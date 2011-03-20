Sharp'tan kapaklı ve döndürülebilir ekranlı Android telefon

Sharp istridye kabuğu tasarımını esas alan, Android işletim sistemli yeni telefonunu Çin'de kullanıma sundu. Çift ekrana sahip olan SH7218U isimli telefonun ön yüzünde 1.4-inç büyüklüğünde ve 192 x 64 piksel çözünürlüğünde OLED ekran bulunuyor ve kullanıcılar telefonun durumu ile biriyen arayan numaranın kimliğini görüntüleyebiliyor. Telefonun döndürülebilir yapıda olan çoklu dokunmatik destekli ana ekranı ise 3.4-inç büyüklüğünde ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde. Qualcomm'un 600MHz'de çalışan MSM7227 işlemcisinden güç alan telefon, 512MB RAM ve 512MB ROM ile geliyor. Android 2.2.1 işletim sistemiyle sunulan telefona, Sharp tarafından geliştirilen Dian Xin isimli kullanıl arabirimi eşlik ediyor.

111 x 50 x 20.8 mm boyutlarında ve 143 gram ağırlığında olan Sharp SH7218U'nun diğer özellikleri arasında WiFi, microUSB portu ve microSD kart slotu gibi detaylara yer veriliyor. Android dünyasının hem kapaklı tasarıma hem de döndürülebilir ekrana sahip nadir örneklerinden olan Sharp SH7218U'nun Çin fiyatı 460$ civarında.