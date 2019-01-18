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Sinema yasası kabul edildi: Mısır ve reklam problemine çözüm geldi

Sinemadaki mısır tartışmasını bitiren, reklam sürelerine kısıt getiren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi ve yasalaştı. Yeni yasa ile birlikte 'sansür' tartışmaları başladı.
4 ay
22,6b
1
264
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sinema yasası kabul edildi: Mısır ve reklam problemine çözüm geldi
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Başta yapımcı-mısır tartışması olmak üzere sinema sektöründeki pek çok soruna çözüm getiren ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yeni yasa mısır ve reklam problemine çözüm sunarken 'sansür' tartışmasını beraberinde getirdi

Mısır kavgası sona erdi

Yaklaşık 1 aydır sinema sektöründe ‘mısır’ tartışması yaşanıyor. Cinemaximum markasıyla sektörün hakimi durumda bulunan salon işletmecisi CJ CGV Grup, mısır promosyonlu sinema biletleri ile yapımcıya ödediği payı düşük tutuyor. 30-40 liraya sattığı biletten yapımcıya 5 lirasını ödüyor. Bunun üzerine film yapımcıları, bu soruna çözüm gelene kadar filmlerini vizyona sokmama kararı almıştı.

Meclis’te onaylanan yasaya göre sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu durumda mısır promosyonlu sinema bileti kampanyası sona erecek. Salon işletmecisi dilerse sinema biletinin fiyatına değil de mısır fiyatını indirim uygulayabilir. Ayrıca bu yasaya göre Sinema benzeri abonelik hizmetleri ve fırsat sitelerindeki indirimli kod satışı sona erecek.

Fiyatlar artabilir 

Sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri kesin dille yasaklanırken, yasaya göre filmin yapımcısının veya varsa dağıtımcısının onayı ile ‘halk günü’ gibi belirli indirimler yapılabilecek. Bu indirimler ile ilgili olarak şu ifadeye yer veriliyor:

“İlk seans, öğrenci halk günü gibi gelenekselleşmiş indirimler ile okullara, meslek gruplarına, belirli yaşın üzerindeki kişilere yapılacak benzeri indirimler, işletmeciler ile filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenebilecek. Ancak sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısıyla yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek.”

Kampanyalar için yapımcının ve dağıtımcının onayının alınması gerekiyor. Onay alınsa bile yapılabilecek kampanyaların kapsamı oldukça kısıtlanmış. Sinema biletleri zaten pahalıydı. Kampanyalardan faydalanamayacağımız için daha da pahalıya film izleyeceğiz.

Reklam sürelerine sınırlama getirildi

Önceki yasaya göre sinemada reklam ve fragman gösterimi ile ilgili bir kısıt bulunmuyordu. Seyirciler zaman zaman 30 dakikaya varan reklamlara maruz kalıyordu. Yeni yasaya göre sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek.  Yani kamu spotunun gösterilmediği bir seansta, filmler en geç 15 dakika içinde başlayacak.

Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. Reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine ise salon başına 50 bin lira para cezası verilecek.

'Sansür' tartışmaları başladı

"Sansür düzenlemesi" olarak eleştirilen yeni düzenlemeye göre 8 üyeden oluşacak komisyon, sinema filmlerinin gösterime sunulmasından önce değerlendirme ve sınıflandırma yapacak. Uygun bulunmayan filmler, gösterime sunulamayacak. Oyuncular Sendikası, sinema yasa teklifinin sansür getirebileceğini ve çok sesliliği ortadan kaldıracağını belirterek geri çekilmesini istemişti. Meclis’te kabul edilen yasa ile birlikte bu düzenleme yasalaşmış oldu. Uygulamasının nasıl olacağı merak konusu.

Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak "18+" yaş işaretiyle gösterilebilecek.


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mak74 4 ay en beğenilen
İndirimli bilet satışı sona erdi bundan sonra fırsat kodu olmayacak 30 TL ye bilet alacaz teşekkürler. Cem Yılmaz
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num 4 ay
fullhdfilmizlesenemisirsiz.com
Yanıtla +167
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geronimoooooo 4 ay
Ucuz bilet yalan oldu Cem Yılmaz yine kasayı doldurdu... Olan her zaman ki gibi fakir halkın 9 liralık bilet kodlarına oldu. Bu yasa ile Anadoluda kimse sinemaya gitmez.
Ucuz bilet yalan oldu Cem Yılmaz yine kasayı doldurdu... Olan her zaman ki gibi fakir halkın 9 liralık bilet kodlarına oldu. Bu yasa ile Anadoluda kimse sinema...
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2 Yanıt Yanıtla +143
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1 Avatar
Bağıran Saman 1 ay
Sinema mı kaldı looooo
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nefendim 1 ay
Unutmadık!
Mısır üzerinden ceplerini dolduran ve sansür yasası getirenlerin filmlerine asla gitmeyiz
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DH Misafiri 3 ay
Bilet fiyatlarına zam yapılması filme olan ilgiyi azaltır.Salon işletmecileri, çare olarak bilet fiyatlarına zam yapmayı düşünse de genel açıdan çok riskli bir karar olabilir. Sinema söktörü bitme noktasına gelebilir.
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AirSupport 3 ay
Mall Of İstanbul’da tam bilet 20₺ öğrenci 19₺ 1₺ lütfetmişler. Şimdi daha da pahalı olur. Türk filmlerine zaten gitmiyordukta yabancı filmlerden de uzak kalacağız...
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sioux 3 ay
bu sansür konusu tartışma yaratmış fakat çok çok iyi oldu geldiği.
sadece kendilerinin güldüğü iğrenç ötesi bel altı esprilerin olduğu adı sanı duyulmamış filmler çekiliyordu.
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punch 3 ay

Mısır kavgası ile başlayıp bambaşka yerlere giden Yapımcı - Sanatçı - Sinema Zinciri savaşı neticesinde yeni Sinema Yasası kabul edildi ve yasalaştı. Peki bu yasa ile bizi neler bekliyor, büyük bir tiyatronun piyonu mu olduk?
bit.ly/...
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Batman 4 ay
Ben zaten hep 50 liralık gidiyordum

En son 2 yıl önce gittim sinemaya. Geberip bittiğim bir film olmadığı sürece de gitmeyeceğim.
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Zooteknist93 4 ay
Anladigim kadariyla giren cikan yine bize.
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vozer 4 ay Zooteknist93
Keşke öyle olsa kardeş. Girmesine giriyor da bir türlü çıkmadı ki ara sıra nefes alalım.
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Lene 4 ay
Bu millet Akıllanmaz.. Adam iki çocuğunu almış karşımda 104 ₺ ödedi. Yazık günah yeminlen..
Sağolsun forumdan bir Arkadaş hediye bilet verdi.
Yoksa bu fiyatlara imkanı yok izlenmez.
Kova menü bile 29 ₺ yazıyor...
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vozer 4 ay
Kanun eksik çıkmış. Yakında geçici bilmem ne maddesi adı altında eklerler.
Sinemaya giden herkesin mısır ya da kola alması zorunlu tutulur, hatra bilet fiyatlarına eklenir bu meblağ. Salonlar belli bir seviyenin üzerinde dolmazsa aradaki farkı devlet karşılar. Hem yapımcılar hem işletmeciler mutlu olur. Giren de bize girer. Ama olsun... ACIMIYOR Kİİİİİİİİİ. :)
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