Şipşak kameralarda ses kaydı dönemi başlıyor

Analog kameralar bugün gündemden düşmüş olsa da şipşak kamera sınıfı tüketici ilgisini hiç kaybetmedi. Halen pek çok farklı şipşak kamera modeli piyasada bulunuyor. Fujifilm ise sınıfında farklılaşma amacında.

Fujifilm Instax Mini LiPlay özellikleri ve fiyatı

Fujifilm Instax Mini LiPlay adındaki mini şipşak kamera standart anlık fotoğraf basabilmesinin yanı sıra fotoğraflara ses eklemesi ile de farklılaşıyor. Kullanıcılar fotoğraflara 10 saniyeye kadar ses ekleyebiliyor. Sesli fotoğraf normal fotoğraf çıktısının köşesinde bir barkod olarak ekleniyor. Barkodu taradığınızda ise sesli fotoğrafa erişebiliyorsunuz. Elbette bunun için ilgili uygulamanın indirilmiş ve makine ile bağlantının yapılmış olması gerekiyor.

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Fujifilm Instax Mini LiPlay tek şarj ile 100 fotoğrafa kadar basabiliyor. Dokunmatik ekranında çektiğiniz resimleri görebilir ve 30 farklı filtre uygulayabilirsiniz. Ayrıca fotoğrafları telefonunuzun galerisine aktarabilir yine telefonunuzun galerisindeki fotoğrafları makineden basabilirsiniz.

Makine Confetti mini format ve Star-Illumination kare formatta baskı yapabiliyor. Ayrıca depolama belleği 45 fotoğraf saklayabiliyor. Yine microSD kartlar ile kapasiteyi arttırabiliyorsunuz. 2560 x 1920 çözünürlükte çekim yapan 1/5 inçlik CMOS sensöre sahip olan Fujifilm Instax Mini LiPlay kamerası 160$ fiyat etiketine sahip.