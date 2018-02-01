Google'ın sürücüsüz araçları 2017'de 3 milyon km'nin üzerinde yol katetti

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Google’ın kardeş şirketi Waymo’nun araçları, 2017 yılında 25 şehri boydan boya dolaşarak sürücüsüz olarak 2 milyon mil (3.2 milyon km) yol katederek toplam otonom mil uzunluğunu 4 milyona çıkardı. Otonom taksi filosunu genişletmek için testleri hızlandıran şirket, teknolojisini geliştirebilmek için mümkün olduğunca veri toplamaya çalışıyor.

Sürücü 63 kez devreye girmek zorunda kaldı

Kaliforniya Hükumetinin yıllık raporlarına göre Waymo burada Aralık 2016’dan Kasım 2017’ye kadar 352,545 mil yol katetti. Şirketin belirttiğine göre bu yolculuk esnasında aracın içinde bulunan yedek sürücü tam 63 kez devreye girmek zorunda kaldı. Bu da demek oluyor ki araçlar her bir devreye giriş için ortalama 5,595 mil yol katetti.

Yalnızca General Motors yaklaşabildi

Şirket, zorunlu devreye girme oranını 12 aylık süre içerisinde yalnızca 0.20’den 0.18’e çekebildi. Ancak yine de bu rakamlara göre benzerleri arasında oldukça ileride. The Atlantic’e göre Waymo, Kaliforniya’nın izin verdiği şirketler arasında en kapsamlı test yapan taraf oldu. Otonom mesafe konusunda yalnızca General Motors’un Cruise bölümü şirkete yaklaşabildi. Zira GM da bu yıl içerisinde test sürecini genişletip 2019 yılında direksiyonsuz otonom araçlar satmaya başlamayı hedefliyor.

Waymo’nun belirttiğine göre bu 63 müdahalenin 19’u istenmeyen manevralar, 16’sı da algı uyuşmazlıkları nedeniyle gerçekleşti. Şunu da belirtmekte fayda var ki, bu sorunların pek çoğu 12 aylık sürenin ilk evrelerinde yaşandı.

https://www.engadget.com/2018/02/01/waymo-2017-report-card/