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John Wick 3 filminden at üstünde set fotoğrafları

Bol aksiyonlu bir senaryo beklediğimiz John Wick 3 filminde atlı dövüş sahneleri de olacak. Keaune Reeves at üstünde oldukça fazla zaman geçirecek gibi görünüyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendisine ait bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran John Wick serisinin üçüncü filmi için çekimler devam ediyor. Keaune Reeves’in at üzerinde görüldüğü sahne resimleri hayranlarını heyecanlandırdı.

 

John Wick 3 filminden at üstünde set fotoğrafları
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Yeniden çıkışa geçti

2014 yılında vizyona girdiğinde büyük ilgi gören film bu sayede üçlemeye kavuştu. Kendine özgü atmosferi ve dövüş tarzıyla hem yeni bir karakter yaratmış oldu hem de Keanu Reeves’i yeniden sahneye çıkardı.

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İlk iki filmde ağırlıklı olarak araba kullanan John Wick’i üçüncü filmde at üzerinde görüyoruz. New York’ta geçen sahnelerde John Wick neden ata binmeyi tercih etti bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere ikinci film biterken John Wick’in kaçmak için bir saati vardı.

 

John Wick 3 filminden at üstünde set fotoğrafları
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İlk iki filmin yönetmenlerinden olan Chad Stahelski yine koltuğa oturmuş durumda. Üçüncü filmde Halle Berry de kadroda yer alıyor. Mayıs 2019 tarihinde vizyona girecek filmin henüz konusu açıklanmadı.


https://screenrant.com/john-wick-3-set-photo-keanu-reeves-horse/ Yorum Yaz
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sorusoran12 10 ay en beğenilen
Ford Mustang kullanıyordu. Şimdi direk mustange binmiş.
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sherlockholmes33 10 ay
yine birisi bu adama bir şey yapacak, çok kızacak ve intikam alacak.
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kuklacini 10 ay
Kendine has güzel bir aksiyonu kurgusu dünyası var.Kimse oturup Oscarlık bir şey beklemiyor 2 saat nasıl güzel geçer davasında.Hakta ediyor güzel eğlenceli bir seri.Aksiyon sahneleri çok yapma değil bilgisiyar efektleriyle bok edilmiş değil.
Kendine has güzel bir aksiyonu kurgusu dünyası var.Kimse oturup Oscarlık bir şey beklemiyor 2 saat nasıl güzel geçer davasında.Hakta ediyor güzel eğlenceli bi...
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Ryzen 2 ay
izlediğim en iyi aksiyon filmiydi ikinci film de efsaneydi 3. film de efsane olacak net
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Eeltorm 10 ay
Efsane oyuncu.
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inifiesta 10 ay
2. resimdeki dublör sanırım.
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The Ace of Spades 10 ay
Knock Knock'u izlediğimden beri şu adama karşı ciddi olamıyorum
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V2 10 ay
Birincisi fena değildi. Ama ikincisi gerçekten kötüydü. Bundan umudum yok.
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The Ace of Spades 10 ay V2
Gayet iyiydi bence . Cassian ile olan sahneleri hoşuma gitmişti şahsen .
Ayrıca ilk filmden daha gerçekçiydi . Birçok kez vuruldu adam . Çelik yelek olmasa Cassian ile ilk sahnesinde vip bilet almıştı cehenneme .
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Hakimutata Insane 10 ay
Bune lan at, eşek sığır felan animalplanet.wick
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kuklacini 10 ay
Kendine has güzel bir aksiyonu kurgusu dünyası var.Kimse oturup Oscarlık bir şey beklemiyor 2 saat nasıl güzel geçer davasında.Hakta ediyor güzel eğlenceli bir seri.Aksiyon sahneleri çok yapma değil bilgisiyar efektleriyle bok edilmiş değil.
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Adoring 10 ay
Hayatta pek kimseye hayran olmam ama bu adamin filmlerini seviyorum sadece bu adam olsun yetiyor bazi insanlar sadece kendisi olsa bile seyrettiriyor herseyi kotulemeye gerek yok begenmezsen izleme.
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tahir40 10 ay
Evet filmin konusu: John Wick'in atını... hmm... öldürüyorlar. O da buna acayip bozuluyor ve mafyayı dağıtıyor.
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mabovski 10 ay
Bu sefer de atını öldürürlerse iyice delirir adam.
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