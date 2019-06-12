Otokar, 300 km menzilli yeni elektrikli otobüsü e-Kent C'yi tanıttı

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Elektriğe geçiş sürecinin en önemli halkalarından biri, toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan otobüsleri elektriklendirmek. Dünyaca ünlü markaların bu doğrultuda hareket ederek yeni elektrikli otobüslerini görücüye çıkarması oldukça heyecan verici. Otokar gibi ülkemizi temsil eden markaları bu sürecin içerisinde görmek de heyecanımızı arttırıyor.

Otokar'ın yeni elektrikli otobüsü: e-Kent C

Aslına bakılırsa, Otokar’ın alternatif enerjili araçlar konusundaki atılımları yeni değil. Şirket; ilk hibrit otobüsünü 2007, ilk elektrikli minibüsünü ise 2012 yılında görücüye çıkarmıştı. Ayrıca Otokar’ın İspanya gibi ülkeler için sıkıştırılmış doğalgazla çalışan otobüsler üzerinde çalıştığı da biliniyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Otokar, şimdi de e-Kent C adını verdiği yeni elektrikli otobüsünü görücüye çıkardı. e-Kent C, ilk kez Stockholm’deki Global Public Transport Summit’te sergilendi.

e-Kent C, Otokar’ın şehir için ulaşım için tasarladığı 12 metrelik yeni elektrikli otobüsü. ZF’nin alçak tabanlı otobüsler için ürettiği AVE 130 elektrikli aksını kullanan otobüste ‘Asenkron Cer Motoru’ adı verilen elektrik motoru kullanılıyor. Bu motor, 250 kW güç ve 22.000 Nm tekerlek torku üretiyor. e-Kent C’nin tavanında, her biri 7 lityum iyon bataryadan oluşan 4 ayrı modül bulunuyor. Bu sayede toplamda 300 kWh batarya kapasitesi ortaya çıkıyor. Bataryaların ısınması sıvı soğutma ile engelleniyor.

4 saatlik şarj ile 300 km menzil

Otokar e-Kent C’nin bataryaları 4 saatte tam doluma ulaşabiliyor. Şirket, bu özellik sayesinde hat üzerindeki duraklarda şarj istasyonu bulunmasına gerek kalmadığını belirtiyor. e-Kent C, bataryalarının tamamen dolu olması halinde 300 km yol alabiliyor. Ayrıca araçta rejeneratif fren sistemi de kullanılıyor. Enerji yönetim sistemi tarafından kontrol edilen bu özellik, gerek gördüğü zamanlarda %15 ila %20 oranında enerji geri kazanımı sağlıyor.

Otokar e-Kent C, sahip olduğu tasarımla da fütüristik bir araç olduğunu belli ediyor. Çevresinde bol miktarda LED aydınlatmaya yer verilen otobüste dijital ekrana sahip ‘akıllı kokpit’ sistemi kullanılıyor. Ayrıca otobüste yan aynalar yerine kameralar bulunuyor. Bu kameralar, elde edilen görüntüyü anlık olarak içerideki ekranlara yansıtıyor. Bu sayede hem aerodinamik açıdan fayda sağlanıyor hem de geniş açılı kameralar ile kör noktaların azaltılması hedefleniyor.

Tamamen elektrikli Otokar e-Kent C otobüslerin 2020 yılında Avrupa’da satışa çıkacağı belirtiliyor.