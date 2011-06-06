Sigma 120-300 mm f/2.8 EX DG OS APO HSM, Amerika'da satışa sunuldu

Nikon, Canon, Sony ve Pentax gibi D-SLR kamera üreticilerinin en yakın partnerlerinden Sigma, 120 - 300 mm f/2.8 EX DG OS APO HSM'nin Amerika pazarına giriş yaptığını duyurdu. Şu an için Canon, Nikon ve Sigma bayonetli versiyonları satışa sunulan objektifin 4700$ fiyat etiketine sahip olduğu belirtiliyor.

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114.4 x 289.2 mm boyutlarında ve 2950 gram ağırlığında tasarlanan objektif, 18 grup içinde 23 elementten oluşan optik yapı, 9 adet diyafram bıçağı, 105 mm filtre çapı, fotoğraflarda bulanıklıkların önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisi gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor; bunlara ek olarak bünyesinde HSM (Hyper Sonic Motor) teknolojisini barındırıyor. HSM, nesnelere hızlı olduğu kadar sessiz odaklama imkanı tanıyor.