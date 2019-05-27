Otomotiv sektöründe dev ortaklık! Fiat Chrysler, Renault'a teklif götürdü

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Otomotiv sektörünün geleceğini oluşturan otonom ve elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi oldukça pahalı bir süreç. Hal böyle olunca, maliyetleri düşürmek isteyen köklü üreticilerden muhtemel ortaklık haberleri gelmeye devam ediyor. İşte bu haberlerden sonuncusu, Fiat Chrysler ve Renault arasında.

Satın alma durumu söz konusu değil

Geçtiğimiz günlerde, Fiat Chrysler ve Renault arasında muhtemel bir ortaklığın sinyalleri verilmişti. Fakat konuyla ilgili tüm söylenenler iddiadan öte geçememişti. Bugün yapılan resmi açıklamalarla birlikte işin rengi değişti. İtalyan otomobil üreticisi Fiat Chrysler’in, Fransız üretici Renault’a teklif götürdüğü bildirildi. Renault tarafından yapılan bir açıklamayla bu teklif doğrulandı. Fransız yetkililerin gün içinde toplanarak teklifi değerlendireceği belirtildi.

5 milyar euro tasarruf sağlayacak

Gelen haberlere bakılırsa, Fiat Chrysler ve Renault arasında bir şirketin diğerini satın alması gibi bir durum söz konusu değil. Zira İtalyan üreticinin götürdüğü teklif, iki şirket arasında yapılacak yüzde 50/50 ortaklığı ön görüyor. Yani söz konusu birleşme hisse takası yoluyla yapılacak. Dünyanın belli başlı tüm coğrafyalarında varlık göstereceği söylenen yeni ortaklık, 5 milyar euronun üzerinde tasarruf sağlayacak. Ortaklık, lüksten ana segmente kadar tüm piyasayı kapsamına alacak.

Çıkan ortaklık haberleriyle birlikte Renault hisseleri yüzde 16.6, Fiat hisseleri ise yüzde 19 oranında yükselişe geçti. İki şirket arasındaki ortaklığın kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Birleşme gerçekleşirse yılda 8.7 milyon araç üretimi ile dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi oluşacak.

https://www.reuters.com/article/us-fiat-chrysler-renault/fiat-chrysler-makes-merger-offer-to-renault-idUSKCN1SX0DI