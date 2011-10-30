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Siri yönetim kurulu üyesi Morghentaler : Siri, Apple'a Google'ın iki yıl önüne geçecek bir tecrübe sağladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,5b
1
63
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın iPhone 4S lansmanında en ilgi çeken özellik sesli sanal asistan Siri olmuştu. Lansmanda kısa örneklerle Siri'nin kabiliyeti basına tanıtıldı ancak kapasitesinin nereye kadar gidebileceği konusunda kimse kesin bir bilgi elde etmiş değil ve incelemeler devam ediyor.

Siri yönetim kurulu üyesi ve yatırımcı Gary Morgenthaler, bir röportajında Siri ile Apple'ın en iyi akıllı telefon platformu savaşında Google'ın en az iki yıl önüne geçecek bir tecrübe kazandığını söylüyor.

Siri'nin insanların beklentilerini değiştirdiğini belirten Morgenthaler, Apple'ın bir mihenk taşını geride bıraktığını ve insanların artık gündelik İngilizce dilinde konuşabilen ve anlayabilen bir sistemi talep ettiklerini vurguluyor.

Morgenthaler'e göre yerel dil girişini tanıma ve anlama teknolojisi şu an hiçbir firmada yok ve Google'daki teknoloji de sanılanın aksine oldukça geride kalıyor.

Google'ın Voice Actions sistemi Android için bir sesli arama uygulaması. Siri ise geniş algılama kapasitesi ile ne söylediğinizi ve ne demek istediğinizi daha iyi anlıyor ve tepki veriyor. Google'ın Voice Actions sistemi yetenekli ve güncel bir ses tanıma programı ancak Siri kadar yetenekli değil.

Android sorumlu yöneticisi Andy Rubin'in "telefonunuz asla bir asistan olamaz" sözlerinin aksine Google perde arkasında bu teknolojiyi yakalamak için uğraşıyor. 

Şu anda Siri, iPhone odaklı pek çok fonksiyona sahip ve 45'den fazla API Apple tarafından satın alındı. Bu bakımdan Siri yerinde duran değil daima ilerleyen bir teknoloji olacak. Siri iOS platformunu farklılaştıran en önemli faktör olabilir.

Siri sadece Android sistemiyle değil Google'ın tüm yapısıyla mücadele edebilecek seviyede. Google'ın arama algoritması istenen kelimeye göre gerekli gereksiz milyonlarca bağlantıyı kullanıcıya sunarken Siri sadece karşısındakinin istediği tek bir cevabı sunabiliyor.

Siri yönetim kurulu üyesi olarak Morgenthaler iddialı pek çok açıklamada bulundu. Bunların pek çoğu abartılı bulunsa da Siri platformunun yeniliğe açık ve devrim yapacak nitelikte potansiyelinin bulunduğu çoğu otorite tarafından kabul ediliyor.

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H.sD 8 yıl en beğenilen
Evet,
Zaten tüm dünya sadece ingilizce konuşuyor.
İngilizcenin hiç lehce farklılıkları da yok degil mi ?
Arkadaşlar lütfen rica ediyorum ki youtube dan 5 ile 10 adet siri ile alakalı video izleyip karar vermeyin.
Aynı servisin bir benzeri mac larde yıllardırdan beri var ve cidden telaffuzunuz iyi olmassa öyle iPhone4s reklamında görüldügü gibi koşarken konuşucaksın da telefon anlıyacak gibi hayallere kapılmayın.
Zaten eğer Apple cidden siri servisini ciddiyete alıp da geliştirmeyi düşünseydi ilk olarak ses spectrum analizi özelligini eklerdi servise !
Nitekim bu özellik googleda da yok.
Anlıyacagınız, bilim kurgu filmlerinde izledigimiz ses ile tüm herşeyin halloldugu yazılımlar ne yazik ki çok uzak olmasada arada katedilmesi gereken daha çok mesafe var.
Evet,Zaten tüm dünya sadece ingilizce konuşuyor.İngilizcenin hiç lehce farklılıkları da yok degil mi ?Arkadaşlar lütfen rica ediyorum ki youtube dan...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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draconist 8 yıl
deniz c
Apple teknoloji aleminde tüm markalardan önde olduğunu, 1984, 2001 ve 2007 yılında ispatladı zaten, SIRI küçük bir ikram.

Siri Apple teknolojisi değil, başka bir firmadan satın alınan bir teknoloji.
Hatta Apple kullanıcılarını o kadar çok seviyor ki, iphone 3g de bile çalışabilen bir teknolojiyi sadece iphone 4 gs de çalışacak şekilde ayarlayıp appstore a aktardı.
deniz cApple teknoloji aleminde tüm markalardan önde olduğunu, 1984, 2001 ve 2007 yılında ispatladı zaten, SIRI küçük bir ikram.
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2 Yanıt Yanıtla +9
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TuffkiLLe 8 yıl
egeboycan

Bu kadar taraflı bir haber Donanımhaber'e hiç yakışmıyor.

ne bekleniyor tarafınızdan anlamak güç ? beyaza siyah mı densin.. herşey ortada zaten neyin taraflılığından bahsediyorsunuz.. adamlar haber yapıyor.
egeboycanBu kadar taraflı bir haber Donanımhaber'e hiç yakışmıyor.ne bekleniyor tarafınızdan anlamak güç ? beyaza s...
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DH Misafiri 7 yıl
Just do me a favor and keep wirtnig such trenchant analyses, OK?
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digitayf 8 yıl
Her Apple haberinde donanımhaber e laf atıor reklam yapıyor diyorsunuz bence hatalı bir gözlem. Bugün dünyanın tüm teknoloji haber kaynaklarında apple en çok haberi yapılan firma.
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sinuhe.s 8 yıl
slashgear.com/...

Matias Duarte den alıntı



“Well, we don’t like to set ourselves in a head-to-head kind of way, you know, Apple makes terrific products, I think Siri is great; I think it’s really hard in the long run to follow strategy of making kind of an artificial personality. You know, it can be really funny at first, but that uncanny value of just, uh, having a personality that you start to interact with, um, as you would a person, with all the contextual ambiguity you would with a real person – that’s a really challenging approach, and they’re going for it, that’s great.

Our approach is different. The metaphor I like to take is – if it’s Star Wars, you have these robot personalities like C-3PO who runs around and he tries to do stuff for you, messes up and makes jokes, he’s kind of a comic relief guy. Our approach is more like Star Trek, right, starship Enterprise; every piece of computing surface, everything is voice-aware. It’s not that there’s a personality, it doesn’t have a name, it’s just “Computer.”” – Duarte


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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SuspectT 7 yıl
anlayamadığım konu android ve ios olayları arkadaş android iyi olsa ne olur ios iyi olsa ne olur kim hangisini seviyorsa onu kullanır yani bunu fanatikleitirip sadece firmalara rant sağlayıp insanlar kendilerini rezil ediyorlar. ben apple'ı seviyorum beğeniyorum adamlar teknolojiye yön veriyor ama google'da gerçekten çok iyi işler yapıyor yani ikiside çok çok iyiler bence oturup tartışmak yerine bu gibi konuları hangisini seviyorsanız gidin alın ve sadece kullanıp keyfini çıkarın gereksiz tartışmalar yerine :)
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BABAHAKKI 8 yıl
Apple haberlerinde artik sacma sapan yorumlar okumak istemiyorum. Bundan sonra sadece haberi okuyup gececem. Sacmalama yetenegi mukemmel olan arkadaslar yuzunden forumdan soguyorum...
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Erasmus78 8 yıl
Faux Carnival
Komik olmus. Googlein voice recognitioni Applein yillarca onunde zaten. Hem de Turkce destekli ve ne derseniz diyin harfi harfine algiliyor. Bu asistan hikayesini de amma abartmissiniz. 10 yildir var olan bir sey. MSNde Encarta botu ile konusurduk. Istese Googlein 1 gunde entegre edebilecegi bir teknoloji AI.

Siri bir papağan değil! Yani sesi taklit etmiyor ya da yazıya dökmüyor. Siri bir asistan! İstenirse öyle bir günde falan eklenecek bir teknoloji değildir. Kıçınızdan uydurmayın.
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draconist 8 yıl
Centauri
draconist
Centauri
draconist
deniz c Apple teknoloji aleminde tüm markalardan önde olduğunu, 1984, 2001 ve 2007 yılında ispatladı zaten, SIRI küçük bir ikram.
Siri Apple teknolojisi değil, başka bir firmadan satın alınan bir teknoloji. Hatta Apple kullanıcılarını o kadar çok seviyor ki, iphone 3g de bile çalışabilen bir teknolojiyi sadece iphone 4 gs de çalışacak şekilde ayarlayıp appstore a aktardı.
iPhone 3G de calistigini nerenden uyduruyosun merak ettim Ayrica telefonlarina update le Apple kadar ozellik yukleyen kimse yok, dolayisiyla evet, kullancilarin bayagi seviyor Apple.
Nerden mi uyduruyorum? Biraz araştırırsanız, Siriyi yapan firmanın bu uygulamayı daha önce appstoreda bulundurduğunu ve iphone 3glerde bunun kullanıldığını görürsünüz. Bu arada yanlışım var mı var, Iphone 3g değil Iphone 3gs olacaktı. Amerika’da bir araştırma kuruluşu var. Adı: Stanford Research Institute. Yani SRI. SRI kuruluşu, Amerikan tarihinin en bilinen yapay zeka projesini yapıyor. Bu projeyi tüketiciye yansıtmak için de adındaki harflerle oynayıp Siri adında bir şirket kuruyor (2007). Apple, bu şirketi Nisan 2010da satın alıyor ve hummalı faaliyet başlıyor. Ekim 2011de Apple, Siri’nin teknolojisini iOS’un bir parçası hâline getirdiğini söylüyor ve yine adına “Siri” dediği akıllı kişisel asistanı duyuruyor. Siri, iOS’un bir parçası hâline gelene dek kendi müstakil uygulaması ile App Store’da boy gösteriyordu, biraz okuyalım, araştıralım, uydurma yerine farklı kelimeler kullanalım daha yapıcı olur. Nerden uydurduğuma gelince, SIRIyi icat edenlerin sitesine bakarsanız gerekenleri öğrenirsiniz. Kaynak: sri.com/...
:) Bana okuyalim arastiralim diyene bak. Siri uygulamasi benim telefonumda da vardi. Siri uygulamasiyla, iPhone 4s teki Sirinin alakasi yok. Sirinin onceden olmasi baska, su anki haliyle olmasi baska. Su andaki Siri kat kat daha gelismis bir uygulama. Ayrica Apple, Siriyi eski iPhone lara koymak zorunda degil. Telefon satilirken oldugu soylenmeyen hicbir ozellik eklenmek durumunda degil eski modellere. Ona ragmen baskalari hicbirsey eklemezken, Apple yuzlerce yeni ozellik ekliyor. Ilaveten iPhone4 teki Siri denemelerinde iPhone4 un yavasladigi goruluyor. Apple telefonu yavaslatan hicbirsey koymaz cihazlara... Ayrica, bir baska ihtimal, 200 milyon iOS kullanicisi oldugu dusunulurse 200 milyon kisinin birden siri serverina yuklenmesini istemediler. Tabii direk at gozluguyle baktiginiz icin bu ihtimaller akliniza bile gelmez...

Ben nerede Siri uygulamasının son hali kullanılıyordu dedim, Apple gibi bir firmanın halen gelişmekde olan bir uygulamasından habersiz olduğumu mu sanıyorsun, senin bu satırları okuduğun anda bile siri üzerinde çalışılıyor.
Benim ilk mesajıma bakarsan bu yazdıklarımı neye cevaben yazdığımı görürsün.
Benim dediğim olay bir arkadaşın Siri'yi sanki Apple icat etmişte insanlığın hizmetine sunmuş şeklindeki yaklaşımıydı. Benim yazdıklarımım tamamen buna cevap olarak yazılmıştı.
Siri istenirse çok da güzel diğer iphonelarda da çalışırdı, o telefonlara göre optimize edilirdi, programın farklı versiyonları olurdu, yazılım yönünden konunun ehli arkadaşlar bunu daha teknik bir dille anlatabilir, bu tür farklı versiyonları olan onlarca program var.
Sana Siri'nin neden diğer iphone'larda çalışmadığını ve neden bu kadar kasacak şekilde(diğer iphonelarda) oluşturulduğunu söyleyeyim.
Eğer Siri tüm iphone'larda çalışsaydı, Iphone 4s'in fazla bir esprisi ve çekiciliği kalmayacaktı, zaten beklentileri karşılamayan bir ürün oldu bunu söyleyen de ben değil birebir iphone kullanıcıları, iphone4 s yüzünden borsadaki hisseler bile düştü, herhes iphone 5 beklemiyormuydu allah aşkına elinizi vicdanınıza koyup da cevap verin.
En başta flash içeriğe izin vermeyen bir firmanın bu tür uygulamaları tüm platformlara sunmasını beklemek zaten imkansız, kalkıp Steve Jobs'un ölümünü bile kendi ticari çıkarlarına uygun bir şekilde Quicktime codeğinde yayınlayıp izlemeye sunan bir firmadan ne beklenebilir.
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Centauri 8 yıl draconist
draconist

Ben nerede Siri uygulamasının son hali kullanılıyordu dedim, Apple gibi bir firmanın halen gelişmekde olan bir uygulamasından habersiz olduğumu mu sanıyorsun, senin bu satırları okuduğun anda bile siri üzerinde çalışılıyor.
Benim ilk mesajıma bakarsan bu yazdıklarımı neye cevaben yazdığımı görürsün.
Benim dediğim olay bir arkadaşın Siri'yi sanki Apple icat etmişte insanlığın hizmetine sunmuş şeklindeki yaklaşımıydı. Benim yazdıklarımım tamamen buna cevap olarak yazılmıştı.

Siri istenirse çok da güzel diğer iphonelarda da çalışırdı, o telefonlara göre optimize edilirdi, programın farklı versiyonları olurdu, yazılım yönünden konunun ehli arkadaşlar bunu daha teknik bir dille anlatabilir, bu tür farklı versiyonları olan onlarca program var.

Sana Siri'nin neden diğer iphone'larda çalışmadığını ve neden bu kadar kasacak şekilde(diğer iphonelarda) oluşturulduğunu söyleyeyim.
Eğer Siri tüm iphone'larda çalışsaydı, Iphone 4s'in fazla bir esprisi ve çekiciliği kalmayacaktı, zaten beklentileri karşılamayan bir ürün oldu bunu söyleyen de ben değil birebir iphone kullanıcıları, iphone4 s yüzünden borsadaki hisseler bile düştü, herhes iphone 5 beklemiyormuydu allah aşkına elinizi vicdanınıza koyup da cevap verin.

En başta flash içeriğe izin vermeyen bir firmanın bu tür uygulamaları tüm platformlara sunmasını beklemek zaten imkansız, kalkıp Steve Jobs'un ölümünü bile kendi ticari çıkarlarına uygun bir şekilde Quicktime codeğinde yayınlayıp izlemeye sunan bir firmadan ne beklenebilir.


Siri'yi Apple insanligin hizmetine sunuyor. Icat meselesi cok baska.

Siri diger iPhone larda calisabilirdi farkli sekillerde, ama Apple boyle tercih etmis. Bunda da bir tuhaflik yok, iPhone 4 alirken kimseye 'Siri diye birsey getiricez telefonunza' demedi cunku.

Borsadaki hisseler, her yeni urun cikisindan sonra kazanc satislari yuzunden dusuyor, bunu bilmiyorsun heralde.
iPhone 4s beklentileri cok asarak dunya tarihinde gelmis gecmis en hizli satilan elektronik urun oldu.

Ayrica dunya ile ilgili ogrenmen gereken birsey var, gordugun tum firmalar; Sony, Samsung Apple, Casper, Arcelik, Beko, Migros.. Yaptiklari herseyi ticari amacla yapiyor, cunku bunlar ticari firmalar. Yardim yapsalar bile, ticari amacla yapiyorlar, imaj icin. Bu yuzden 'bunlar hep ticari' demek kadar abuk subuk birsey olamaz. Anlamiyorum bu bi tek bizim insanimizda var...
' Tabi app yukletmez disaridan.. Para kazaniyooo tabi!!!!" E napicakti? Tabii ki kazaniyor!?!??

Flash icerige izin vermemesinin tek nedeni telefonun daha akici purussuz calismasi, mukemmel olmasi, baska hicbir nedeni yok. Dolayli olarak bunu da para kazanmak icin yapiyor, urun daha iyi olsun, daha cok satilsin diye. Apple'in stratejisi, bir urun icin asla vazgecilmeyecek ana hedefler belirlemek, ve o hedefleri azicik bile zedeleyen herhangi birseyi urune sokmamak. Flash da urunun purussuz akici caliskasini engelledigi icin urune sokulmuyor, bu kadar basit.

Ilaveten, Steve Jobs un olumunu tabii ki quicktime codec li yayinlayacakti, nasil yayinlasaydi Windows Media mi bekliyosun flash mi bekliyosun?!?!?
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ferhatcamgoz 8 yıl
İphone yine kendini asmis... Yalniz siri sadece suan ingikizce. Birgun turkce olur artik...
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alpa07 8 yıl
deli gibi telefonla konusmak.Bunun için 3 bin tl telefona vermek. :D:D:D anca gülünür
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SystemApps 8 yıl
o grip olmuş gibi burnu tıkalı konuşan kadını duymaktansa androidin çözümünü tercih ederim.

Bu haber bize gösteriyor ki apple artık teknolojiden ümidini kesmiş.patentli teknolojilere ya para verecek ya da davalık olacak.yazık nan ama applela değil peşinden koşan 4milyon gözü kapalı insanlara yazık

smartphone aldıklarını sanıyorlar ama aldıklar sadece;

idiotphone
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H.sD 8 yıl
Noahian
ZuckersonEvet,Zaten tüm dünya sadece ingilizce konuşuyor.İngilizcenin hiç lehce farklılıkları da yok degil mi ?Arkadaşlar lütfen rica ediyorum ki youtube dan 5 ile 10 adet siri ile alakalı video izleyip karar vermeyin.Aynı servisin bir benzeri mac larde yıllardırdan beri var ve cidden telaffuzunuz iyi olmassa öyle iPhone4s reklamında görüldügü gibi koşarken konuşucaksın da telefon anlıyacak gibi hayallere kapılmayın.Zaten eğer Apple cidden siri servisini ciddiyete alıp da geliştirmeyi düşünseydi ilk olarak ses spectrum analizi özelligini eklerdi servise !Nitekim bu özellik googleda da yok.Anlıyacagınız, bilim kurgu filmlerinde izledigimiz ses ile tüm herşeyin halloldugu yazılımlar ne yazik ki çok uzak olmasada arada katedilmesi gereken daha çok mesafe var.
Apple storeda hayli bir denedik. Bizim türk lehçemizi gayet iyi anladı. Ne dediğimizi de ne demek istediğimizi de anlamasında bir sıkıntı olmadı.

şimdi arkadaşım sus ve siteye gir.
apple.com/...
nedir bu site, apple ın resmi olarak siri ile alakalı akla takılan soruları cevapladıgı yer.
Burada uygulamanın anladıgı diller kısmı var copy paste yapıyorum.
Language Support and Availability
Siri works exclusively on iPhone 4S. Siri understands and can speak the following languages:
English (United States, United Kingdom, Australia)
French (France)
German (Germany)
In 2012, Siri will support additional languages, including Japanese, Chinese, Korean, Italian, and Spanish.
Yukarıda diyor ki,
Siri amerikan ingiltere ve avustralya ingilizcelerini anlar.
Fransızca ve Almancaya destek verir.
2012 yılında Çince Japonca Korece İtalyanca ve İspanyolca destegi gelir denmiş.
Ve san bana diyorsun ki Türkçe verdigimiz komutları anladı !
Yalanın batsın arkadaşım, sen fan boy degil, apple riyakarı olmussun haberin yok !
Dersen ki ingilizce konustuk ama türk lehcesiyle, bana kalırsa sen ingilizce konuşma.
İlk önce git anlatım bozuklugu olmadan türkçe cümle nasıl kurulması gerektigini ögren, daha sonra seninle tartışmaya devam edelim.
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Gibson Les Paul 8 yıl
Zuckerson

Noahian

ZuckersonEvet,Zaten tüm dünya sadece ingilizce konuşuyor.İngilizcenin hiç lehce farklılıkları da yok degil mi ?Arkadaşlar lütfen rica ediyorum ki youtube dan 5 ile 10 adet siri ile alakalı video izleyip karar vermeyin.Aynı servisin bir benzeri mac larde yıllardırdan beri var ve cidden telaffuzunuz iyi olmassa öyle iPhone4s reklamında görüldügü gibi koşarken konuşucaksın da telefon anlıyacak gibi hayallere kapılmayın.Zaten eğer Apple cidden siri servisini ciddiyete alıp da geliştirmeyi düşünseydi ilk olarak ses spectrum analizi özelligini eklerdi servise !Nitekim bu özellik googleda da yok.Anlıyacagınız, bilim kurgu filmlerinde izledigimiz ses ile tüm herşeyin halloldugu yazılımlar ne yazik ki çok uzak olmasada arada katedilmesi gereken daha çok mesafe var.
Apple storeda hayli bir denedik. Bizim türk lehçemizi gayet iyi anladı. Ne dediğimizi de ne demek istediğimizi de anlamasında bir sıkıntı olmadı.




şimdi arkadaşım sus ve siteye gir.

apple.com/...


nedir bu site, apple ın resmi olarak siri ile alakalı akla takılan soruları cevapladıgı yer.

Burada uygulamanın anladıgı diller kısmı var copy paste yapıyorum.

Language Support and Availability
Siri works exclusively on iPhone 4S. Siri understands and can speak the following languages:

English (United States, United Kingdom, Australia)
French (France)
German (Germany)
In 2012, Siri will support additional languages, including Japanese, Chinese, Korean, Italian, and Spanish.


Yukarıda diyor ki,

Siri amerikan ingiltere ve avustralya ingilizcelerini anlar.

Fransızca ve Almancaya destek verir.

2012 yılında Çince Japonca Korece İtalyanca ve İspanyolca destegi gelir denmiş.


Ve san bana diyorsun ki Türkçe verdigimiz komutları anladı !

Yalanın batsın arkadaşım, sen fan boy degil, apple riyakarı olmussun haberin yok !


Dersen ki ingilizce konustuk ama türk lehcesiyle, bana kalırsa sen ingilizce konuşma.
İlk önce git anlatım bozuklugu olmadan türkçe cümle nasıl kurulması gerektigini ögren, daha sonra seninle tartışmaya devam edelim.




Türk ingilizcesi demek istemiş arkadaş. Dandroidci olduğun çok belli.
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Noahian 8 yıl

Zuckerson
Noahian
Orijinalden alıntı: ZuckersonEvet,Zaten tüm dünya sadece ingilizce konuşuyor.İngilizcenin hiç lehce farklılıkları da yok degil mi ?Arkadaşlar lütfen rica ediyorum ki youtube dan 5 ile 10 adet siri ile alakalı video izleyip karar vermeyin.Aynı servisin bir benzeri mac larde yıllardırdan beri var ve cidden telaffuzunuz iyi olmassa öyle iPhone4s reklamında görüldügü gibi koşarken konuşucaksın da telefon anlıyacak gibi hayallere kapılmayın.Zaten eğer Apple cidden siri servisini ciddiyete alıp da geliştirmeyi düşünseydi ilk olarak ses spectrum analizi özelligini eklerdi servise !Nitekim bu özellik googleda da yok.Anlıyacagınız, bilim kurgu filmlerinde izledigimiz ses ile tüm herşeyin halloldugu yazılımlar ne yazik ki çok uzak olmasada arada katedilmesi gereken daha çok mesafe var.
Apple storeda hayli bir denedik. Bizim türk lehçemizi gayet iyi anladı. Ne dediğimizi de ne demek istediğimizi de anlamasında bir sıkıntı olmadı.

şimdi arkadaşım sus ve siteye gir.
apple.com/...
nedir bu site, apple ın resmi olarak siri ile alakalı akla takılan soruları cevapladıgı yer.
Burada uygulamanın anladıgı diller kısmı var copy paste yapıyorum.
Language Support and Availability
Siri works exclusively on iPhone 4S. Siri understands and can speak the following languages:
English (United States, United Kingdom, Australia)
French (France)
German (Germany)
In 2012, Siri will support additional languages, including Japanese, Chinese, Korean, Italian, and Spanish.
Yukarıda diyor ki,
Siri amerikan ingiltere ve avustralya ingilizcelerini anlar.
Fransızca ve Almancaya destek verir.
2012 yılında Çince Japonca Korece İtalyanca ve İspanyolca destegi gelir denmiş.
Ve san bana diyorsun ki Türkçe verdigimiz komutları anladı !
Yalanın batsın arkadaşım, sen fan boy degil, apple riyakarı olmussun haberin yok !
Dersen ki ingilizce konustuk ama türk lehcesiyle, bana kalırsa sen ingilizce konuşma.
İlk önce git anlatım bozuklugu olmadan türkçe cümle nasıl kurulması gerektigini ögren, daha sonra seninle tartışmaya devam edelim.

?!?!
Kendine gel.. Apple Store a gittik, Siri yi denedik, biz de Türküz bizim ingilizcemizi anladı dedik..
İyice kafayı kırmış millet...
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H.sD 8 yıl
symbiat
Zuckerson Evet,Zaten tüm dünya sadece ingilizce konuşuyor.İngilizcenin hiç lehce farklılıkları da yok degil mi ?Arkadaşlar lütfen rica ediyorum ki youtube dan 5 ile 10 adet siri ile alakalı video izleyip karar vermeyin.Aynı servisin bir benzeri mac larde yıllardırdan beri var ve cidden telaffuzunuz iyi olmassa öyle iPhone4s reklamında görüldügü gibi koşarken konuşucaksın da telefon anlıyacak gibi hayallere kapılmayın.Zaten eğer Apple cidden siri servisini ciddiyete alıp da geliştirmeyi düşünseydi ilk olarak ses spectrum analizi özelligini eklerdi servise !Nitekim bu özellik googleda da yok.Anlıyacagınız, bilim kurgu filmlerinde izledigimiz ses ile tüm herşeyin halloldugu yazılımlar ne yazik ki çok uzak olmasada arada katedilmesi gereken daha çok mesafe var.
Hocam, siz cihazı denediniz mi peki ? Yani siri ile deneyimleriniz nasıl ? Ben nacizane seyrettiğim videolarda, yurt dışında takip ettiğim forumlarda sirinin çok ama çok iyi bir ses tanıma kabiliyeti olduğunu ve çok isabetli sonuçlar ürettiğini okudum-gördüm. Belkide ben taraflı sitelerde dolaştım farkında olmadan. Siz ürünün söylendiği gibi iyi olmadığını söylüyorsunuz, anladğım kadarı ile siri yi denediniz ve böyle bir sonuca vardınız. sizin izlenimleriniz nasıldı ? İngilteredeki kuzenim ile görüşüyorum, o kendi ingilizcesinin çok iyi olmadığı halde siri ile şimdiye kadar hiç sorun yaşamadığını söylüyor. Ayrıca siri yi apple geliştirmedi sadece satın aldı, ve hal böyleykende yıllardır bu teknolojinin bir benzeri mac lerde var demenizi anlamış değilim. Piyasada yıllardır insanların görüpde rağbet etmediği şey sesli komut sistemi. Siri bir sesli komut sisteminden çok ama çok öte. Bunu zaten kullanan herkesden lansmandan ve seyrettiğimiz videolardan görebiliyoruz. Saygılar.

Cİhazı denemedim arkadaşım.
Doğal olarak şimdi bana kızıcaksınız denemeden nasıl böyle atıp tutarsın diye.
Diyecegim şu; MAcosx Lion kullanıyorum ve siri cıktıktan sonrada lion'a ses ile komut güncellemeleri geldi. ( yaklaşık 500mb kadar dı ) Ayrıca Xcode developer tools da siri API larına baktım, her ne kadar mac yazılım diyarını anlamasamda ( Objective C ) müzik ve ses le ugraşan arkadaşlarımın siri nin dünya çapında diller ve lehcelerini anlaması için cok uzun bir yolu oldugu düşüncesindeler.
Burada macosx lion ile siri'yi birbirine yakın servisler oldugunu düşünmem gayet doğal. ( mac dede kısayol atıyorsun ardından konuşuyorsun, siri ile olan tek farkı mac de sadece sabit komutlar var, ama siri ile konuşabilme farkı )
Lion da denedigim kadarıyla telaffuz sıkıntıları yaşanıyor ve cidden öyle pas veya es gecilicek durumlar da degil.
ABD yaşıyan bir arkadaşım deneme fırsatı olmuş ve genel ingilizce telaffuzunda iyi fakat dünya çapında tüm ingilizce lehcelerine destek vericek kadar ses tanıma özelligi olmadıgından bahsetti.
Kendisi de türk, dedigine göre 5 komut verdim 2 sinde yanlış geri dönüş oldu dedi.
Birde daha önce dedigim gibi neden bu tür uygulamaların başarıya ulaşamıyacagını açıklıyayım...
Bunun sebebide daha önce dedigim gibi ses spectrum analizi, bunu turkcell vodafone avea da müşteri hizmetlerinin sizi sesle tanıması özelligi olarak düşünebilirsiniz.
Burada diyebilirsiniz ki cep telefonlarında altta ve üstte olmak üzere 2 mikrofon var ve sesinizi bu şekilde ayırt ediyor.
Bu dogru fakat ne zaman telefonu konuşma bicimine aldıgınız vakit.
Ses spectrum analizi ise daha derin bir anlayış içerir. Kişinin telaffuz ettigi kelimelerdeki sesli / sessiz harfleri nasıl vurguladıgından tutunda cümleye nasıl başladıgı nasıl bitirdigi kelimeleri yuttugu yutmadıgı gibi özellikleri, uyguluma ile entegre edebiliriz.
Yani demek istedigim o dur ki, ses ile komut spectrum analizi ile başlamalıdır. Kullanıcının ses analizi gerçekleştirildikten sonra ingilizce türkçe veyahut hangi lisan olursa olsun, lisana ait bazı temel kelimeleri kullanıcıya söyletmeli, bu telaffuzlar ile ses analizi karşılaştırılması sonucunda ses ile komut işlemleri gerçekleştirilmelidir.
Ancak biz ses tanıma işlemlerinin en azından %80 gibi bir başarıya ulaşmasından sonra telefonumuza veyahut dijital cihazımıza konuştuktan sonra vericegi tepkilerin değerlendirilmesi daha doğru olucak görüşündeyim. Ki yukarıda bahsettigim %80 ard arda 2 3 kelime degil en azından seri olarak söylenen 10 - 11 kelime olmalı düşüncesindeyim.
Ayrıca apple ın ve google ın nasıl ses spectrum analizi gibi nimetten faydanlanmadıgı konusunda şaşkınım.
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Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
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