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Shyamalan’ın Glass filmi için ilk fragman geldi

Ünlü yönetmen M. Night Shyamalan, önemli projelerinden birisi olan Eastrail 177 tren kazası üçlemesini tamamlıyor. Glass filmi gelecek yıl beyazperdeyle buluşacak.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Tam 18 yıl önce Unbreakable ile başladığı üçlemesine Split ile devam eden ünlü yönetmen M. Night Shyamalan, gelecek yıl Glass ile son vermeyi planlıyor. Eski kadroyu bir araya getiren Glass için ilk fragman yayınlandı.

 
Üçleme tamamlandı

2000 yılında gösterime girdiğinde büyük ilgi gören Unbreakable filmi, Shyamalan’ın üçlemesine de kapı açmıştı. Filmde önce yer vermek istediği sonra da çıkardığı Kevin Wendell karakteri için Split filmini çeken Shyamalan, Eastrail 177 tren kazası hikayesini gelecek yıl tamamlamış olacak.

Ayrıca Bkz. " John Wick 3 filminden at üstünde set fotoğrafları"

İsmini Samuel L. Jackson’ın Mr. Glass adındaki rolünden alan Glass filminde Bruce Willis ve James McAvoy bir araya geliyor. Ayrıca Split filminde oynayan Anya Taylor-Joy da kadroya katılmış. Sarah Paulson ise ilk kez seride rol alacak.

Üçüncü filmin konusu David Dunn’ın (Bruce Willis) süper güçlerini kullanarak Kevin Wendell’in (James McAvoy) peşine düşmesi üzerinde şekilleniyor. Film Ocak ayında vizyona girecek.

 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/glass-trailer-m-night-shyamalan-comic-con-samuel-l-jackson-james-mcavoy-bruce-willis-a8457811.html Yorum Yaz
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GurcellOnline 7 ay
Boyle mukemmel bir filmin neden hicbiryerde konusu yok? Unbreakable ve Split harikaydi ancak kimsenin umrunda degil, cidden herkes marvel dan baska birsey gormuyor mu?
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津波 7 ay GurcellOnline
Unbreakable'ın çıkış tarihi 2000 hocam. O zaman internet 56k'dı. Yorum sırası pek ona gelemedi tabi haliyle. Unutuldu gitti. Normal yani konusunun olmaması, olsa da fazla yorum almaması. Ben bile yorum yapasım yok çünkü tam hatırlamıyorum. Açıp tekrar izlemem lazım ki, iki defa izlemelik film değil bana göre. Ağır bir temposu vardı hatırladığım kadarıyla.
Split ise underrated kaldı işte. Seven sevdi ki bence de güzel filmdi.
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Kulak Misafiri 9 ay
Hadi bakalım
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Melladin 9 ay
Bekledigimize değer umarım
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Askaparta 9 ay
İnşallah final güzel olur.
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