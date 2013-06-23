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Silah, kızlar ve kumar Vegas Gangsteri'nde bir araya geliyor(Güncellendi)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
13,4b
1
94
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Silah, kızlar ve kumar Vegas Gangsteri'nde bir araya geliyor(Güncellendi)
Gameloft'un geçtiğimiz mayıs ayında duyurusunu gerçekleştirdiği açık dünya oynanışına sahip mobil oyunu Vegas Gangsteri(Gangstar Vegas), nihayet yayınlandı.

Mobil oyuncuları Vegas'ın suç dolu dünyasına götüren yapım, kaliteli grafikleri ve geniş oyun alanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gangstar serisinin bu zamana kadar ki en büyük haritasına sahip olan yapım, serinin bir önceki oyunu Gangstar Rio'dan dokuz kat daha büyük bir alanı oyuncuların beğenisine sunuyor.

Sunduğu 80 farklı görevin yanı sıra; yarışlar, dövüşler ve kumarhane oyunları gibi mini oyunları da bünyesinde barındıran yapımda özelleştirilebilir bir karakter tablosu da bulunuyor. Ayrıca, Vegas Gangsteri'nin geniş bir silah ve araç yelpazesine de sahip olduğunu belirtelim. 

Radyosundaki başarılı müzikleri ve özelleştirilebilir kontrol yapısını Türkçe dil desteğiyle taçlandıran Vegas Gangsteri Appstore'da 12.99 TL'den Google Play'de ise, 6.99$'dan satışa sunulmuş durumda.


Güncelleme içeriği: Vegas Gangsteri Google Play'deki yerini almıştır.

https://itunes.apple.com/app/id571393580?mt=8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozqur333 6 yıl en beğenilen
bu tarz oyunlar mobilde güzel oynanmıyor arcade tabanlı oyunlar mobilde daha güzel oluyor cut the rope subway surfers world of goo plant vs zombies
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armanatilgan 6 yıl
Bu tür oyunların rahatça oynanabilmesi için android ve iosa evrensel bir gamepad lazım.
1 Yanıt Yanıtla +8
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-RüzgarGibiGeçti- 6 yıl
Herşey iyide bide isim koymayı becebilseler.
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1 Avatar
nikonavar 4 yıl
Beyler çete görevi yaparken ipad kapanıyor bunun bir çözümü var mı? Varsa özelden ulaşın pls
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halilgltkn 6 yıl
Galaxy s3 kullanıyorum gta vice cityi silip yuklesemmi
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Tristan Tzara 6 yıl
Bi GTA Havası vermiyor .
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__Nikolaus__ 6 yıl
Xoom 2 ye mi yuklesem iphone 5 e mi karar veremedim , xoom 2 de buyuk ekran avantaji var ama kasar diye tirsiyorum , iphone da da 4 inc le pek tat vermez sanki.
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hazarRS 6 yıl
note2de sorunsuz oynuyorum. grafik ayarları en üst seviyeye ayarlı. Sadece fazla ısınıyor telefon. Oyunun Türkçe olması inanılmaz iyi olmuş. Sırf bu yüzden bile para verilip alınacak oyun haline gelmiş.
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ozqur333 6 yıl
gameloft paso oyun çıkarıyor ama iyi de yapsa bari s3,s4,nexus4,htc one gibi üst düzey tellerde kasıyormuş iOS'a yapılan optimizasyonu androide'de yapsalar çok daha iyi olur
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DH Misafiri 6 yıl
Oyun harika oyunun oyle ultra grafikleri varki hayran kaldim herkese tavsiye ederim
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foz54 6 yıl
Oyunun türkçe olması güzel,karakterler de kaliteli ancak çevre düzeninde kalite düşüyor, ayrıca kasıyor diyenler kaliteyi değiştirebilir bende normal-düşük-çokdüşük var üst düzey tellerde yüksek ayarlar da vardır ;)
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Avia 6 yıl
ipad 2 de oynayabilen var mı oyun açılır açılmaz kapanıyor?
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Lion 6 yıl
S3 ve s4de inanılmaz kasıyor. Asla yüklemeyin!
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CertificatedStaff 6 yıl
Oyun çok güzel olmuş
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