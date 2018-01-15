2019 model yeni Volkswagen Jetta tanıtıldı

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Alman üretici Volkswagen, en yeni platformu olan MQB platformunda üretilen 2019 model Volkswagen Jetta’yı tanıttı.

2019 Yeni Jetta

Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yedinci nesil Jetta, platform kardeşleri Golf, Arteon ve Audi A3’ten esintiler taşıyor. Aracın arka ve yan profilden görünümü Audi A3’ün güncellenmiş modeli gibi duruyor. Firmanın nispeten daha düşük fiyatlı modeli olan Jetta, diğer VW araçlarına göre daha basit görünümlü kalıyordu. Yeni Jetta kuşkusuz çok daha sportif ve daha şık duruyor.





ABD’deki donanım paketlerinde standart olarak sunulan LED ön farlar ile dört çizgili ızgaranın birleşimi Jetta’ya hem heybetli hem de sportif görünüm kazandırmayı başarıyor.

MBQ platformu üzerine inşa edilen Jetta’nın aks mesafesi 2,652 mm'den 2,685 mm'ye çıktı. Altıncı nesil Jetta’ya göre 33 mm artan aks mesafesi ile yolcular için daha uzun bacak mesafesi vaat ediyor.

Yeni Jetta, ABD’de 1.4 litre TSI motor ile satılacak. Bu motor 148 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. Aracın Avrupa’ya hangi motor kombinasyonu ile geleceği bilinmiyor.





Jetta’nın içi tamamen yenilenmiş. Önceki modele göre çok daha yüksek kaliteli malzemeler ile donatılan iç mekanın Golf’ten geri kalır yanı yok denecek kadar az. Ambiyans aydınlatması, yeni multimedya ekranı, Active Info Display adı verilen tam dijital gösterge paneli, ısıtmalı koltuk, 400 watt BeatsAudio ses sistemi ve daha pek çok donanım özelliği bulunuyor. Ne yazık ki bu özelliklerin pek çoğu opsiyon olarak sunuluyor.

Güvenlik özellikleri olarak ön çarpışma uyarısı, ikincil çarpışma önleyici, acil durum freni, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sistemi yer alıyor.

Yeni Jetta ABD’de S, SE, SEL ve SEL Premium donanım paketleriyle satılacak. Türkiye’de bu donanım paketlerinden bağımsız paketler ile satılacak. Start/stop özelliği olmayan 6 ileri manuel şanzıman ve Start/stop özelliği bulunan 8 ileri DSG otomatik şanzıman seçeneği sunulacak. SEL ve SEL Premium donanım paketleri sadece otomatik şanzıman ile satılacak.

Yeni Jetta fiyatı ve çıkış tarihi

ABD’de tek motor seçeneği olarak 1.4 TSI motor seçeneği bulunuyor. Ancak Türkiye’ye geldiğinde 1.4 TSI motora ek olarak S&S özelliği bulunan 1.0 TSI motor seçeneği ve Trendline, Comfortline, Highline gibi donanım paketleri olacaktır.

2019 model Volkswagen Jetta’nın başlangıç fiyatı 18545 dolar olarak belirlenmiş. Jetta’nın yıl sonuna doğru Amerika’da, 2019’dan itibaren de Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor.