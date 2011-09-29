Sharp'tan 720p ekrana sahip gözlüksüz 3D destekli akıllı telefon

Japonya merkezli lider elektronik üreticisi Sharp, Aralık ayı ile birlikte telefon gamına dikkat çekici bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Aquos serisi altında sunulan 102SH model isimli yeni telefonun en dikkat çekici özelliği, 4.5-inç boyutunda ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olması. Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından lanse edilen 4.65-inç büyüklüğünde 720p ekrana sahip Galaxy S II HD LTE'den farklı olarak Sharp'ın telefonu gözlüksüz 3D özelliği sunuyor ve farklı bir kullanım deneyimi vaad ediyor.

128 x 65 x 9.7 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında olan akıllı telefon, Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP 4430 işlemcisinden güç alan telefon 1GB bellek ve depolama için 4GB hafıza kartı ile geliyor. 12.1 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ile gelen telefon aynı zamanda optik görüntü sabitleme özelliği ile yüksek çekim kalitesi vaad ediyor. 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0 ve GPS gibi özellikleri de bünyesinde barındıran Aquos 102SH, Android işletim sisteminin Gİngerbread kod adlı 2.3 sürümünü kullanıyor.

Japon operatör Softbank tarafından sunulacak Shar Aquos 102SH'nin fiyatı ise açıklanmadı.