Tesla modelleri tam otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor

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Tesla’nın otopilot teknolojisi kimi zaman kazalara yol açmasıyla kimi zaman da sürücülerin hayatını kurtarmasıyla gündeme geliyor. Bu durum otopilot hakkındaki düşüncelerin sürekli değişmesine neden olurken, ABD merkezli üreticinin otonom sürüş teknolojisini her geçen gün biraz daha geliştirmesine engel teşkil etmiyor.

Geçtiğimiz aylarda otopilot sisteminin yapay sinir ağını yeniden elden geçiren Tesla, böylece daha gelişmiş sürücü asistan özelliklerinin de önünü açmıştı. İki yıl önce yayınlanan Autopilot 2.0 programının bir parçası olarak yayınlanan “Navigate on Autopilot” güncellemesi sayesinde otopilotun daha hızlı olan şeride geçebilmesi ve otobandan çıkış yapabilmesi sağlanmıştı.

"Evden işe tam otonom şekilde gidilebilecek"

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu özelliklere yenilerinin ekleneceğini belirtti. Musk, otopilotun çok yakında trafik ışıkları ve dur işaretlerini algılayabileceğini söyledi. Çok yakında Tesla kullanıcılarının evden işe tam otonom bir şekilde gidebileceğini de sözlerine ekledi. Gelecek yeni özellikler otopilotun kavşaklar gibi zorlu şehir şartlarında dahi başarılı olmasını sağlayacak.

Otopilot teknolojisini tam otonom olmaya bir adım daha yaklaştıracak özelliklerin tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyor. Otopilota kısa vadede gelecek yeniliklerden biri Summon (çağırma) özelliğinin güncellenmesi olacak. Bu sayede Tesla kullanıcıları araçlarını akıllı telefon yardımıyla uzaktan kontrol edebilecek.