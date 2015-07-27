Sıkı FPS oyuncularına özel PS4 uyumlu klavye-fare seti: Tactical Assault Commander 4

Birçok bilgisayar oyuncusunun konsola geçmesini engelleyen nedenlerin başında kontrolcüler geliyor. Özellikle sıkı FPS oyuncuları konsol kontrolcüleriyle savaşamıyor ve bu nedenle de konsollardan uzak duruyor. Bu soruna çözüm için birçok yardımcı donanım olmasına rağmen, Hori'nin yeni seti Tactical Assault Commander 4 ise toplu bir çözüm oluşturuyor.

Ufak bir klavye ve standart oyuncu faresinden oluşan Hori Tactical Assault Commander 4, Sony PlayStation 4 kullanıcılarına hitap ediyor. Oyuncuların seveceği tarzda oldukça dikkat çekici bir tasarımı bulunan set, DualShock 4 temelli haritalandırmayla çalışıyor ve bünyesinde kişselleştirilebilir butonlar da bulunuyor. Snipe moduyla keskin nişancılara özel hassasiyet sunan set, etkili bir alternatif oluşturma hazırlanıyor.

Sonuç olarak konsol oyuncularına bilgisayar benzeri kontrol süreci getiren Hori Tactical Assault Commander 4, 9 Ekim tarihinde buradan satışa çıkıyor. Ürünün fiyatı 120$ seviyesinde.

http://www.engadget.com/2015/07/27/hori-tactical-assault-commander-4/