Sızdırılan Dell takvimine göre çift ekranlı "Maximus" kod adlı XPS geliyor

Dell’in XPS serisi laptopları yakında çok daha büyük modellere geçiş yapabilir. Tweakers tarafından yayınlanan bir yol haritasına göre 17 inç ekranlı XPS modeli geliyor. En çok ilgi çeken ise çift ekranlı bir XPS modelinin yakında sunulacağı ibaresi.

2020’de 17 inç ekranlı profesyonel laptop patlaması yaşanabilir

Şubat 2018’de oluşturulduğu anlaşılan bu takvime göre XPS 17 7700 (Stradale) modeli 2020 Haziran’da satışa sunulacak. Bu model yüksek ihtimalle Comet Lake-H işlemciye sahip olacak ve Nvidia GTX 1660 Ti Max-Q grafik kartıyla gelecek. Firma 17 inç ekranlı bir XPS modelini daha önce de satışa sunmuş olsa da bu çok eskidendi.

Yakın zamanlarda Apple’dan da 17 inçlik MacBook Pro modeli çıkaracağına dair söylentiler alıyoruz ve bu durum gerçekleşirse, Dell’in 17 inç XPS modeline de kesin gözüyle bakabiliriz.

“Maximus” kod adlı çift ekranlı Dell XPS

Dikkat çekici olan çift ekranlı XPS modeli ise henüz hakkında herhangi bir bilgi ya da tahmin sahibi olmadığımız kısım. Razer benzer bir cihazı çıkarmak için Project Valkyrie kapsamında çalışmalar yapıp prototipler sergilemişti fakat henüz böyle bir ürün tüketicilere sunulamadı.

Dell’in takvimine göre Maximus kod adlı cihaz 2020 Ekim’de satışa sunulacak. Cihazın fiyatı yüksek ihtimalle bir hayli tuzlu olacaktır.

Bilinen hikaye: XPS 15 7500

GTX 1650 ile geleceği doğrulanan Dell XPS 15 modeli, yakın zamanda tanıtılacak. Bu modelde dramatik bir değişim beklenmiyor: webcam pozisyonu ve donanım tazelemesi. Daha önceki haberlerimizden birinde de bahsettiğimiz gibiile geleceği doğrulanan Dell XPS 15 modeli, yakın zamanda tanıtılacak. Bu modelde dramatik bir değişim beklenmiyor: webcam pozisyonu ve donanım tazelemesi.

Dell XPS 13 2’si 1 arada 7390 “Centanario” Tam Boyutta Gör Ağustos ayında satışa sunulması planlanan bu laptop, adından da anladığınız üzere 2’si 1 arada cihazlar arasında yerini alacak. 10nm Ice Lake U serisi işlemciye sahip olacak bu model, bu işlemciyi standart laptopa kıyasla yaklaşık bir yıl erken almış olacak.

Dell’in planlarına göre Ice Lake 10nm işlemciler 2020 hatta 2019’da bile tüketicilere sunulabilecek kadar yakın fakat Şubat 2018’den bu yana maalesef Intel yeterli ilerleme kat edememiş durumda. Intel’in tahminlerine göre 10nm işlemciler ancak 2022’de tüketiciye hazır hale gelecek. Dell, Intel’in bu yavaşlığına bir çözüm bulamayacak olsa da bu bahsettiğimiz modelleri daha eski işlemcilerle piyasaya sürecektir.



https://wccftech.com/dell-roadmap-leak-xps-dual-screen-xps-13-intel-ice-lake-10nm/