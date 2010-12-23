Skyfire internet tarayıcısının iPad versiyonu yayınlandı

Kendi sunucuları üzerinden Flash videoları HTML5'a çevirerek iOS kullanıcılarının cihazlarında görüntülemelerini sağlayan Skyfire internet tarayıcısı, iPhone'un ardından iPad içinde yayınlandı.

Skyfire internet tarayıcısını kullanarak flash içerikli video paylaşan sitelerdeki videoları tarayıcı üzerindeki video oynatıcı ile HTML 5 formatında izleyebileceksiniz. Skyfire, bu özelliğinin yanı sıra sahip olduğu Facebook ve Twitter entegrasyonuyla da dikkat çekiyor.

Skyfire internet tarayıcısının iPad versiyonu AppStore'da 4.99$Lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.