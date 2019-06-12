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Şipşak kameralarda ses kaydı dönemi başlıyor

Fujifilm Instax Mini LiPlay şipşak kamerası modern akıllı telefonlara rakip olabilmek adına sesli fotoğraf özelliğini sunuyor. Fujifilm Instax Mini LiPlay özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
1,8b
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5
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Şipşak kameralarda ses kaydı dönemi başlıyor

Analog kameralar bugün gündemden düşmüş olsa da şipşak kamera sınıfı tüketici ilgisini hiç kaybetmedi. Halen pek çok farklı şipşak kamera modeli piyasada bulunuyor. Fujifilm ise sınıfında farklılaşma amacında.

Fujifilm Instax Mini LiPlay özellikleri ve fiyatı

Fujifilm Instax Mini LiPlay adındaki mini şipşak kamera standart anlık fotoğraf basabilmesinin yanı sıra fotoğraflara ses eklemesi ile de farklılaşıyor. Kullanıcılar fotoğraflara 10 saniyeye kadar ses ekleyebiliyor. Sesli fotoğraf normal fotoğraf çıktısının köşesinde bir barkod olarak ekleniyor. Barkodu taradığınızda ise sesli fotoğrafa erişebiliyorsunuz. Elbette bunun için ilgili uygulamanın indirilmiş ve makine ile bağlantının yapılmış olması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor"

Fujifilm Instax Mini LiPlay tek şarj ile 100 fotoğrafa kadar basabiliyor. Dokunmatik ekranında çektiğiniz resimleri görebilir ve 30 farklı filtre uygulayabilirsiniz. Ayrıca fotoğrafları telefonunuzun galerisine aktarabilir yine telefonunuzun galerisindeki fotoğrafları makineden basabilirsiniz.

Makine Confetti mini format ve Star-Illumination kare formatta baskı yapabiliyor. Ayrıca depolama belleği 45 fotoğraf saklayabiliyor. Yine microSD kartlar ile kapasiteyi arttırabiliyorsunuz. 2560 x 1920 çözünürlükte çekim yapan 1/5 inçlik CMOS sensöre sahip olan Fujifilm Instax Mini LiPlay kamerası 160$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.slashgear.com/fujifilm-instax-mini-liplay-camera-adds-audio-to-your-instant-photos-12580260/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Eric carthman 1 hf.
harry poter tarzı bir şey olacak ileride fotoğraflar hareket etmeye başlayacak 2030 gibi bence
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emir_sezer 1 hf.
tarih tekerrür eder demişlerdi de inanmamıştım aha başa dönüyoruz :))
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emir_sezer 1 hf.
harbi mi laaannn :))))
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CertainCrimes 1 hf. yeni yorumcu
Tunç çağından mı yazıyosunuz
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veteriner69 1 hf.
Bir de görüntü hareket ederse adına "video" diyeceğiz. :)
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