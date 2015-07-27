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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sıkı FPS oyuncularına özel PS4 uyumlu klavye-fare seti: Tactical Assault Commander 4

3 yıl
12,8b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sıkı FPS oyuncularına özel PS4 uyumlu klavye-fare seti: Tactical Assault Commander 4
 
Birçok bilgisayar oyuncusunun konsola geçmesini engelleyen nedenlerin başında kontrolcüler geliyor. Özellikle sıkı FPS oyuncuları konsol kontrolcüleriyle savaşamıyor ve bu nedenle de konsollardan uzak duruyor. Bu soruna çözüm için birçok yardımcı donanım olmasına rağmen, Hori'nin yeni seti Tactical Assault Commander 4 ise toplu bir çözüm oluşturuyor.
Ufak bir klavye ve standart oyuncu faresinden oluşan Hori Tactical Assault Commander 4, Sony PlayStation 4 kullanıcılarına hitap ediyor. Oyuncuların seveceği tarzda oldukça dikkat çekici bir tasarımı bulunan set, DualShock 4 temelli haritalandırmayla çalışıyor ve bünyesinde kişselleştirilebilir butonlar da bulunuyor. Snipe moduyla keskin nişancılara özel hassasiyet sunan set, etkili bir alternatif oluşturma hazırlanıyor.
Sonuç olarak konsol oyuncularına bilgisayar benzeri kontrol süreci getiren Hori Tactical Assault Commander 4, 9 Ekim tarihinde buradan satışa çıkıyor. Ürünün fiyatı 120$ seviyesinde.
Sıkı FPS oyuncularına özel PS4 uyumlu klavye-fare seti: Tactical Assault Commander 4
 

http://www.engadget.com/2015/07/27/hori-tactical-assault-commander-4/ Yorum Yaz
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doctor_bey 3 yıl en beğenilen
Haksızlık was here
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1 Avatar
boxor 2 yıl
isteyen abd'den kargolama yapıyorum arkadaşlar fıyat 400tl cıvarında kargo gumruk tum masraflar ıcındedır. 0544 738 93 20
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DH Misafiri 2 yıl
boxor
elımde var ısteyen ulassın

Kaça satıyosun kardeş
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boxor 2 yıl
elımde var ısteyen ulassın
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viera1905_35 2 yıl boxor
boxor

elımde var ısteyen ulassın

HORI Tactical Assault Commander 4 varmı hocam
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rexxy 3 yıl
Satılık Tactical Assault Commander 4

urun.gittigidiyor.com/...
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senersongur 3 yıl
Oyun PC'de oynanır.

Çapulcu konsollar da değil.
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mustang.turk 3 yıl senersongur
senersongur

Oyun PC'de oynanır.

Çapulcu konsollar da değil.

Oyun konsollarda oynanır.

Kendini teknoloji harikası zanneden PC'lerde değil.
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rexxy 3 yıl
Detaylı olarak paylaşımı ürün gelince yapacağım.
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aycibin 3 yıl
frag fx bunu 2010 senesinde falan ps3 için yapmıştı.ps4 modeli de var tabiki.yeni gelişme mi oldu şimdi?

eu.splitfish.com
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lBLackTR 3 yıl
Şuanda bu ürün çıktımı ? Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla.Sadece yurt dısı sıtelerınden mı satısta ve fps oyunlar çalısıyormu gerçekten :)
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rexxy 3 yıl
Arkadaşlar ürünü sipariş ettim . Ürün gelince detaylı bir inceleme yapacağım takipte kalın
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maximus8282 3 yıl
Yorum sisteminde bi bozukluk var giriş yapıyorum yapmadı diyor yorum yapıyorum giriş yapın diyor ama yorum 3 kaz yayımlanmış
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ESAras 3 yıl
ürün fiyatı nedir acaba
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maximus8282 3 yıl
Oyun kolu veya mouse klavye farketmez diyenler mouse kullananlar ayrı server a alınsın diye ağlamaya başlamış. Hani farketmiyordu. Bırakın kim nasıl rahat ediyorsa onunla oynasın.
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