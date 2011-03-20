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Sharp'tan kapaklı ve döndürülebilir ekranlı Android telefon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharp istridye kabuğu tasarımını esas alan, Android işletim sistemli yeni telefonunu Çin'de kullanıma sundu. Çift ekrana sahip olan SH7218U isimli telefonun ön yüzünde 1.4-inç büyüklüğünde ve 192 x 64 piksel çözünürlüğünde OLED ekran bulunuyor ve kullanıcılar telefonun durumu ile biriyen arayan numaranın kimliğini görüntüleyebiliyor. Telefonun döndürülebilir yapıda olan çoklu dokunmatik destekli ana ekranı ise 3.4-inç büyüklüğünde ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde. Qualcomm'un 600MHz'de çalışan MSM7227 işlemcisinden güç alan telefon, 512MB RAM ve 512MB ROM ile geliyor. Android 2.2.1 işletim sistemiyle sunulan telefona, Sharp tarafından geliştirilen Dian Xin isimli kullanıl arabirimi eşlik ediyor.

111 x 50 x 20.8 mm boyutlarında ve 143 gram ağırlığında olan Sharp SH7218U'nun diğer özellikleri arasında WiFi, microUSB portu ve microSD kart slotu gibi detaylara yer veriliyor. Android dünyasının hem kapaklı tasarıma hem de döndürülebilir ekrana sahip nadir örneklerinden olan Sharp SH7218U'nun Çin fiyatı 460$ civarında.


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dreamblue35 8 yıl
şu sharp firması monitör satsa türkiyede illaki alırım adamların plazmaları çok güzel görüntü veriyor, monitörde de iyi görüntü verirdi herhalde
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Bukalemun 8 yıl
Çin bile 460 dolar civarı ... deniyor. FAZLA SÖZE GEREK YOK !!!
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sangreal_1905 8 yıl
ekrannın oled olmasa iyimiş fakat tipten kaybediyor.
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mehmet_roer 8 yıl
japonlar alır bunu adamlar hap kadar ama devasa boyutlardaki telefonları çok seviyolar nedense
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BraVe_06 8 yıl
Uzak doğuda çok satar bu...
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berkaylive 8 yıl
KOSKOCA STEAM TÜRKÇE OLDU BİŞİ YAZMIYOSUNUZ :D ANLAMADIM GİTTİ TEAM FORTRESS 2 DE TÜRKÇE OLDU ! ! !
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yunuss.10 8 yıl
Android ile yükselişe gecen baska bi marka ama bari satılcak bisey yapın hic tip yok telefonda, kapağı accan 20 cm telefon, zaten kapaklı telefonları oldum olası sevmem ama bunda hic tasarım yok :)
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nec85 8 yıl
keresteden bozma olmuş tasarım die bi şeyden haberleri war mı acaba
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nazaman 8 yıl

yunuss.10

Android ile yükselişe gecen baska bi marka ama bari satılcak bisey yapın hic tip yok telefonda, kapağı accan 20 cm telefon, zaten kapaklı telefonları oldum olası sevmem ama bunda hic tasarım yok :)


sen sevmiyorsun diye üretmemeliydi sharp firması ,ayıp etmiş
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