Shyamalan’ın Glass filmi için ilk fragman geldi

Tam 18 yıl önce Unbreakable ile başladığı üçlemesine Split ile devam eden ünlü yönetmen M. Night Shyamalan, gelecek yıl Glass ile son vermeyi planlıyor. Eski kadroyu bir araya getiren Glass için ilk fragman yayınlandı.



Üçleme tamamlandı

2000 yılında gösterime girdiğinde büyük ilgi gören Unbreakable filmi, Shyamalan’ın üçlemesine de kapı açmıştı. Filmde önce yer vermek istediği sonra da çıkardığı Kevin Wendell karakteri için Split filmini çeken Shyamalan, Eastrail 177 tren kazası hikayesini gelecek yıl tamamlamış olacak.

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İsmini Samuel L. Jackson’ın Mr. Glass adındaki rolünden alan Glass filminde Bruce Willis ve James McAvoy bir araya geliyor. Ayrıca Split filminde oynayan Anya Taylor-Joy da kadroya katılmış. Sarah Paulson ise ilk kez seride rol alacak.

Üçüncü filmin konusu David Dunn’ın (Bruce Willis) süper güçlerini kullanarak Kevin Wendell’in (James McAvoy) peşine düşmesi üzerinde şekilleniyor. Film Ocak ayında vizyona girecek.