Skype 2.0, iPhone'lara 3G üzerinden görüşme imkanı sunuyor

Skype, iPhone için hazırladığı uygulamanın 2.0 sürümünü yayınladı. Skype 2.0 uygulaması ile iPhone kullanıcıları Skype'den Skype'ye 3G üzerinden görüşme yapabilme imkanına sahip olacaklar. Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği belirtilen 3G görüşme imkanının dışında aylık küçük miktarda ücretlendirme ile bu hizmet devam ettirilebilecek. Skype 2.0'ın kullanıcılara sunduğu diğer özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

Skype'den Skype'ye CD kalitesine yakın ses kalitesi ile arama yapabilme imkanı

Gelişmiş arama kalite göstergesi

Geliştirilmiş açılış süresi

iPhone ana ekranından arama paneline hızlı erişim imkanı

3G destekli Skype 2.0 uygulaması, App Store'da kullanıcıların beğenisine sunuldu