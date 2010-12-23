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Skyfire internet tarayıcısının iPad versiyonu yayınlandı

Flash içerikli video paylaşan sitelerdeki videoları kendi sunucuları üzerinde HTML 5'e dönüştürüp iOS işletim sistemli mobil cihazlarda izlenebilir hale getiren Skyfire internet tarayıcısının iPad ver
8 yıl
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iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Skyfire internet tarayıcısının iPad versiyonu yayınlandı
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Kendi sunucuları üzerinden Flash videoları HTML5'a çevirerek iOS kullanıcılarının cihazlarında görüntülemelerini sağlayan Skyfire internet tarayıcısı, iPhone'un ardından iPad içinde yayınlandı.

Skyfire internet tarayıcısını kullanarak flash içerikli video paylaşan sitelerdeki videoları tarayıcı üzerindeki video oynatıcı ile HTML 5 formatında izleyebileceksiniz. Skyfire, bu özelliğinin yanı sıra sahip olduğu Facebook ve Twitter entegrasyonuyla da dikkat çekiyor.

Skyfire internet tarayıcısının iPad versiyonu AppStore'da 4.99$Lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Skyfire internet tarayıcısının iPad versiyonu yayınlandı
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Skyfire internet tarayıcısının iPad versiyonu yayınlandı
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ultrapengu 8 yıl
Kurmus ayni gun kaldirmistim, safari ye devam
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srdy 8 yıl
Ben bugun kurdum. Bana bir tek flash videolarini gostermesi ilginc geldi. Diger ozellikler (facebook, twitter, google reader entegrasyonu) basarili degil. Birinci tarayici olarak Safari kullanmaya devam edecegim. Cok onemli bir flash video goruntulemek gerekirse kullanirim.
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Miller57 8 yıl
Israrla skyfire kullanmamaya devam ediyorum. Iphone olsa mecburen marketten indirirdim heralde. Eee malum flash desteğine kavuşmak için.....
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DEVIL 8 yıl
Kullanan varmı? nasıl düzgün çalışıyormu?
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