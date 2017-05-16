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Skoda Karoq önümüzdeki Perşembe sahneye çıkacak

Yeti'nin selefi olmaktan ziyade yepyeni bir dış tasarım ve MQB platformuyla gelecek Skoda Karoq için geri sayım başladı. İşte küçük ama pratik bir aile SUV'si olarak lanse edilen aracın tüm detayları.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,2b
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62
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Skoda Karoq, 18 Mayıs tarihinde yepyeni bir dış tasarım, gelişmiş sürücü yardım teknolojisi ve beş farklı turbo motor seçeneğiyle tanıtılacak. Selefi Yeti'nin dış görünüşünü daha geleneksel bir SUV gövdesine oturtan Karoq, Skoda serisinde yer alan büyük abisi Kodiaq ile birçok özelliği paylaşıyor.
Skoda'nın iç tasarım şefi Arne Leetz, aradaki boşluğu doldurmasına rağmen Karoq'un Yeti'nin yerini almayacağını, tamamen yeni bir otomobil olarak hazırlandığını söyledi. Kendisi, Yeti'nin bir efsane olarak kalacağını ifade ediyor.
Karoq ismi, Alaska yerli halkının dilinde 'kaa'raq' (araba) ve 'ruq' (ok) kelimelerinin kombinasyonundan oluşuyor. Aynı bölgeden ismini alan Kodiaq ile de bağlantı kurulmuş durumda. Skoda, Karoq'u aynı parçaları paylaştığı daha sportif Seat Ateca ve pahalı Volkswagen Tiguan'dan ayırmak için küçük ama pratik bir aile SUV'si olarak pazarlayacak.
Otomobilin dış tasarım şefi Karl Neuhold tüm yolcuların eşit haklara sahip olduğunu söylüyor. Karoq beş yolcu kapasiteli ve 521 litre bagaj hacmine sahip. Bu hacim arka koltuklar aşağı yatırılarak 1630 litreye ulaşabiliyor. Bu da otomobili 430 ve 1585 litre bagaj kapasitesi sunan ana rakibi Nissan Qashqai'den bir adım öne çıkarıyor.
Volkswagen Group'un MQB platformunda inşa edilen Karoq, beş turbo şarjlı motor seçeneği ile geliyor. Yeni benzinli motorlar 1.0 litre üç silindirli 115 beygirlik TSI ve 1.5 litre 150 beygirlik TSI olacak. İkinci versiyonun 0'dan 100 kilometre hıza 8.4 saniyede çıkabildiğini ve aktif silindir teknolojisi sunduğunu belirtelim.
Aracın 118g/km CO2 emisyonu değerine sahip 1.6 litre 115 beygirlik yeni bir TDI motor seçeneği olacak. Ayrıca 190 beygir güç üretebilen yeni 2.0 litrelik TDI motor seçeneğinin de 7.8 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşabileceğini ekleyelim. Yeni Skoda üniteleri arasına katılan 150 beygirlik en yüksek yakıt tasarrufuna sahip 2.0 litre TDI motoru da yeni aracın dizel motor seçenekleri arasında göreceğiz.
Karoq, iki ve dört tekerlekten çekişli olarak asfalta çıkacak. Araç 6 ileri manuel ve 7 ileri otomatik DSG şanzıman seçenekleriyle geliyor. Daha yüksek donanımlarda Skoda'nın Sürüş Modu Seçim (Drive Mode Select) sistemi ile birlikte otomobilin aktarma organının Normal, Spor, Eko, Kişisel ve Kar modlarına geçiş yapmasını sağlayan sistem bulunacak.
Otomobilin sürüş destek sistemleri arasında radar tabanlı adaptif cruise control sistemi, kör nokta algılama ve yaya fren sistemi ile otomatik şehir frenleme içeren ön bölge asistanı bulunuyor. Araç içi teknolojisi ise belirli işlevler için jest kontrolü ve kablosuz telefon şarjının yanı sıra bilgi-eğlence sistemiyle çalışan mobil çevrimiçi bağlantı da içeriyor. En üst seviyedeki bilgi-eğlence sistemi, Skoda'da ilk kez yerini alan yeni dijital gösterge paneli de dahil olmak üzere 9.2 inç ve diğer üç ekrandan oluşuyor.
Skoda henüz fiyatlandırmayı onaylamadı ancak Karoq'un markanın agresif fiyatlandırma stratejisini izlemesi ve Nissan Qashqai'nin önünü kesmesi bekleniyor. Bu nedenle yeni SUV büyük olasılıkla 17.770£ yani 23.000$ gibi bir başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunulacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/skoda-karoq-be-fully-revealed-thursday Yorum Yaz
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auto_man 2 yıl en beğenilen senersongur
senersongur
Yeti hafif ticari gibi bir ucubeydi.
Bu biraz daha adama dönmüş.
59000TL fiyatla 1.0 TSI Manuel pazara girer büyük ihtimalle.

59000 TL artık neredeyse B segment başlangıç paketi parası. Az biraz piyasayı takip ette makul fiyat tahminlerin olsun.
senersongurYeti hafif ticari gibi bir ucubeydi.Bu biraz daha adama dönmüş.59000TL fiyatla 1.0 TSI Manuel pazara girer büyük ihtimal...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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senersongur 2 yıl
Yeti hafif ticari gibi bir ucubeydi.
Bu biraz daha adama dönmüş.
59000TL fiyatla 1.0 TSI Manuel pazara girer büyük ihtimalle.
11 Yanıt Yanıtla +14
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IslakFasulye 2 yıl senersongur
senersongur
Yeti hafif ticari gibi bir ucubeydi.
Bu biraz daha adama dönmüş.
59000TL fiyatla 1.0 TSI Manuel pazara girer büyük ihtimalle.

Sizi ekonomi bakanı yapsak ülkede yüzü gülen insan sayısı 2 katına çıkar Şener Bey.
İnşallah diyelim...
senersongurYeti hafif ticari gibi bir ucubeydi.Bu biraz daha adama dönmüş.59000TL fiyatla 1.0 TSI Manuel pazara girer büyük ihtimal...
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trust06 1 yıl
Kodiaq tan 15-20 bin ucuz olur hepsi o.
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maxipowers 1 yıl
arkadaşlar neden hallen netleşmedi kesin tarih?? https://skodafiyati.blogspot.com.tr/2018/02/skoda-karoq-fiyat-listesi-yakit-tuketimi-test-surusu.html şubat sonu deniliyor doğrumu. Facede bir gurbumuz var inanın herkes merakla bu aracın çıkacağı geleceği tarihi bekliyor fakat fiyat 150 bin üstü olur ise kullanıcısı tam anlamı ile bu araçtan vazgeçer gibime geliyor.
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beyinsis 1 yıl maxipowers
maxipowers
arkadaşlar neden hallen netleşmedi kesin tarih?? https://skodafiyati.blogspot.com.tr/2018/02/skoda-karoq-fiyat-listesi-yakit-tuketimi-test-surusu.html şubat sonu deniliyor doğrumu. Facede bir gurbumuz var inanın herkes merakla bu aracın çıkacağı geleceği tarihi bekliyor fakat fiyat 150 bin üstü olur ise kullanıcısı tam anlamı ile bu araçtan vazgeçer gibime geliyor.

karoq test sürüşü için kayıt yaptırdım. kayıttan 10dk sonra döndüler. nisan'da geliyormuş araçlar.
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ReisülKüttap 1 yıl
Sen skodasin fabiasin 1.0 dsg 80 bn
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emmare 1 yıl
bu tür haberlere bakarken hayal bile diyemiyorum... ulen bir ömür böyle bakarak mı geçecek!
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Mojaverok 2 yıl
Octaviya fiyatlarıyla aynı olur .
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ALBAY 2 yıl
58.000 tl ye yeni kasa seat ibiza 1.0 tsi alınıyor ancak.
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citapis 2 yıl
Arkadaşlar benim tahminim baz model bu tarihteki dövize göre 80 î geçmez hatta 78 falan olur diyorum. Dizel otomatik te style için 125 civarı olur. Fazla iyimser diye bilirsiniz. Ama kodiaq î bu fiyata satanlar ciddi bir fiyat stratejisi uygulayacaklar bence. Qashqai nin tahtını da sallayacaklar. 520 litre bagaj varmış çünkü. Bizim millete bagaj şart. Bildiğim kadarıyla qashqai de480 lt felan bagaj var. Octavia superb kıyaslaması yapın bence. Fiyat ortaya çıkar.
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myz1453 2 yıl citapis
Lastik ölçüleri de hayvan gibi olmasın diyorum ama
,
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dr.aty 2 yıl
1,6 dizel otomatik olacak diyo bayiler.Bu durumda en geç seneye Tiguan ve Ateca'ya da aynı kombinasyon gelecektir.
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tuncayt 2 yıl
1000 motor seçeneği ile gelirse fiyatta mutlaka bahsedilen rakamlar olabilir diye düşünüyorum. 70-80 bin tl aralığı 1000 motor ile başlangıç fiyatı olacağını düşünyorum.
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myz1453 2 yıl tuncayt
O zaman akarız
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suwar 2 yıl
The Karoq is due on sale in the final quarter of this year, with first deliveries expected in January 2018. We’d expect it to cost more than the Yeti, with a starting price of around £17,500.
yeti'den pahalı ve yaklaşık 17500 sterlinden başlayacak diyor. şu anki döviz kuruna göre (kodiaq'ın ingiltere ve tr fiyatlarını baz alırsak) 90 binden başlar. 1 sterlin 2018'e kadar 5 lirayı geçeceği için biz buna 100 bin diyelim.
sterlin 5'i çok rahat geçecek geçmesine de sen ben maaşımıza o oranda zam alamayacağız.
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