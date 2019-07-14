Kaşıntı için alternatif tedavi yöntemleri geliştiriliyor

İnsanlar zaman zaman gerek çevresel etmenler, gerek de kronik hastalıklar sebebiyle kronik kaşıntı şikayetinden muzdarip olabiliyorlar. Kaşıntı şikayeti kronik olduğu zaman sadece rahatsız edici olmakla kalmıyor kişilerin hayat kalitesini de etkiliyor. Bilim insanları kaşıntının sebepleriyle ilgili önemli ipuçları yakalamakla birlikte, çeşitli tedavi yöntemleri de geliştiriyorlar.

farelerin spinal kordunda bulunan Npr1 kod adlı, kaşıntıyla ilişkili yeni bir reseptör keşfetmişti. Npr1 genine ilgili protein anahtar kilit mekanizmasıyla bağlandığı zaman kaşıntı duygusunun oluştuğu gözlemlendi. Yeni tedavi yöntemlerinin temel mekanizmalarını ise Npr1 reseptörünün blokajı oluşturuyor.

Araştırma için çeşitli molekül grupları analiz edildi

Görüntülemeler neticesinde daha yakından incelenmeye değer 1.400 farklı molekül tespit edildi. Daha sonra ek tarama yöntemleri ile liste 15 farklı bileşik sayısına kadar düştü.



Bu 15 bileşik kümesinden bazı bileşiklerin, hem insanlarda hem de farelerde reseptörü bloke ettiği gözlemlendi.

Deneyi takriben yapılan fare deneylerinde , reseptör blokajı sonucunda kaşıntı ve kaşıntıya bağlı organizmada oluşan sıyrık miktarlarında azalış gözlemlendi.

Ayrıca reseptör blokajını ideal bir biçimde gerçekleştirebilecek, ideal bir bileşiğin geliştirilmesi uzun zaman alabileceğinden, yaklaşımın arkasındaki mekanizmanın iyi bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Science Translational Medicine

https://medicalxpress.com/news/2019-07-scientists-potential-approach-chronic-problem.html

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ve) kurumlarından bir grup araştırmacı '''' adı verilen bir yöntem kullanarakve kronik kaşıntı şikayetiniyeni birduyurdu.Birkaç yıl öncekurumundanile meslektaşları,Araştırmacılar, bir dizive testgeliştirdi ve insan hücrelerinde farklı bileşiklerin verdiği reaksiyonları test etmek amacıyla robotyararlandı.Bilim insanları ileriki çalışmalardareseptörünü bloke edebilen farklı bileşikler bulmayı planlıyor ve blokaj mekanizmasını daha detaylı bir biçimdedüşünüyor.Araştırmacılar,reseptörünü farmakolojik olarak bloke ederek, yaklaşımın; kroniktedavisi için ilaç geliştirme konusunda başarılı olabileceğini göstermek istediklerini belirtiyor.Araştırmadergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.