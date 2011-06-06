Sigma 120-300 mm f/2.8 EX DG OS APO HSM, Amerika'da satışa sunuldu

Haber Editörü
Nikon, Canon, Sony ve Pentax gibi D-SLR kamera üreticilerinin en yakın partnerlerinden Sigma, 120 - 300 mm f/2.8 EX DG OS APO HSM'nin Amerika pazarına giriş yaptığını duyurdu. Şu an için Canon, Nikon ve Sigma bayonetli versiyonları satışa sunulan objektifin 4700$ fiyat etiketine sahip olduğu belirtiliyor.114.4 x 289.2 mm boyutlarında ve 2950 gram ağırlığında tasarlanan objektif, 18 grup içinde 23 elementten oluşan optik yapı, 9 adet diyafram bıçağı, 105 mm filtre çapı, fotoğraflarda bulanıklıkların önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisi gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor; bunlara ek olarak bünyesinde HSM (Hyper Sonic Motor) teknolojisini barındırıyor. HSM, nesnelere hızlı olduğu kadar sessiz odaklama imkanı tanıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dayanamaz kardeş
3KG ağırlığı var. Adamın eli kopar ya bunla resim çekerken ya da video.
Mesela Sony A33 ve ya A55 ya takılsa bu, body ağırlığına dayanabilir mi?