Sinema yasası kabul edildi: Mısır ve reklam problemine çözüm geldi

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Başta yapımcı-mısır tartışması olmak üzere sinema sektöründeki pek çok soruna çözüm getiren ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yeni yasa mısır ve reklam problemine çözüm sunarken 'sansür' tartışmasını beraberinde getirdi

Mısır kavgası sona erdi

Yaklaşık 1 aydır sinema sektöründe ‘mısır’ tartışması yaşanıyor. Cinemaximum markasıyla sektörün hakimi durumda bulunan salon işletmecisi CJ CGV Grup, mısır promosyonlu sinema biletleri ile yapımcıya ödediği payı düşük tutuyor. 30-40 liraya sattığı biletten yapımcıya 5 lirasını ödüyor. Bunun üzerine film yapımcıları, bu soruna çözüm gelene kadar filmlerini vizyona sokmama kararı almıştı.

Meclis’te onaylanan yasaya göre sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu durumda mısır promosyonlu sinema bileti kampanyası sona erecek. Salon işletmecisi dilerse sinema biletinin fiyatına değil de mısır fiyatını indirim uygulayabilir. Ayrıca bu yasaya göre Sinema benzeri abonelik hizmetleri ve fırsat sitelerindeki indirimli kod satışı sona erecek.

Fiyatlar artabilir

Sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri kesin dille yasaklanırken, yasaya göre filmin yapımcısının veya varsa dağıtımcısının onayı ile ‘halk günü’ gibi belirli indirimler yapılabilecek. Bu indirimler ile ilgili olarak şu ifadeye yer veriliyor:

“İlk seans, öğrenci halk günü gibi gelenekselleşmiş indirimler ile okullara, meslek gruplarına, belirli yaşın üzerindeki kişilere yapılacak benzeri indirimler, işletmeciler ile filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenebilecek. Ancak sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısıyla yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek.”

Kampanyalar için yapımcının ve dağıtımcının onayının alınması gerekiyor. Onay alınsa bile yapılabilecek kampanyaların kapsamı oldukça kısıtlanmış. Sinema biletleri zaten pahalıydı. Kampanyalardan faydalanamayacağımız için daha da pahalıya film izleyeceğiz.

Reklam sürelerine sınırlama getirildi

Önceki yasaya göre sinemada reklam ve fragman gösterimi ile ilgili bir kısıt bulunmuyordu. Seyirciler zaman zaman 30 dakikaya varan reklamlara maruz kalıyordu. Yeni yasaya göre sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek. Yani kamu spotunun gösterilmediği bir seansta, filmler en geç 15 dakika içinde başlayacak.

Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. Reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine ise salon başına 50 bin lira para cezası verilecek.

'Sansür' tartışmaları başladı

"Sansür düzenlemesi" olarak eleştirilen yeni düzenlemeye göre 8 üyeden oluşacak komisyon, sinema filmlerinin gösterime sunulmasından önce değerlendirme ve sınıflandırma yapacak. Uygun bulunmayan filmler, gösterime sunulamayacak. Oyuncular Sendikası, sinema yasa teklifinin sansür getirebileceğini ve çok sesliliği ortadan kaldıracağını belirterek geri çekilmesini istemişti. Meclis’te kabul edilen yasa ile birlikte bu düzenleme yasalaşmış oldu. Uygulamasının nasıl olacağı merak konusu.

Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak "18+" yaş işaretiyle gösterilebilecek.