Skoda Karoq'a yoğun talep var: Çek marka ikinci üretim hattını açtı

Skoda Karoq'a yönelik yoğun talebin ardından Çek otomobil üreticisi Mladá Boleslav'daki ana fabrikasında ikinci üretim hattını devreye soktu. SUV, hali hazırda Çek Cumhuriyeti'nde yer alan Kvasiny'deki fabrikada üretiliyor. Markanın ana fabrikasında her gün 320 adete kadar Skoda Karoq üretilebilecek.

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Çek otomotiv devinin ikinci üretim hattını faaliyete geçirmesi otomobilin satışa sunulduğu çeşitli Avrupa pazarlarında yüksek talep gördüğü anlamına geliyor. Mladá Boleslav'da üretilen ilk Skoda Karoq birkaç gün önce üretim bandından indi. Ana üretim tesisinde Karoq'a ek olarak Octavia/Octavia Estate, Fabia/Fabia Estate ve Rapid/Rapid Spaceback de üretiliyor. Yani bundan böyle Mladá Boleslav'da dört model üretilecek.

Şirket SUV portföyünü genişletmeye odaklanacak

2017'de yaklaşık 547.000 adet Skoda otomobil fabrikadan çıktı. Skoda Auto ana fabrikasındaki Karoq üretim hattına yaklaşık 16.6 milyon euro yatırım yapmış durumda. Yeni kompakt SUV olağanüstü genişlikte alan ve yeni sürücü yardım sistemlerine ek olarak güçlü ve son derece verimli motor seçenekleriyle dinamik tasarımı bir araya getiriyor. Skoda, 2025 Yılı Stratejisi çerçevesinde önümüzdeki yıllarda model yelpazesi genişletmeyi sürdürecek. Şirketin ana odak noktası ise SUV portföyünü genişletmek olacak.

https://www.carwale.com/news/2019-skoda-karoq-begins-production-at-mlad-boleslav-plant-32657/