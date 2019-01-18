Sinema yasası kabul edildi: Mısır ve reklam problemine çözüm geldi

Mısır kavgası sona erdi
Yaklaşık 1 aydır sinema sektöründe ‘mısır’ tartışması yaşanıyor. Cinemaximum markasıyla sektörün hakimi durumda bulunan salon işletmecisi CJ CGV Grup, mısır promosyonlu sinema biletleri ile yapımcıya ödediği payı düşük tutuyor. 30-40 liraya sattığı biletten yapımcıya 5 lirasını ödüyor. Bunun üzerine film yapımcıları, bu soruna çözüm gelene kadar filmlerini vizyona sokmama kararı almıştı.
Meclis’te onaylanan yasaya göre sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek.
Bu durumda mısır promosyonlu sinema bileti kampanyası sona erecek. Salon işletmecisi dilerse sinema biletinin fiyatına değil de mısır fiyatını indirim uygulayabilir. Ayrıca bu yasaya göre Sinema benzeri abonelik hizmetleri ve fırsat sitelerindeki indirimli kod satışı sona erecek.
Fiyatlar artabilir
“İlk seans, öğrenci halk günü gibi gelenekselleşmiş indirimler ile okullara, meslek gruplarına, belirli yaşın üzerindeki kişilere yapılacak benzeri indirimler, işletmeciler ile filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenebilecek. Ancak sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısıyla yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek.”
Reklam sürelerine sınırlama getirildi
Önceki yasaya göre sinemada reklam ve fragman gösterimi ile ilgili bir kısıt bulunmuyordu. Seyirciler zaman zaman 30 dakikaya varan reklamlara maruz kalıyordu. Yeni yasaya göre sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler, bu sürelere dahil edilemeyecek. Yani kamu spotunun gösterilmediği bir seansta, filmler en geç 15 dakika içinde başlayacak.
Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. Reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine ise salon başına 50 bin lira para cezası verilecek.
'Sansür' tartışmaları başladı
"Sansür düzenlemesi" olarak eleştirilen yeni düzenlemeye göre 8 üyeden oluşacak komisyon, sinema filmlerinin gösterime sunulmasından önce değerlendirme ve sınıflandırma yapacak. Uygun bulunmayan filmler, gösterime sunulamayacak. Oyuncular Sendikası, sinema yasa teklifinin sansür getirebileceğini ve çok sesliliği ortadan kaldıracağını belirterek geri çekilmesini istemişti. Meclis’te kabul edilen yasa ile birlikte bu düzenleme yasalaşmış oldu. Uygulamasının nasıl olacağı merak konusu.
Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak "18+" yaş işaretiyle gösterilebilecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mısır üzerinden ceplerini dolduran ve sansür yasası getirenlerin filmlerine asla gitmeyiz
sadece kendilerinin güldüğü iğrenç ötesi bel altı esprilerin olduğu adı sanı duyulmamış filmler çekiliyordu.
Mısır kavgası ile başlayıp bambaşka yerlere giden Yapımcı - Sanatçı - Sinema Zinciri savaşı neticesinde yeni Sinema Yasası kabul edildi ve yasalaştı. Peki bu yasa ile bizi neler bekliyor, büyük bir tiyatronun piyonu mu olduk?
bit.ly/...
En son 2 yıl önce gittim sinemaya. Geberip bittiğim bir film olmadığı sürece de gitmeyeceğim.
Sağolsun forumdan bir Arkadaş hediye bilet verdi.
Yoksa bu fiyatlara imkanı yok izlenmez.
Kova menü bile 29 ₺ yazıyor...
Sinemaya giden herkesin mısır ya da kola alması zorunlu tutulur, hatra bilet fiyatlarına eklenir bu meblağ. Salonlar belli bir seviyenin üzerinde dolmazsa aradaki farkı devlet karşılar. Hem yapımcılar hem işletmeciler mutlu olur. Giren de bize girer. Ama olsun... ACIMIYOR Kİİİİİİİİİ. :)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
22619 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
film, sinema ve