Skoda Karoq önümüzdeki Perşembe sahneye çıkacak

Skoda Karoq, 18 Mayıs tarihinde yepyeni bir dış tasarım, gelişmiş sürücü yardım teknolojisi ve beş farklı turbo motor seçeneğiyle tanıtılacak. Selefi Yeti'nin dış görünüşünü daha geleneksel bir SUV gövdesine oturtan Karoq, Skoda serisinde yer alan büyük abisi Kodiaq ile birçok özelliği paylaşıyor.

Skoda'nın iç tasarım şefi Arne Leetz, aradaki boşluğu doldurmasına rağmen Karoq'un Yeti'nin yerini almayacağını, tamamen yeni bir otomobil olarak hazırlandığını söyledi. Kendisi, Yeti'nin bir efsane olarak kalacağını ifade ediyor.

Karoq ismi, Alaska yerli halkının dilinde 'kaa'raq' (araba) ve 'ruq' (ok) kelimelerinin kombinasyonundan oluşuyor. Aynı bölgeden ismini alan Kodiaq ile de bağlantı kurulmuş durumda. Skoda, Karoq'u aynı parçaları paylaştığı daha sportif Seat Ateca ve pahalı Volkswagen Tiguan'dan ayırmak için küçük ama pratik bir aile SUV'si olarak pazarlayacak.

Otomobilin dış tasarım şefi Karl Neuhold tüm yolcuların eşit haklara sahip olduğunu söylüyor. Karoq beş yolcu kapasiteli ve 521 litre bagaj hacmine sahip. Bu hacim arka koltuklar aşağı yatırılarak 1630 litreye ulaşabiliyor. Bu da otomobili 430 ve 1585 litre bagaj kapasitesi sunan ana rakibi Nissan Qashqai'den bir adım öne çıkarıyor.

Volkswagen Group'un MQB platformunda inşa edilen Karoq, beş turbo şarjlı motor seçeneği ile geliyor. Yeni benzinli motorlar 1.0 litre üç silindirli 115 beygirlik TSI ve 1.5 litre 150 beygirlik TSI olacak. İkinci versiyonun 0'dan 100 kilometre hıza 8.4 saniyede çıkabildiğini ve aktif silindir teknolojisi sunduğunu belirtelim.

Aracın 118g/km CO2 emisyonu değerine sahip 1.6 litre 115 beygirlik yeni bir TDI motor seçeneği olacak. Ayrıca 190 beygir güç üretebilen yeni 2.0 litrelik TDI motor seçeneğinin de 7.8 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşabileceğini ekleyelim. Yeni Skoda üniteleri arasına katılan 150 beygirlik en yüksek yakıt tasarrufuna sahip 2.0 litre TDI motoru da yeni aracın dizel motor seçenekleri arasında göreceğiz.

Karoq, iki ve dört tekerlekten çekişli olarak asfalta çıkacak. Araç 6 ileri manuel ve 7 ileri otomatik DSG şanzıman seçenekleriyle geliyor. Daha yüksek donanımlarda Skoda'nın Sürüş Modu Seçim (Drive Mode Select) sistemi ile birlikte otomobilin aktarma organının Normal, Spor, Eko, Kişisel ve Kar modlarına geçiş yapmasını sağlayan sistem bulunacak.

Otomobilin sürüş destek sistemleri arasında radar tabanlı adaptif cruise control sistemi, kör nokta algılama ve yaya fren sistemi ile otomatik şehir frenleme içeren ön bölge asistanı bulunuyor. Araç içi teknolojisi ise belirli işlevler için jest kontrolü ve kablosuz telefon şarjının yanı sıra bilgi-eğlence sistemiyle çalışan mobil çevrimiçi bağlantı da içeriyor. En üst seviyedeki bilgi-eğlence sistemi, Skoda'da ilk kez yerini alan yeni dijital gösterge paneli de dahil olmak üzere 9.2 inç ve diğer üç ekrandan oluşuyor.

Skoda henüz fiyatlandırmayı onaylamadı ancak Karoq'un markanın agresif fiyatlandırma stratejisini izlemesi ve Nissan Qashqai'nin önünü kesmesi bekleniyor. Bu nedenle yeni SUV büyük olasılıkla 17.770£ yani 23.000$ gibi bir başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunulacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/skoda-karoq-be-fully-revealed-thursday