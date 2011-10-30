Siri yönetim kurulu üyesi Morghentaler : Siri, Apple'a Google'ın iki yıl önüne geçecek bir tecrübe sağladı

Haber Editörü
Apple'ın iPhone 4S lansmanında en ilgi çeken özellik sesli sanal asistan Siri olmuştu. Lansmanda kısa örneklerle Siri'nin kabiliyeti basına tanıtıldı ancak kapasitesinin nereye kadar gidebileceği konusunda kimse kesin bir bilgi elde etmiş değil ve incelemeler devam ediyor.
Siri yönetim kurulu üyesi ve yatırımcı Gary Morgenthaler, bir röportajında Siri ile Apple'ın en iyi akıllı telefon platformu savaşında Google'ın en az iki yıl önüne geçecek bir tecrübe kazandığını söylüyor.
Siri'nin insanların beklentilerini değiştirdiğini belirten Morgenthaler, Apple'ın bir mihenk taşını geride bıraktığını ve insanların artık gündelik İngilizce dilinde konuşabilen ve anlayabilen bir sistemi talep ettiklerini vurguluyor.
Morgenthaler'e göre yerel dil girişini tanıma ve anlama teknolojisi şu an hiçbir firmada yok ve Google'daki teknoloji de sanılanın aksine oldukça geride kalıyor.
Google'ın Voice Actions sistemi Android için bir sesli arama uygulaması. Siri ise geniş algılama kapasitesi ile ne söylediğinizi ve ne demek istediğinizi daha iyi anlıyor ve tepki veriyor. Google'ın Voice Actions sistemi yetenekli ve güncel bir ses tanıma programı ancak Siri kadar yetenekli değil.
Android sorumlu yöneticisi Andy Rubin'in "telefonunuz asla bir asistan olamaz" sözlerinin aksine Google perde arkasında bu teknolojiyi yakalamak için uğraşıyor.
Şu anda Siri, iPhone odaklı pek çok fonksiyona sahip ve 45'den fazla API Apple tarafından satın alındı. Bu bakımdan Siri yerinde duran değil daima ilerleyen bir teknoloji olacak. Siri iOS platformunu farklılaştıran en önemli faktör olabilir.
Siri sadece Android sistemiyle değil Google'ın tüm yapısıyla mücadele edebilecek seviyede. Google'ın arama algoritması istenen kelimeye göre gerekli gereksiz milyonlarca bağlantıyı kullanıcıya sunarken Siri sadece karşısındakinin istediği tek bir cevabı sunabiliyor.
Siri yönetim kurulu üyesi olarak Morgenthaler iddialı pek çok açıklamada bulundu. Bunların pek çoğu abartılı bulunsa da Siri platformunun yeniliğe açık ve devrim yapacak nitelikte potansiyelinin bulunduğu çoğu otorite tarafından kabul ediliyor.
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Zaten tüm dünya sadece ingilizce konuşuyor.
İngilizcenin hiç lehce farklılıkları da yok degil mi ?
Arkadaşlar lütfen rica ediyorum ki youtube dan 5 ile 10 adet siri ile alakalı video izleyip karar vermeyin.
Aynı servisin bir benzeri mac larde yıllardırdan beri var ve cidden telaffuzunuz iyi olmassa öyle iPhone4s reklamında görüldügü gibi koşarken konuşucaksın da telefon anlıyacak gibi hayallere kapılmayın.
Zaten eğer Apple cidden siri servisini ciddiyete alıp da geliştirmeyi düşünseydi ilk olarak ses spectrum analizi özelligini eklerdi servise !
Nitekim bu özellik googleda da yok.
Anlıyacagınız, bilim kurgu filmlerinde izledigimiz ses ile tüm herşeyin halloldugu yazılımlar ne yazik ki çok uzak olmasada arada katedilmesi gereken daha çok mesafe var.
Siri Apple teknolojisi değil, başka bir firmadan satın alınan bir teknoloji.
Hatta Apple kullanıcılarını o kadar çok seviyor ki, iphone 3g de bile çalışabilen bir teknolojiyi sadece iphone 4 gs de çalışacak şekilde ayarlayıp appstore a aktardı.
ne bekleniyor tarafınızdan anlamak güç ? beyaza siyah mı densin.. herşey ortada zaten neyin taraflılığından bahsediyorsunuz.. adamlar haber yapıyor.