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Otomotiv sektöründe dev ortaklık! Fiat Chrysler, Renault'a teklif götürdü

Fiat Chrysler ve Renault, 8.7 milyon araç üretimi ile dünyanın üçüncü büyük üreticisini kurma yolunda. Renault'a 50/50 ortaklık teklifi götürüldüğü, Fransız şirketin teklifi değerlendirdiği açıklandı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomotiv sektöründe dev ortaklık! Fiat Chrysler, Renault'a teklif götürdü
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Otomotiv sektörünün geleceğini oluşturan otonom ve elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi oldukça pahalı bir süreç. Hal böyle olunca, maliyetleri düşürmek isteyen köklü üreticilerden muhtemel ortaklık haberleri gelmeye devam ediyor. İşte bu haberlerden sonuncusu, Fiat Chrysler ve Renault arasında.

Satın alma durumu söz konusu değil 

Geçtiğimiz günlerde, Fiat Chrysler ve Renault arasında muhtemel bir ortaklığın sinyalleri verilmişti. Fakat konuyla ilgili tüm söylenenler iddiadan öte geçememişti. Bugün yapılan resmi açıklamalarla birlikte işin rengi değişti. İtalyan otomobil üreticisi Fiat Chrysler’in, Fransız üretici Renault’a teklif götürdüğü bildirildi. Renault tarafından yapılan bir açıklamayla bu teklif doğrulandı. Fransız yetkililerin gün içinde toplanarak teklifi değerlendireceği belirtildi.

5 milyar euro tasarruf sağlayacak

Gelen haberlere bakılırsa, Fiat Chrysler ve Renault arasında bir şirketin diğerini satın alması gibi bir durum söz konusu değil. Zira İtalyan üreticinin götürdüğü teklif, iki şirket arasında yapılacak yüzde 50/50 ortaklığı ön görüyor. Yani söz konusu birleşme hisse takası yoluyla yapılacak. Dünyanın belli başlı tüm coğrafyalarında varlık göstereceği söylenen yeni ortaklık, 5 milyar euronun üzerinde tasarruf sağlayacak. Ortaklık, lüksten ana segmente kadar tüm piyasayı kapsamına alacak.

Çıkan ortaklık haberleriyle birlikte Renault hisseleri yüzde 16.6, Fiat hisseleri ise yüzde 19 oranında yükselişe geçti. İki şirket arasındaki ortaklığın kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Birleşme gerçekleşirse yılda 8.7 milyon araç üretimi ile dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi oluşacak.


https://www.reuters.com/article/us-fiat-chrysler-renault/fiat-chrysler-makes-merger-offer-to-renault-idUSKCN1SX0DI Yorum Yaz
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darkaura 1 hf. en beğenilen
yeni teknolojilere gecis zamanlari risklidir. nokia, kodak gibi zamaninda endustriyi tekeline baglamis ne buyuk firmalar yenilige uyum sagliyamadigi icin hizla batti. elektrikli arac ve otonom sistemlere gecerkende bazi buyuk firmalarin batislarina sahit olmamiz cok olasi.
yeni teknolojilere gecis zamanlari risklidir. nokia, kodak gibi zamaninda endustriyi tekeline baglamis ne buyuk firmalar yenilige uyum sagliyamadigi icin hizla ...
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V4LKyR 1 hf.
İyi ne güzel, bütün otomobil fabrikaları birleşsin, tek bir otomotiv firması olsun. WORLD AUTOMOBILE CORP.
WAC.
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edgar1899 1 hf.
Fiat yeni bir dizel motora yatırım yapmıyor ve mevcut elindeki dizel motor emisyon açısından tüm avrupalı üreticiler içerisinde en kötü durumda. Yeni bir dizel motorda geliştirmeyecekleri için anavatanları için lpgye dönüyorlar ancak kalan dünya ne olacak. Hybrid ve elektrikli araçlar içinde yatırım konusunda çok geç kaldılar, 2021 sonrası için Renault un hybrid katma değerini kullanmak istiyorlar. Renault ta bu sayede yeni pazarlara açılma fırsatı bulacak. Fiat tarafından elzem olan bu birleşme Renault açısından da fırsat. Burada Renault maksimum fayda için Fiatı bir miktar süründürebilir.
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muammer816 1 hf.
bildiğim kadarıyla reno nissan ile ortak ve hem içten yanmalı motorlu araç hem de nissan leaf gibi hazır elektrikli araç satıyorlar.hem de tüm dünyaya satıyorlar.bence reno'nun fiat'a ihtiyacı yok ama win-win durumu oluşuyorsa ortaklık yapabilirler.reno'nun çıkarına bir iş varsa ortaklığa girer bence.
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Chan ctin 1 hf.
Fiat Renault un hybrit, platform vs teknolojilerini kullanarak maliyetleri düşürmek, Renault da Fiat'ın Kuzey Amerika pazarını kullanarak satışlarını arttırmak istiyor. Kimse kimseyi satın almıyor. Tek çatı altında toplanmaya çalışıyorlar.
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DH Misafiri 1 hf.
Fiat için yerinde bir hamde ancak Renault'ya ekstra yük olur. Fiat'ın ağır borçları olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Fiat'ın platformları eski çağın gerisinde kalmış bir marka kendini birilerine yamama peşindeler. Renault'un Mercedesle işbirliğinin biteceğini düşünecek olursak Fiatın Renault'ya ekstra büyük yükler getireceği de bir gerçek
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MS4343 1 hf.
Abd'de Fransız arabalarının satmadığını düşünürsek, ortak konseptle oraya da araç satabilir. (Renault)
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ramis78 1 hf.
Fiat için mantıklı bir adım olmuş
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V4LKyR 1 hf.
İyi ne güzel, bütün otomobil fabrikaları birleşsin, tek bir otomotiv firması olsun. WORLD AUTOMOBILE CORP.
WAC.
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enrique 1 hf.
Renault için hata olur. Fiat kendini birilerine yamama peşinde. durumları çok iyi değil. hatta psa grubunun fiatı alma dedikoduları vardı.batmadan önce iyi bir anlaşma peşindeler. ilerleyen zamanda ortaya çıkacaktır.
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XFalconX 1 hf.
fiat işi biliyor hali hazır da renaultun elektrikli araçları var bildiğim kadarı ile nissanın ve mıtsubıshının de yok fiatın da olmadığına göre bu ortaklık ekstra arge yapmadan fiata yarayacaktır renault aklını başına al yapma bu berbat ötesi kalitesiz fiat ile ortaklık reno japonlar ile devam etmelidir :))
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yc#1 1 hf.
Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı gayet verimli. Fiat'ın ise elindeki platformları eski. Böyle bir ortaklık Renault'a yük getirebilir.
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