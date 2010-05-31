Skype 2.0, iPhone'lara 3G üzerinden görüşme imkanı sunuyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Skype, iPhone için hazırladığı uygulamanın 2.0 sürümünü yayınladı. Skype 2.0 uygulaması ile iPhone kullanıcıları Skype'den Skype'ye 3G üzerinden görüşme yapabilme imkanına sahip olacaklar. Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği belirtilen 3G görüşme imkanının dışında aylık küçük miktarda ücretlendirme ile bu hizmet devam ettirilebilecek. Skype 2.0'ın kullanıcılara sunduğu diğer özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;
- Skype'den Skype'ye CD kalitesine yakın ses kalitesi ile arama yapabilme imkanı
- Gelişmiş arama kalite göstergesi
- Geliştirilmiş açılış süresi
- iPhone ana ekranından arama paneline hızlı erişim imkanı
3G destekli Skype 2.0 uygulaması, App Store'da kullanıcıların beğenisine sunuldu
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575TL fatura mı??? yok daha neler.. geçmiş olsun kardeşim... cidden bilmeden hareket etmemek gerekiyor...
Ben denedim kredi yok diyo ne is taraf tutuyo galiba
Geçmiş olsun hocam.
3G interneti üzerinden mi kastediliyor?
Eğer öyleyse nasıl ücretsiz?
yine 3G için operatöre para veriyoruz ama SKYPE a vermiyoruz bu hizmeti karşılığı.. Agustostan sonra SKYPE ta "ufak" bi mebla isteyecekmiş
sağlam bi internet pakedin varsa ücretsiz arama yapmış oluyorsun ya da wi fi kullanarak iphone üzerinden arama yaparak ev telefonunun faturasını da rahatlatabilirsin