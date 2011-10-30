Siri yönetim kurulu üyesi Morghentaler : Siri, Apple'a Google'ın iki yıl önüne geçecek bir tecrübe sağladı

Apple'ın iPhone 4S lansmanında en ilgi çeken özellik sesli sanal asistan Siri olmuştu. Lansmanda kısa örneklerle Siri'nin kabiliyeti basına tanıtıldı ancak kapasitesinin nereye kadar gidebileceği konusunda kimse kesin bir bilgi elde etmiş değil ve incelemeler devam ediyor.





Siri yönetim kurulu üyesi ve yatırımcı Gary Morgenthaler, bir röportajında Siri ile Apple'ın en iyi akıllı telefon platformu savaşında Google'ın en az iki yıl önüne geçecek bir tecrübe kazandığını söylüyor.





Siri'nin insanların beklentilerini değiştirdiğini belirten Morgenthaler, Apple'ın bir mihenk taşını geride bıraktığını ve insanların artık gündelik İngilizce dilinde konuşabilen ve anlayabilen bir sistemi talep ettiklerini vurguluyor.





Morgenthaler'e göre yerel dil girişini tanıma ve anlama teknolojisi şu an hiçbir firmada yok ve Google'daki teknoloji de sanılanın aksine oldukça geride kalıyor.





Google'ın Voice Actions sistemi Android için bir sesli arama uygulaması. Siri ise geniş algılama kapasitesi ile ne söylediğinizi ve ne demek istediğinizi daha iyi anlıyor ve tepki veriyor. Google'ın Voice Actions sistemi yetenekli ve güncel bir ses tanıma programı ancak Siri kadar yetenekli değil.





Android sorumlu yöneticisi Andy Rubin'in "telefonunuz asla bir asistan olamaz" sözlerinin aksine Google perde arkasında bu teknolojiyi yakalamak için uğraşıyor.





Şu anda Siri, iPhone odaklı pek çok fonksiyona sahip ve 45'den fazla API Apple tarafından satın alındı. Bu bakımdan Siri yerinde duran değil daima ilerleyen bir teknoloji olacak. Siri iOS platformunu farklılaştıran en önemli faktör olabilir.





Siri sadece Android sistemiyle değil Google'ın tüm yapısıyla mücadele edebilecek seviyede. Google'ın arama algoritması istenen kelimeye göre gerekli gereksiz milyonlarca bağlantıyı kullanıcıya sunarken Siri sadece karşısındakinin istediği tek bir cevabı sunabiliyor.





Siri yönetim kurulu üyesi olarak Morgenthaler iddialı pek çok açıklamada bulundu. Bunların pek çoğu abartılı bulunsa da Siri platformunun yeniliğe açık ve devrim yapacak nitelikte potansiyelinin bulunduğu çoğu otorite tarafından kabul ediliyor.