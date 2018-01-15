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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skoda Karoq'a yoğun talep var: Çek marka ikinci üretim hattını açtı

Çek otomobil üreticisi Skoda, Karoq modeline olan yoğun talebin ardından Mladá Boleslav'daki ana fabrikasında ikinci üretim hattını açtı. Atık ana fabrikada Octavia, Fabia, Rapid ve Karoq üretilecek.
1 yıl
10,7b
1
69
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Skoda Karoq'a yönelik yoğun talebin ardından Çek otomobil üreticisi Mladá Boleslav'daki ana fabrikasında ikinci üretim hattını devreye soktu. SUV, hali hazırda Çek Cumhuriyeti'nde yer alan Kvasiny'deki fabrikada üretiliyor. Markanın ana fabrikasında her gün 320 adete kadar Skoda Karoq üretilebilecek.
Ayrıca Bkz. "2019 model yeni Volkswagen Jetta tanıtıldı"
Çek otomotiv devinin ikinci üretim hattını faaliyete geçirmesi otomobilin satışa sunulduğu çeşitli Avrupa pazarlarında yüksek talep gördüğü anlamına geliyor. Mladá Boleslav'da üretilen ilk Skoda Karoq birkaç gün önce üretim bandından indi. Ana üretim tesisinde Karoq'a ek olarak Octavia/Octavia Estate, Fabia/Fabia Estate ve Rapid/Rapid Spaceback de üretiliyor. Yani bundan böyle Mladá Boleslav'da dört model üretilecek.

Şirket SUV portföyünü genişletmeye odaklanacak

2017'de yaklaşık 547.000 adet Skoda otomobil fabrikadan çıktı. Skoda Auto ana fabrikasındaki Karoq üretim hattına yaklaşık 16.6 milyon euro yatırım yapmış durumda. Yeni kompakt SUV olağanüstü genişlikte alan ve yeni sürücü yardım sistemlerine ek olarak güçlü ve son derece verimli motor seçenekleriyle dinamik tasarımı bir araya getiriyor. Skoda, 2025 Yılı Stratejisi çerçevesinde önümüzdeki yıllarda model yelpazesi genişletmeyi sürdürecek. Şirketin ana odak noktası ise SUV portföyünü genişletmek olacak.

https://www.carwale.com/news/2019-skoda-karoq-begins-production-at-mlad-boleslav-plant-32657/ Yorum Yaz
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
4 aydır Çekya'dayım. İnanın Türkler Çeklerden çok daha akıllı ve zeki, fakat nedense adamlar bu kadar iyi araçlar üretebilirken biz üretemiyoruz. Gerçekten artık insanımızın başkasını eleştirmektense oturup kendisini eleştirmesi gerekiyor.
4 aydır Çekya'dayım. İnanın Türkler Çeklerden çok daha akıllı ve zeki, fakat nedense adamlar bu kadar iyi araçlar üretebilirken biz üretemiyoruz. Gerçekten artı...
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9 Yanıt Yanıtla +99
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superegoid 1 yıl
16 milyon euro yatırım yapmışlar..
16 milyon nedir ya..
Başakşehire bi futbolcu alamazsın o paraya.
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porsoro 1 yıl Guhong01
Guhong01
4 aydır Çekya'dayım. İnanın Türkler Çeklerden çok daha akıllı ve zeki, fakat nedense adamlar bu kadar iyi araçlar üretebilirken biz üretemiyoruz. Gerçekten artık insanımızın başkasını eleştirmektense oturup kendisini eleştirmesi gerekiyor.

Eleştirinize katılıyorum. Ancak Skoda'yı Skoda yapan Çekler değil Almanlardır. Skoda'nın bir başarısı varsa bunun sebebini Çeklerde değil Almanlarda aramak lazım.
Guhong014 aydır Çekya'dayım. İnanın Türkler Çeklerden çok daha akıllı ve zeki, fakat nedense adamlar bu kadar iyi araçlar üretebilirken biz ür...
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1 Yanıt Yanıtla +76
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erturkcan2 1 yıl
Skoda, Vw bünyesinde olduğundan gelişimine tıpkı Seat gibi hızla devam ediyor.
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DH Misafiri 1 yıl
siz cunku sadece ovunmeyi bilin yalan dolan dedikodu zeka olsa bile fitne zekasi bu
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DH Misafiri 1 yıl
sadece o aracın üretim hattın yapılmış o yatırım.
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DH Misafiri 1 yıl
3. Skoda aracını kullanan biri olarak (Daha önce Rapid, Octavia kullandım, araya Golf ve Cactüs girdi, 2 ay önce tekrar Octavia aldım) diğer markalara özellikle de VW araçlarına deli fiyatlar ödemeye gerek yok. Tasarım meselesi keyfe kederdir, bence çok güzel gözüküyor. Ayrıca VW geleneği sayesinde iç mekan tasarımı diğer markaların çoğundan daha kullanışlı ve kaliteli.
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imperio_o 1 yıl
Şimdi 1.0 115hp manuel ambition donanım seviyesinde 2017 octavia ile karoqun almanya satış fiyatlarına baktım.
octavia : 21.690 euro
Karoq : 24.290 euro
Octavianın Türkiye satış fiyatı 2017 yılında zubizu ile 86.400 idi. Buna göre Karoqun 2018 kur ve bayi fiyatlamasıyla kabaca giriş paketinin 100.000 tl 'den aşağı olmayacağını düşünüyorum. Mevcut piyasada 1.0 comfortline golfün 110.000 tl olduğu düşünülecek olursa piyasada iddialı olabilir.
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CarlBenz 1 yıl
Etme cahillerle sohbet.. neyse
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GarçonBlanc 1 yıl CarlBenz
CarlBenz
Etme cahillerle sohbet.. neyse


Ağla
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snoppy 1 yıl
Bizde liyakat değil yalakalık hüküm sürdüğü sürece kimse başarı beklemesin. Beyin göçü neden oluyor sanıyorsunuz?
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fearless_X 1 yıl
Araç tiguanın skoda versiyonu ise tiguanın sürüş ve yol tutuşu hiç hoşuma gitmedi.Birkaç defa arkadaşın aracını kullanmıştım. Şehir içinde de yakıt çok fazlaydı 4 motion olandı ondan da olabilir
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soghan 1 yıl
Tiguenin in ucuz versiyonu. Nasıl satmasın ki. Kocaman bagaj. Arka koltuklar sökülebiliyormuş ve neredeyse ticari kadar hacim oluyor. Yerden yüksek sürüş. İyi sayılan hafif arazi performansı. Düşük yakıt tüketimi. Uygun sayılabilecek bir fiyat. Makul donanım. Dizel seçeneği. Duster dan az pahalı satılacak diye incelemeler var. Rakibi yine kendi bir üst suv u olur. İnşallah bizde düşer bu güzel araç...
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Carsever 1 yıl soghan
soghan
Tiguenin in ucuz versiyonu. Nasıl satmasın ki. Kocaman bagaj. Arka koltuklar sökülebiliyormuş ve neredeyse ticari kadar hacim oluyor. Yerden yüksek sürüş. İyi sayılan hafif arazi performansı. Düşük yakıt tüketimi. Uygun sayılabilecek bir fiyat. Makul donanım. Dizel seçeneği. Duster dan az pahalı satılacak diye incelemeler var. Rakibi yine kendi bir üst suv u olur. İnşallah bizde düşer bu güzel araç...

Aynen

Mart ayinda Duster dizel otomatik ile Karoq benzinli otomatik ayni fiyat olacak.
Bakalim kim daha cok tercih edilecek.
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Astforum 1 yıl
Biz inşaat ve kamu harcamaları ile büyümeye devam edelim.
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Otomobil, SUV ve
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