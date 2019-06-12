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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otokar, 300 km menzilli yeni elektrikli otobüsü e-Kent C'yi tanıttı

Ürün gamında hibrit ve elektrikli otobüslere yer veren Otokar, yeni 12 metrelik elektrikli otobüsü e-Kent C'yi ilk kez Stockholm'de görücüye çıkardı. Otokar e-Kent C'nin tüm detayları haberimizde:
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otokar, 300 km menzilli yeni elektrikli otobüsü e-Kent C'yi tanıttı
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Elektriğe geçiş sürecinin en önemli halkalarından biri, toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan otobüsleri elektriklendirmek. Dünyaca ünlü markaların bu doğrultuda hareket ederek yeni elektrikli otobüslerini görücüye çıkarması oldukça heyecan verici. Otokar gibi ülkemizi temsil eden markaları bu sürecin içerisinde görmek de heyecanımızı arttırıyor.

Otokar'ın yeni elektrikli otobüsü: e-Kent C 

Aslına bakılırsa, Otokar’ın alternatif enerjili araçlar konusundaki atılımları yeni değil. Şirket; ilk hibrit otobüsünü 2007, ilk elektrikli minibüsünü ise 2012 yılında görücüye çıkarmıştı. Ayrıca Otokar’ın İspanya gibi ülkeler için sıkıştırılmış doğalgazla çalışan otobüsler üzerinde çalıştığı da biliniyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Otokar, şimdi de e-Kent C adını verdiği yeni elektrikli otobüsünü görücüye çıkardı. e-Kent C, ilk kez Stockholm’deki Global Public Transport Summit’te sergilendi.

e-Kent C, Otokar’ın şehir için ulaşım için tasarladığı 12 metrelik yeni elektrikli otobüsü. ZF’nin alçak tabanlı otobüsler için ürettiği AVE 130 elektrikli aksını kullanan otobüste ‘Asenkron Cer Motoru’ adı verilen elektrik motoru kullanılıyor. Bu motor, 250 kW güç ve 22.000 Nm tekerlek torku üretiyor. e-Kent C’nin tavanında, her biri 7 lityum iyon bataryadan oluşan 4 ayrı modül bulunuyor. Bu sayede toplamda 300 kWh batarya kapasitesi ortaya çıkıyor. Bataryaların ısınması sıvı soğutma ile engelleniyor.

4 saatlik şarj ile 300 km menzil 

Otokar e-Kent C’nin bataryaları 4 saatte tam doluma ulaşabiliyor. Şirket, bu özellik sayesinde hat üzerindeki duraklarda şarj istasyonu bulunmasına gerek kalmadığını belirtiyor. e-Kent C, bataryalarının tamamen dolu olması halinde 300 km yol alabiliyor. Ayrıca araçta rejeneratif fren sistemi de kullanılıyor. Enerji yönetim sistemi tarafından kontrol edilen bu özellik, gerek gördüğü zamanlarda %15 ila %20 oranında enerji geri kazanımı sağlıyor.

Otokar e-Kent C, sahip olduğu tasarımla da fütüristik bir araç olduğunu belli ediyor. Çevresinde bol miktarda LED aydınlatmaya yer verilen otobüste dijital ekrana sahip ‘akıllı kokpit’ sistemi kullanılıyor. Ayrıca otobüste yan aynalar yerine kameralar bulunuyor. Bu kameralar, elde edilen görüntüyü anlık olarak içerideki ekranlara yansıtıyor. Bu sayede hem aerodinamik açıdan fayda sağlanıyor hem de geniş açılı kameralar ile kör noktaların azaltılması hedefleniyor.

Tamamen elektrikli Otokar e-Kent C otobüslerin 2020 yılında Avrupa’da satışa çıkacağı belirtiliyor.


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TurboBoosted 1 hf. en beğenilen
Çok güzel.
Tebrikler Otokar.
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edgar1899 1 hf.
En güzel yanı ilave bir şaft ihtiyacı duymayan ve motor için ekstra yer gerekmeyen elektrikli aksla birleşik motorlar. Hem istediğiniz teker grubuna istediğin miktarda güç sağlamanızı sağlıyor hemde otobüste kullanılabilir alan ve alçaltma için çok büyük avantaj sağlıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
En güzel yanı ilave bir şaft ihtiyacı duymayan ve motor için ekstra yer gerekmeyen elektrikli aksla birleşik motorlar. Hem istediğiniz teker grubuna istediğin ...
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rh_plus 1 hf. kmlfgkc
durakta gun içi aralıklı şarj olur ara ara ...
1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
1312K 2 gün
Güzel, bu arada Elazığ’dan çok bahsedilmiş. Elbüsün haberi youtu.be/...
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leocorte 6 gün
Şu alttaki otobüsten bir ses çıkardı ki anlatamam size (Ben sadece Ankara'da gördüm). Şimdi bu yeni Otokar'ı görünce ki Man'lar gelince de aşırı rahatlamıştık, insana bir rahatlık geliyor ama artık binmesekte yanından geçmek bile korkunçtu (= Umarım bütün toplu taşımalar doğaya zarar vermeyen ürünler olur.
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1 Yanıt Yanıtla +1
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cleancoder 5 gün leocorte
Maalesef öyle. Zamanında Türkiye mecburi olarak Macaristan'dan almıştı bu otobüsleri. Eski Sovyet dönemlerinden kalma bir fabrika üretiyordu ve çok ucuzlardı. Hatta bunların bir kısmının parası yerine patates, soğan gibi sebzeler gönderdik, artık onu da yollayamayız ama :)
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DH Misafiri 6 gün
Azı olan konuşuyor ne kadar boş konuşmayı seviyoruz millet olarak helal olsun otokar basarilarinizin devamını diliyorum Türkiye'nin gururusunuz..
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avnenger 1 hf.
Aslında elektrikli otobüslere açılıp kapatılabilir katener sistemi yapsalar, hat boyunca belirli güzergahlarda şarj olabilir. Mesela Ankara için, Eskişehir yolu, Konya yoku, İstanbul yolu gibi ana arterlerde en sağda özel şeritten giderken enerjiyi katenerden alır, sonra şehir içinde gezerken bataryadan yer. İstanbul için de benzer şekilde yapılabilir hatta metrobüs hattı tümüyle katenerli yapılarak hat boyu şebeke beslemeli gidilebilir.
Bu arada Temsa'nın da elektrikli otobüsleri var, onlar da güzel.
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RickSanchezlol 1 hf. yeni yorumcu
Arık İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde bunların kullanılması lazım mümkünse çöp araçlarını da elektrikli yapmak lazım bu şehirler için İstanbul seçimi olacak hiçbir aday böyle bir öneriyle çıkmıyor satın alım parası yüksek ama birkaç seneye kar etmeye başlayacak petrol bağımlılı, koku ve ses olmamasıda cabası... Sırasıyla BYD ile anlaşılıp taksi için anlaşma yapılabilir mpv tarzı araçlar BYD E6 modeli Çin'de aksiciler hep kullanıyor menzili ve şarj hızıda fena değil. Ne konuşuyorum ki ben dandik meyvelerin piyasaya sürülüp güya a kalite diye yurt dışına gönderdiğimiz meyvelerin bile kabul edilmediği bir üretim yapan ülkeyiz...
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Mert GFL 1 hf.
Fiyatı üretim yeri ve tedarik edilecek malzemeleri (batarya gibi) ile ilgili bilgi olsaymış.
Tebrikler çok güzel bir gelişme.
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ssbrutality 1 hf.
yine Vitesleri ayakla vurarak değiştiriz. sultan ve tempo serisinde olduğu gibi. Isuzu lar varken bunları almak akıl karı değil.
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edgar1899 1 hf. ssbrutality
Bunlar otomatik vites yok, hatta vites kavramı diye bir durum yok gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.
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TIGERSHARK 1 hf.
Benim merak ettiğim bir konu var elektirikli araçlarda şarj girişi iki farklı noktadan iki farklı elektik kablosun dan bataryaya iki taraflı (alt,üst) noktadan iletilse batarya daha hızlı şarj olamaz mı ?
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elcas 1 hf.
helal otokar. bir de otomobil bekliyoruz sizden. babalardan korkmayın.
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ymhaslaman 1 hf.
Doksanlarda Azerbeycan'daydım. Elektrikli otobüsler vardı. Elektiriği direkten aradaki bir zamazingo ile alırdı. Sık sık elektrik kesilirdi. Yolcular iner yürürdü. Tabi yenilerin sistemi değişik ama aklıma o geldi...
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