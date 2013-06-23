Silah, kızlar ve kumar Vegas Gangsteri'nde bir araya geliyor(Güncellendi)

Gameloft'un geçtiğimiz mayıs ayında duyurusunu gerçekleştirdiği açık dünya oynanışına sahip mobil oyunu Vegas Gangsteri(Gangstar Vegas), nihayet yayınlandı.





Mobil oyuncuları Vegas'ın suç dolu dünyasına götüren yapım, kaliteli grafikleri ve geniş oyun alanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gangstar serisinin bu zamana kadar ki en büyük haritasına sahip olan yapım, serinin bir önceki oyunu Gangstar Rio'dan dokuz kat daha büyük bir alanı oyuncuların beğenisine sunuyor.





Sunduğu 80 farklı görevin yanı sıra; yarışlar, dövüşler ve kumarhane oyunları gibi mini oyunları da bünyesinde barındıran yapımda özelleştirilebilir bir karakter tablosu da bulunuyor. Ayrıca, Vegas Gangsteri'nin geniş bir silah ve araç yelpazesine de sahip olduğunu belirtelim.





Radyosundaki başarılı müzikleri ve özelleştirilebilir kontrol yapısını Türkçe dil desteğiyle taçlandıran Vegas Gangsteri Appstore'da 12.99 TL'den Google Play'de ise, 6.99$'dan satışa sunulmuş durumda.









Güncelleme içeriği: Vegas Gangsteri Google Play'deki yerini almıştır.

https://itunes.apple.com/app/id571393580?mt=8