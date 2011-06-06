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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sigma 120-300 mm f/2.8 EX DG OS APO HSM, Amerika'da satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,5b
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Nikon, Canon, Sony ve Pentax gibi D-SLR kamera üreticilerinin en yakın partnerlerinden Sigma, 120 - 300 mm f/2.8 EX DG OS APO HSM'nin Amerika pazarına giriş yaptığını duyurdu. Şu an için Canon, Nikon ve Sigma bayonetli versiyonları satışa sunulan objektifin 4700$ fiyat etiketine sahip olduğu belirtiliyor.
114.4 x 289.2 mm boyutlarında ve 2950 gram ağırlığında tasarlanan objektif, 18 grup içinde 23 elementten oluşan optik yapı, 9 adet diyafram bıçağı, 105 mm filtre çapı, fotoğraflarda bulanıklıkların önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisi gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor; bunlara ek olarak bünyesinde HSM (Hyper Sonic Motor) teknolojisini barındırıyor. HSM, nesnelere hızlı olduğu kadar sessiz odaklama imkanı tanıyor.
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dhsacit 8 yıl
bayanlar kas yapmka içinde kulanır fonksiyonel yani
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maxalanya 8 yıl
Önce baya bir body building çalışmak gerekecek sanırım :)
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4w3e 8 yıl
Necessa®i
TR fiyatı 10bin TL. olur. 3KG ağırlığı var. Adamın eli kopar ya bunla resim çekerken ya da video. Mesela Sony A33 ve ya A55 ya takılsa bu, body ağırlığına dayanabilir mi?

dayanamaz kardeş
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Melikşah 8 yıl
Çok pahalı.
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Necessa®i 8 yıl
TR fiyatı 10bin TL. olur.

3KG ağırlığı var. Adamın eli kopar ya bunla resim çekerken ya da video.

Mesela Sony A33 ve ya A55 ya takılsa bu, body ağırlığına dayanabilir mi?

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