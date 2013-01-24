SkyDrive'ın Windows 8 ve Windows RT uygulaması canlı kutucuk desteği kazandı

Microsoft'un bulut tabanlı depolama servisi SkyDrive'ın Windows 8 ve Windows RT platformları için geliştirilen uygulaması canlı kutucuk desteği kazandı.





Bu destekle birlikte artık başlangıç ekranındaki uygulama kutucuğu bir kısayol olmaktan öteye giderek küçük bir bildirim ekranına dönüşmüş oluyor. Canlı kutucuk desteğiyle birlikte uygulama artık eklenen yeni dosyalar ile ilgili bildirimleri ve son yüklenen görsellerin sergilenmesi gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Söz konusu canlı kutucuk desteğinin kademeli olarak Windows 8 ve Windows RT kullanıcılarının beğenisine sunulduğunu da belirtelim.





SkyDrive'ın Windows 8 ve Windows RT için geliştirilen uygulamasına ücretsiz olarak buradan erişebilirsiniz.

http://blogs.windows.com/skydrive/b/skydrive/archive/2013/01/23/skydrive-app-adds-live-tiles-to-keep-you-up-to-date.aspx