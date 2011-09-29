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Sharp'tan 720p ekrana sahip gözlüksüz 3D destekli akıllı telefon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli lider elektronik üreticisi Sharp, Aralık ayı ile birlikte telefon gamına dikkat çekici bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Aquos serisi altında sunulan 102SH model isimli yeni telefonun en dikkat çekici özelliği, 4.5-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olması. Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından lanse edilen 4.65-inç büyüklüğünde 720p ekrana sahip Galaxy S II HD LTE'den farklı olarak Sharp'ın telefonu gözlüksüz 3D özelliği sunuyor ve farklı bir kullanım deneyimi vaad ediyor.
128 x 65 x 9.7 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında olan akıllı telefon, Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP 4430 işlemcisinden güç alan telefon 1GB bellek ve depolama için 4GB hafıza kartı ile geliyor. 12.1 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelen telefon aynı zamanda optik görüntü sabitleme özelliği ile yüksek çekim kalitesi vaad ediyor. 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0 ve GPS  gibi özellikleri de bünyesinde barındıran Aquos 102SH, Android işletim sisteminin Gİngerbread kod adlı 2.3 sürümünü kullanıyor.
Japon operatör Softbank tarafından sunulacak Shar Aquos 102SH'nin fiyatı ise açıklanmadı. 

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OverClocK1ng 8 yıl
gkn.gogo
makına o kadarda guclu bı cıhaz degıl ama yuklemıslerde yuklemısler 1ghz bu makına ıcın az yetersız bence mınımum 1.2 cıft cekırdeklı olmalıydı

Yukarıdaki yazıyı yazdığınıza göre, sanırım Texas Instruments OMAP 4430 un hızı hakkında hiçbir bilginiz yok.
Zaten bilgisi olanlar da eksiyi basmışlar...
Gidip bir araştırın isterseniz OMAP 4430 u
Umarım bir daha da bilmediğiniz konuda yorum yapmazsınız.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
nedense tasarımı süper olmuş .
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Batuist 8 yıl
çok sağlam bir telefon olmuşta 3d içerik var mı?
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sangreal_1905 8 yıl
telefonun donamı suan pıyasadakı en ıyı donanıma sahıp s2 hd lite saymassak 1gb dd2 dir muhtemelen o ramde omap4430 bence pıyasadakı en ıyı cıft cekırdeklı
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LKLC 8 yıl
tasarımı sallayın, 326 ppi de 3d güzel bir deneyim olabilir.
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alpa07 8 yıl
Önüne gelen telefon çıkarıyor.
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omerok34 8 yıl
fiyatını açıklasalar nedir acaba?
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damn2u 8 yıl
Çok güzel bir model olmuş, işlemci hızının 1ghz olarak sabitlenmesi pil açısından etkili olacaktır, zaten telefonu zorlayacak uygulamalar yokken şimdiden daha fazlasını vaat ediyor diğer firmalar.
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gogoZH 8 yıl
makına o kadarda guclu bı cıhaz degıl ama yuklemıslerde yuklemısler 1ghz bu makına ıcın az yetersız bence mınımum 1.2 cıft cekırdeklı olmalıydı
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italian_61_ 8 yıl
keşke türkiyeye dierlerinin yerine bu model gelsede gerçek kalıte gorsek...artık modeller bırbırlerıne cok yakın (1 markada cıkan telefonler bıle aynı ısımler farklı) ve ozellıklerı gelıstırmıyorlar...cıtayı cok yukarı tasırdı bu urun bence ve japon teknolojısı...
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