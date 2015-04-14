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Şimdi de Sony Xperia Z3 Neo sesleri

4 yıl
3,8b
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23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Şimdi de Sony Xperia Z3 Neo sesleri

Sony'nin bu yılın merakla beklenen yeni amiral gemi modeli Xperia Z4'ün tanıtımını geciktirmesi farklı iddiaların gündeme gelmesine neden oluyor. Şimdi de sırada Xperia Z3 Neo var.

İddialara göre şimdiye kadar sızan görüntüler Xperia Z3 Neo modeline ait. Firmanın sonbahar aylarında tanıtacağı Xperia Z4 öncesinde Xperia Z3 Neo'nun bölgesel bir amiral gemi modeli olması planlanıyor. 

5.1 inçlik Full HD ekrana sahip olacak Xperia Z3 Neo modeline 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti eşlik edecek. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olacak modelde 20.7MP çözünürlüğünde bir arka kameranın da yer alacağı belirtiliyor. 

Sony'nin 20 Nisan itibariyle Japonya'da yeni bir Xperia akıllı telefonu tanıtacak olması da bu iddiaları güçlendiriyor. Genelde global cihazları için tüketici fuarlarını tercih eden Sony'nin Japonya'daki etkinlikte Asya bölgesine özel olarak Xperia Z3 Neo modelini tanıtacağı düşünülüyor.  

http://www.pocket-lint.com/news/133548-sony-xperia-z4-could-actually-be-xperia-z3-neo-with-even-better-z4-still-to-come Yorum Yaz
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ekrem71 4 yıl en beğenilen
Bu iddiayı saygın yayın kuruluşları da dile getiriyor. Sonuçta bir iddia biz de sizi bilgilendiriyoruz. Belki çıkar belki çıkmaz.
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The-Engineer 4 yıl myhotyro
myhotyro

Sende de ne işkembe varmış be Ekram Abey. Salla salla bitmiyor. Bi bak bakalım Sony de NEO diye bir terminoloji var mı? Biraz Sony biraz Samsung karıştır ortaya yalan yanlış ne duyarasan ne görürüsen haber diye yaz. Bravo.

Sony Ericsson zamanında Xperia Neo , Neo V , Neo L gibi modelleri vardı . Neo terimi çok da yabancı değil Sony'ye yani
myhotyroSende de ne işkembe varmış be Ekram Abey. Salla salla bitmiyor. Bi bak bakalım Sony de NEO diye bir terminoloji var mı? Biraz So...
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl ekrem71
ekrem71
Bu iddiayı saygın yayın kuruluşları da dile getiriyor. Sonuçta bir iddia biz de sizi bilgilendiriyoruz. Belki çıkar belki çıkmaz.

Merhaba ekrem71 , ne zaman bütün dedikoduları haber diye önümüze koymayıp seçiçi olursan , işte o zaman iyi bir editör olursun.
ekrem71Bu iddiayı saygın yayın kuruluşları da dile getiriyor. Sonuçta bir iddia biz de sizi bilgilendiriyoruz. Belki çıkar belki çıkmaz.
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DH Misafiri 4 yıl
Öncelikle arkadaşlar yıllardır sony ericsson ve sony kullanan ve sürekli sızıntıları takip eden birisi olarak böyle bir şey olabilceğini sanmıyorum. Ekrem71 yanlış bir şey yapmamış bir yerinden uydurmamış yabancı sitelerde de aynı dedikodu gezinmekte. Ki başlıkta da dedikodu olduğu kesinliği olmadığını açıkca belirtmiş. Neo terimi sony de 2011 cihazlarında arclarla beraber vardı. Daha sonra sevgili her şeyi çalan samsung onu da çaldı rahat durmaz malum. Arkadaşlar çok doğru demiş sony yenilikçi bir firma ve neo terimini kullanmaz miniye compact diyip ki kaldı ki diğer minilerle alakası yoktur. kendileri abilerinin sadece ufaltmış versiyonlarıdır donanım aynıdır batarya hariç. Benim tahminim Z4 üreten sony kalktıpta bir önceki amiral gemisini makyajlayıp yeniden Z3 lü bir isim var. Belli bölgeler için Z3v ve Z3dual hali hazırda var zaten. Z4 geliyor belki 20 nisan'da belki daha sonra ama geliyor bu yıl içinde benim tahminim. Z3'te 801ac kullanan sony, rakiplerinin altında kalmak istemeyecek ve 810'lu bir amiral gemisi bu sene yapacak belki eylülü bulur apple ile aynı zamanda belki dayanamayıp nisanda ama gelecek bu sene. 820 de seneye gelir. Hatırlayın ilk Z çıktığında zaten nisan'ı bulmuştu global satışları. Yeniden senede 1 amiral gemisine döndükleri için ve samsung htc lg kozlarını oynadığı için kalkıp apple a kafa tutmayacağı için(çünkü işletim sistemleri farklı rakibi o değil.) yüksek ihtimalle 20 nisan'da Z4 ile tanışırız. Full HD ve 3400-3500 civarı batarya ile gelirse tam bir batarya canavarı olur. Ayrıca telefonda 2k'yı ya da 4k'yı gereksiz bulmuyorum tam olarak ama ihtiyacımız olan şey o değil. İhtiyaç olan şey elektrik kesilse de orda burda kalsak ta adam gibi çeken internetimiz gsm'imimiz olsun bir de bitmeyen sarjımız olsun amaç buysa sony bunu verecek. Diyeceklerim bu kadar okuyan herkese teşekkür ederim. Her yorumun altına sony xperia yı satacak yok bataacak falan yazmayın artık bıktık. Sony kolay kolay devrilecek bir firma değil elmanın kamerasını hollywood da bir çok filmin o muhteşem görsellikle çekilmesinin tek sebebi sony. Ayrıca ps gerçeği var sony'nin en büyük gelir kaynağı. Hazır adam tv ps ve xperia 3 lüsünü böyle iç içe sokmuşken kolay kolay ne bunları satar elinden ne de batar arkadaşlar. Z4 bekleyin biriyim ayrıca dipnot
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jr2012 4 yıl
myhotyro
Sende de ne işkembe varmış be Ekram Abey. Salla salla bitmiyor. Bi bak bakalım Sony de NEO diye bir terminoloji var mı? Biraz Sony biraz Samsung karıştır ortaya yalan yanlış ne duyarasan ne görürüsen haber diye yaz. Bravo.

benim ilk kullandığım akıllı telefon sony ericsson xperia neo oldu. daha sonra neo v, neo L de çıktı. çok yabancı değil bu terminoloji sony'ye. 2010-2011 yılında çıkan telefonlar bunlar. ayrıca haberin kaynağı belli. sızıntıyla gelen haber işte. editore saygısızlık yapmadan önce bir baksaydın kaynağa.
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Quaresma_o3 4 yıl
Gerçekten hayal kırıklığından öte bir şey değil. Sony artık sıkmaya başladı kaç zamandır bekliyorum şu telefonu ya. Isme takılan arkadaşlar neo olmaz s olur ya da daha farklı bir şey olur ama bu haber dünden beri servis ediliyor yabancı kaynaklarda Ekrem e neden tepki gösteriyorsunuz adam içeriği kendi üretmiyor ki. Sony çok Sevdiğim bir markasın ama Yaptığın hataların ardı arkası gelmiyor vaio gitti Sırada Xperia gitmesin dedikçe şirketin başındakiler Sonyyi nasıl batıracaklarını düşünüyor sanki herkes çalışırken siz yatıyorsunuz aynı kasa tipi çok az iyileştir ver gitsin böyle saçmalık olmaz Kullanıcı aptal değil !
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NuKe_MaNia 4 yıl
iyi ki beklemeyip z3c almışım yoksa ağaç olacakmışız ya
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turker03 4 yıl
Şu xperia serisi gerek malzeme kalitesi tasarımı ve hafif arayüzü ile çok hoşuma gidiyor. Ama öte yandan çoklu çalıştırma ve spen yetenekleri ile note serisi. Keske ikisinin harmanlamış bir hali olsa :D
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se_runtome 4 yıl
Ya arkadaşlar htc aynı kasaya 810 ile 2015 üst seviye yaptı. Sony de hoparlör yerlerini değiştirerek Z3neo yapacak ne var bunda. 2016 da Mart ayında 820 ile yeni tasarım Z ile gelecek
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CorelDraw04 4 yıl
Sony süsleyip süsleyip millete kakalıyor. Sony rakipleri kaymağı götürürken sony z4 çıkaracakta çıkaracak oooo..Sony nal toplar ancak ..yazık oldu sony yakışmadı
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CorelDraw04 4 yıl
Sony süsleyip süsleyip millete kakalıyor. Sony rakipleri kaymağı götürürken sony z4 çıkaracakta çıkaracak oooo..Sony nal toplar ancak ..yazık oldu sony yakışmadı
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aragorn22 4 yıl
Z4 s820 ile gelecek bak buraya yazıyorum
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llati 4 yıl
Görseldeki cihaza Z4 dediklerinde hep aynı kasayı koyuyor, parmak izi yok, 2K yok, sık telefon çıkarıyor diyenler gitmiş yerlerine sanmam, inanmam, haber gerçek durmuyor, Sony böyle bi hataya düşmez diyenler gelmiş.
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tufancan82 4 yıl
yakında vaio gibi xperia da devredilir.
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