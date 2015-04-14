Şimdi de Sony Xperia Z3 Neo sesleri

Sony'nin bu yılın merakla beklenen yeni amiral gemi modeli Xperia Z4'ün tanıtımını geciktirmesi farklı iddiaların gündeme gelmesine neden oluyor. Şimdi de sırada Xperia Z3 Neo var.





İddialara göre şimdiye kadar sızan görüntüler Xperia Z3 Neo modeline ait. Firmanın sonbahar aylarında tanıtacağı Xperia Z4 öncesinde Xperia Z3 Neo'nun bölgesel bir amiral gemi modeli olması planlanıyor.





5.1 inçlik Full HD ekrana sahip olacak Xperia Z3 Neo modeline 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti eşlik edecek. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olacak modelde 20.7MP çözünürlüğünde bir arka kameranın da yer alacağı belirtiliyor.





Sony'nin 20 Nisan itibariyle Japonya'da yeni bir Xperia akıllı telefonu tanıtacak olması da bu iddiaları güçlendiriyor. Genelde global cihazları için tüketici fuarlarını tercih eden Sony'nin Japonya'daki etkinlikte Asya bölgesine özel olarak Xperia Z3 Neo modelini tanıtacağı düşünülüyor.

http://www.pocket-lint.com/news/133548-sony-xperia-z4-could-actually-be-xperia-z3-neo-with-even-better-z4-still-to-come