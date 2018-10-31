Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belirlendi

İlk olarak 2015’te düzenlenmeye başlanan Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri, kısa süre içerisinde dünyanın en seçkin yıllık fotoğraf yarışmalarından biri haline geldi. Bu yıl 4.sü düzenlenen yarışmada yüzlerce ülkeden amatör ve profesyonel binlerce fotoğrafçının katıldığı yarışmada katılımcılar mimariden, doğaya pek çok farklı kategoride yarıştılar.

Yarışmada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan birbirinden etkileyici eserlere gelin hep birlikte göz atalım!

Yarışmanın büyük ödülün sahibi “Savaş Kurbanı” isimli eser Bangladeşli fotoğrafçı K M Asad oldu. Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında çekilen fotoğrafta birkaç gün öncesinde mülteci kampına getirilmiş olan küçük bir çocuk ve savaş mağduru olan Rohingya halkı yer alıyor.

Yarışmanın dikkat çeken başka bir ismi daha “Gerçeklerle Yüzleşmek” isimli eseri Amos Nachoum oldu. “Hayvanların Doğal Yaşam Alanı” kategorisinde birinci olan eserde avına yaklaşan bir leopar foku ve saniyeler sonra avlanmış olacak bir penguen yer alıyor.

https://newatlas.com/siena-international-photo-awards-2018-winners/57039/