John Wick 3 filminden at üstünde set fotoğrafları

Kendisine ait bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran John Wick serisinin üçüncü filmi için çekimler devam ediyor. Keaune Reeves’in at üzerinde görüldüğü sahne resimleri hayranlarını heyecanlandırdı.

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Yeniden çıkışa geçti

2014 yılında vizyona girdiğinde büyük ilgi gören film bu sayede üçlemeye kavuştu. Kendine özgü atmosferi ve dövüş tarzıyla hem yeni bir karakter yaratmış oldu hem de Keanu Reeves’i yeniden sahneye çıkardı.

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İlk iki filmde ağırlıklı olarak araba kullanan John Wick’i üçüncü filmde at üzerinde görüyoruz. New York’ta geçen sahnelerde John Wick neden ata binmeyi tercih etti bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere ikinci film biterken John Wick’in kaçmak için bir saati vardı.

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İlk iki filmin yönetmenlerinden olan Chad Stahelski yine koltuğa oturmuş durumda. Üçüncü filmde Halle Berry de kadroda yer alıyor. Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek filmin henüz konusu açıklanmadı.