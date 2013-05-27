Japonya merkezli Ichikawa Soft Laboratory tarafından geliştirilen ayrıntılı fotoğraf düzenleme uygulaması SILKYPIX Developer Studio Pro5, X-Trans sensöre sahip fotoğraf makineleri için güncellendi.

5.0.39 sürümü ile Fujifilm'in X-Trans CMOS sensöre sahip X-Serisi fotoğraf makinelerinin RAW fotoğraf işleme algoritması geliştirilen SILKYPIX Developer Studio Pro5 uygulaması, bu yeni özelliği sayesinde "Moire" gibi istenmeyen efektleri fotoğraflar üzerinden kaldırabiliyor. Özel ışık kaynakları altında çekilen fotoğraf için renk düzenlemeleri içeren yeni güncelleme sonucunda ayrıca Ricoh'un GR isimli güncel kompakt fotoğraf makinesine de destek verilmeye başlandı.

Adobe Lightroom benzeri ara yüzü ve ayrıntılı fotoğraf düzenleme özellikleri ile dikkat çeken SILKYPIX Developer Studio Pro5, firmanın resmi sitesi üzerinden Mac ve Windows platformları için satın alınabiliyor. Uygulamanın 30 günlük deneme sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/news/news_20130527.html