3D ekran ile geliyor.

Qualcomm'un 1.4GHz'de çalışan MSM8255 işlemcisinden güç alan ve bu açıdan sınıfının en yüksek performanslı telefonlarından biri olması beklenen Aquos Phone SH-12C, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraların kullanıldığı HTC 3VO 3D'den farklı olarak 8 Megapiksel çözünürlüğünde iki kamera ile 720p çözünürlüğünde 3D video kaydedebiliyor.

Sharp tarafından 20 Mayıs'ta Japonya pazarına sunulacak olan Aquos Phone SH-12C için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.