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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 model yeni Volkswagen Jetta tanıtıldı

Alman otomobil devi Volkswagen yeni Jetta'yı tanıttı. 2019 model Jetta, Golf ve Arteon'da olduğu gibi MQB platformu üzerinde üretildi. Yeni Jetta daha sportif ve daha şık duruyor.
1 yıl
45,6b
1
108
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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2019 model yeni Volkswagen Jetta tanıtıldı
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Alman üretici Volkswagen, en yeni platformu olan MQB platformunda üretilen 2019 model Volkswagen Jetta’yı tanıttı.

2019 Yeni Jetta

Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yedinci nesil Jetta, platform kardeşleri Golf, Arteon ve Audi A3’ten esintiler taşıyor. Aracın arka ve yan profilden görünümü Audi A3’ün güncellenmiş modeli gibi duruyor. Firmanın nispeten daha düşük fiyatlı modeli olan Jetta, diğer VW araçlarına göre daha basit görünümlü kalıyordu. Yeni Jetta kuşkusuz çok daha sportif ve daha şık duruyor.


ABD’deki donanım paketlerinde standart olarak sunulan LED ön farlar ile dört çizgili ızgaranın birleşimi Jetta’ya hem heybetli hem de sportif görünüm kazandırmayı başarıyor.

MBQ platformu üzerine inşa edilen Jetta’nın aks mesafesi 2,652 mm'den 2,685 mm'ye çıktı. Altıncı nesil Jetta’ya göre 33 mm artan aks mesafesi ile yolcular için daha uzun bacak mesafesi vaat ediyor.

Yeni Jetta, ABD’de 1.4 litre TSI motor ile satılacak. Bu motor 148 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. Aracın Avrupa’ya hangi motor kombinasyonu ile geleceği bilinmiyor.


Jetta’nın içi tamamen yenilenmiş. Önceki modele göre çok daha yüksek kaliteli malzemeler ile donatılan iç mekanın Golf’ten geri kalır yanı yok denecek kadar az. Ambiyans aydınlatması, yeni multimedya ekranı, Active Info Display adı verilen tam dijital gösterge paneli, ısıtmalı koltuk, 400 watt BeatsAudio ses sistemi ve daha pek çok donanım özelliği bulunuyor. Ne yazık ki bu özelliklerin pek çoğu opsiyon olarak sunuluyor.

Güvenlik özellikleri olarak ön çarpışma uyarısı, ikincil çarpışma önleyici, acil durum freni, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sistemi yer alıyor.

Yeni Jetta ABD’de S, SE, SEL ve SEL Premium donanım paketleriyle satılacak. Türkiye’de bu donanım paketlerinden bağımsız paketler ile satılacak. Start/stop özelliği olmayan 6 ileri manuel şanzıman ve Start/stop özelliği bulunan 8 ileri DSG otomatik şanzıman seçeneği sunulacak. SEL ve SEL Premium donanım paketleri sadece otomatik şanzıman ile satılacak.

Yeni Jetta fiyatı ve çıkış tarihi

ABD’de tek motor seçeneği olarak 1.4 TSI motor seçeneği bulunuyor. Ancak Türkiye’ye geldiğinde 1.4 TSI motora ek olarak S&S özelliği bulunan 1.0 TSI motor seçeneği ve Trendline, Comfortline, Highline gibi donanım paketleri olacaktır.

2019 model Volkswagen Jetta’nın başlangıç fiyatı 18545 dolar olarak belirlenmiş. Jetta’nın yıl sonuna doğru Amerika’da, 2019’dan itibaren de Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor.


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cadillaccts 1 yıl en beğenilen
küçümsemek istemem ama normal bir araba işte.
heyecan verecek bir tasarımı albenisi yok.
ihtiyaçları karşılayacak binek otomobil.
taliplilerine hayırlı olsun diyelim.
küçümsemek istemem ama normal bir araba işte.heyecan verecek bir tasarımı albenisi yok.ihtiyaçları karşılayacak binek otomobil.taliplilerine hayır...
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2 Yanıt Yanıtla +65
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SevilenAdam 1 yıl
Ön egea , biraz daha genişletilmiş. Arka taraf superb 😂
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ardicli2000 1 yıl HoLY.oNE
HoLY.oNE

Arkası güzel olmuş önü kötü

Arkası superB nin aynısı olmuş..

İçi bildiğimiz VW

Ben haber editörümüzün fotoğraflardan kaliteyi nasıl anladığını çözemedim çözebilen var mı ?



Tr de dizel otm ile gelirse çok satar şimdiki model gibi üvey evlat muamelesi görmez muhtamelen

Editör saçmalamış. Tasarımda ne ekstra varmış ki merak ettim.
Aynı Jetta işte. Bizdeki de aynı VW hastalığı, abartması, büyütmesi...
Kabul edin şunu Halk Arabası......
Adamlar için Audi, Merco, BMW var. Ve taksiler bile Merco E. Vw parası olmayanlar için üretiliyor. Ne kadar olabilirse o kadar.
HoLY.oNEArkası güzel olmuş önü kötüArkası superB nin aynısı olmuş..İçi bildiğimiz VWBen haber editör...
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Guest-7721C843E 3 hf.
İçi kerane gibi olmuş
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doenitz 3 hf.
En uygun fiyatlıOtomatik passat 240bin tl olmuş, jetta bol bol satar
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AloneAssassin 3 hf.

18.500 USD olarak ne kadar az geliyor değil mi? Şu an dolar 2TL olsaydı gayet alınabilir bir araçtı.
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lordplanett 6 ay
Panjur ve farları tuhaf olmamış mı ya. B+ araçları andırıyor 301-fluence gibi hissettim.
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Onurmsq 6 ay
18.500 dolar kafYi yememek elde degil. Elin oglu 18bin 20bin birime sifir 2019 jetta alabiliyor.
Abye girip para birimimizi euro yapmaliyiz dostlar. Adamlarda enflasyon diye birsey yok. Dis macunu 2euro 10sene sonra da 2euro bizde euroya bagli her sene fiyatlar yukseliyor doviz yukseliyor.
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shegenli chingen 6 ay
bizde bagimsiz paket olarak dedigi 4 teker 1 direksiyon donanimli en asagi 200 lira olarak satisa girer
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redferrari 6 ay
Sema Show'da Jetta ne alaka dedim,, sonra Meksika'da üretildiğini düşününce,, ABD arkasında bunun dedim,,

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xsw 6 ay
Meydan aynı segmentteki Renault Megane Sedana kaldı en güçlü rakibi Jetta saf dışı kaldı.
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El Prezidente 6 ay
iç tasarım güzel görünüyor
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uchrevhi 6 ay
Yanlar egea
Aynalar polo
Arka superb
Konsol leon
Direksiyon lexus
Direksiyon üstü tuşlar travego
Cam acma dugmesi mercedes s600 maybach
Dikiz aynasi corolla efsane kasa
Önden dodge kamyonet(kırmizı olandan)
Arka koltuklardaki bardaklik bmw m5 nurburgring pack’e benzemiş
Tüm mesajların özetini yazdım boşuna okumayın

2 Yanıt Yanıtla +5
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commandx 6 ay uchrevhi
Özetle çöp.
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Laat Dovahkiin 6 ay uchrevhi
Direksiyon üstü tuşlar Travego

Herşeye benzetilmiş nerdeyse.
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