Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belirlendi

Binlerce amatör ve profesyonel fotoğrafçının katıldığı, Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri’nin bu yıl 4.sü düzenlendi. Yarışmada en çok dikkat çeken eserlere gelin hep birlikte göz atalım!
6 ay
7,1b
1
4
Fotoğraf Makineleri
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İlk olarak 2015’te düzenlenmeye başlanan Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri, kısa süre içerisinde dünyanın en seçkin yıllık fotoğraf yarışmalarından biri haline geldi. Bu yıl 4.sü düzenlenen yarışmada yüzlerce ülkeden amatör ve profesyonel binlerce fotoğrafçının katıldığı yarışmada katılımcılar mimariden, doğaya pek çok farklı kategoride yarıştılar.
Yarışmada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan birbirinden etkileyici eserlere gelin hep birlikte göz atalım!
Yarışmanın büyük ödülün sahibi “Savaş Kurbanı” isimli eser Bangladeşli fotoğrafçı K M Asad oldu. Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında çekilen fotoğrafta birkaç gün öncesinde mülteci kampına getirilmiş olan küçük bir çocuk ve savaş mağduru olan Rohingya halkı yer alıyor.
Yarışmanın dikkat çeken başka bir ismi daha “Gerçeklerle Yüzleşmek” isimli eseri Amos Nachoum oldu. “Hayvanların Doğal Yaşam Alanı” kategorisinde birinci olan eserde avına yaklaşan bir leopar foku ve saniyeler sonra avlanmış olacak bir penguen yer alıyor.
 

https://newatlas.com/siena-international-photo-awards-2018-winners/57039/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Emin KOÇ 6 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
böyle fotoğraf ödüllerinden sonra aklıma hep bu resim geliyor. İnsanların açlık susuzluk ve savaşta acı çekerek ölmesinden bile para kazanmaya çalışan bu sistem çöksün artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 6 ay
Kimisi aç susuz orda ölüyor,kimisi başka yerde ödül alıyor bu foto çekenin işim bu demesi kabul edilemez işinide senide diyip vercen ayarı. Neyse zaten sesli bi hayli küfür ediyorum yazmaya gerek yok.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 6 ay teknokaptan
ön yargılı olmayın bence, o fotoğrafı çeken kişiler belki işi bittikten sonra, elinden geldiği kadar yardımcıda oluyordur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Apple Watch'a alternatif uygun fiyatlı akıllı saatler 6 ay Hazır gıdalardaki tuz oranı kademeli olarak düşürülecek 6 ay DonanımHaber yeni çalışma arkadaşları arıyor: Tam zamanlı ve serbest 6 ay iOS 12.1 güncellemesi ile yepyeni emojiler geldi 6 ay WiFi 6 uyumlu Asus RT AX88U yönlendirici satışa çıkıyor 6 ay Apple A12X yonga seti, benchmark skorlarını alt üst ediyor 6 ay En iyi CS:GO faresi mi? "Steelseries Rival 710 incelemesi" 6 ay Sürgülü tasarım ve ekrandan parmak izi okuma: Lenovo Z5 Pro ile tanışın 6 ay Yolcuların ziyaret etmek için sabırsızlandığı 16 yeni havalimanı 6 ay Uber sürücülerinden arabalı eylem: "Sn. Başkan halk UBER istiyor" 6 ay Aynı anda hem hidrojen hem de elektrik üretebilen güneş hücreleri geliştirildi 6 ay En büyük kapasiteye sahip A2 microSD kart duyuruldu 6 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Horizon 4 6 ay Petro, dijital para borsalarında işleme sunuluyor 6 ay Project xCloud için ilk kontrolcü tasarımları ortaya çıktı 6 ay DJI ve Microsoft yeni Windows 10 yazılım aracını duyurdu 6 ay Radeon RX Vega 56 ekran kartlı Blackmagic eGPU Pro duyuruldu 6 ay Fatih gemisi petrol ve doğalgaz için ilk sondajına başladı 6 ay İlk katlanabilir akıllı telefon ismi duyulmamış bir firmadan geldi 6 ay Facebook'un büyüme oranında düşüş devam ediyor 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belirlendi Sonraki Yeni Game of Thrones dizisinde başrolü üstlenecek isim belli oldu 6 ay İstanbulkart'a mobil uygulama ile otomatik bakiye yükleme devri başladı 6 ay App Store zammı kapıda 6 ay ABD, Çin'li hackerları havacılık teknolojilerini çalmakla suçluyor 6 ay Old School RuneScape Android ve iOS platformlarına geldi 6 ay Çift kameralı Honor WaterPlay 8 tablet tanıtıldı 6 ay Xiaomi, OnePlus 6T lansmanını trolleyerek sırada bekleyenlere hesap makinesi dağıttı 6 ay Volkswagen'den yeni bir pick up geliyor 6 ay Playstation Plus Kasım ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 6 ay Honor Magic Watch akıllı saati tanıtıldı 6 ay Honor FlyPods kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 6 ay Epic Games 15 milyar dolar değerlemeye ulaştı 6 ay Yerli hava savunma sistemi duyuruldu: SİPER 6 ay Red Dead Redemption 2 en hızlı hafta sonu satışına imza attı 6 ay Samsung yeni faaliyet kârı rekoruna imza attı 6 ay Office Mac'e koyu mod seçeneği geliyor 6 ay Otomobil, mobilya, beyaz eşya ve konut vergilerinde indirim! 6 ay WatchOS 5.1 güncellemesi bazı saatlerin kilitlenmesine neden oluyor 6 ay Honor Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay İki ekranlı ZTE Nubia X resmi olarak tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim