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Skype 2.0, iPhone'lara 3G üzerinden görüşme imkanı sunuyor

Skype, iPhone için hazırladığı uygulamanın 2.0 numaralı sürümü ile 3G desteğini sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
1
22
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Skype, iPhone için hazırladığı uygulamanın 2.0 sürümünü yayınladı. Skype 2.0 uygulaması ile iPhone kullanıcıları Skype'den Skype'ye 3G üzerinden görüşme yapabilme imkanına sahip olacaklar. Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabileceği belirtilen 3G görüşme imkanının dışında aylık küçük miktarda ücretlendirme ile bu hizmet devam ettirilebilecek. Skype 2.0'ın kullanıcılara sunduğu diğer özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Skype'den Skype'ye CD kalitesine yakın ses kalitesi ile arama yapabilme imkanı
  • Gelişmiş arama kalite göstergesi
  • Geliştirilmiş açılış süresi
  • iPhone ana ekranından arama paneline hızlı erişim imkanı

3G destekli Skype 2.0 uygulaması, App Store'da kullanıcıların beğenisine sunuldu


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar benim amerikadaki nisanlimla cep telefonu uzerinden cok konusmalarim oluyor.ben ipohone kullaniyorum ikimizde skyp yuklesek telefonlara cok daha iyi mi olur yoksa bunun icin baska bi alternatif var mi? lutfen yardimm cok masrafli cunkuu (sadece cepten cebe)
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Andulin266 8 yıl
Tango kullan!
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lapya 9 yıl
Ben nimbuzz kullaniyorum; msn gtalk skype sip ne ararsam 3g den konusabiliyorum cok uzun suredir, ses kalitesinden ben memnunum. Ve bedava. Bilmeyen olabilir diye soyluyorum...
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egenox 9 yıl
Bu konuda net bisey bilm yok galiba...
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GLOCK-19 9 yıl
ARKADAŞLAR BEN BİR KEZ ÜCRETSİZ CEP TELEFONUNU ARADIM DAHA ARAYAMADIM KREDİ İSTEDİ :)
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bizhy 9 yıl
Ya bende limit yok satin al fln cikiyo ne is?
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Batuist 9 yıl
GLOCK-19
31.05.2010 Saat: 23:05
Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin !!! Ben mayıs ayı içerisinde İphone 3GS yüksediğim skype uygulamasını 3G'den bağlanarak konuşma yaptım. 2 gün boyunca toplamda 15 saat konuştuğumu var sayıyorum ve 1 GB internet paketimi o gün bitirdi üzerine Turkcell 575 TL faturam geldi internet paket aşımı diye bu skype ile yaptığım konuşmadan dolayı.1GB internet paketimi birkaç saatte bitirdi ve üzerine geçirdi hala aklım ermiyor. Nasıl bir bant genişliği var nasıl bir veri akışı var hala anlamış değilim. Kesinlikle ve kesinlikle Ddikkat edin ben yandım bu ay siz yanmayın.

575TL fatura mı??? yok daha neler.. geçmiş olsun kardeşim... cidden bilmeden hareket etmemek gerekiyor...
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selcuky1 9 yıl
Arkadaşlar merhaba.Az önce skype yi denedim.Sbsettings ten telefonu ve 3g, edge, data hepsini kapatıp sadece wifiyi açtım.Ve istediğim cep telefonuyla wifi üzerinden görüşebildim.Bilginiz olsun
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egenox 9 yıl
Arkadaslar normal bı cep nosunu aramayı denesenize bi... Sonucuda buraya yazarsanız sevinirim.. Kredim olmadan konuştum ben bu normal mi ?
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bizhy 9 yıl

egenox
Arkadaslar normal bı cep nosunu aramayı denesenize bi... Sonucuda buraya yazarsanız sevinirim.. Kredim olmadan konuştum ben bu normal mi ?

Ben denedim kredi yok diyo ne is taraf tutuyo galiba
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egenox 9 yıl
Arkadaslar ben yukledim ve normal cep telini aradım konuştum Nasil oldu bu? Kredim falan yok ??? Aradığım Skype kullanmayan normal cep nosuydu bı pislik cikmasin sonra :)
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JustBeCooL 9 yıl
3G'yi suistimal ediyorlar. Benim bildiğim skype'dan skype'a ücretsizdir. Ne üzerinden kullandığın pek önemli değildir. Bahsedilenin içinde sadece görüntülü konuşma için ücret varsa(Ağustos'tan sonra) onu bilemeyeceğim.
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GLOCK-19 9 yıl
Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin !!! Ben mayıs ayı içerisinde İphone 3GS yüksediğim skype uygulamasını 3G'den bağlanarak konuşma yaptım. 2 gün boyunca toplamda 15 saat konuştuğumu var sayıyorum ve 1 GB internet paketimi o gün bitirdi üzerine Turkcell 575 TL faturam geldi internet paket aşımı diye bu skype ile yaptığım konuşmadan dolayı.1GB internet paketimi birkaç saatte bitirdi ve üzerine geçirdi hala aklım ermiyor. Nasıl bir bant genişliği var nasıl bir veri akışı var hala anlamış değilim. Kesinlikle ve kesinlikle Ddikkat edin ben yandım bu ay siz yanmayın.
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deagle100 9 yıl

GLOCK-19
Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin !!! Ben mayıs ayı içerisinde İphone 3GS yüksediğim skype uygulamasını 3G'den bağlanarak konuşma yaptım. 2 gün boyunca toplamda 15 saat konuştuğumu var sayıyorum ve 1 GB internet paketimi o gün bitirdi üzerine Turkcell 575 TL faturam geldi internet paket aşımı diye bu skype ile yaptığım konuşmadan dolayı.1GB internet paketimi birkaç saatte bitirdi ve üzerine geçirdi hala aklım ermiyor. Nasıl bir bant genişliği var nasıl bir veri akışı var hala anlamış değilim. Kesinlikle ve kesinlikle Ddikkat edin ben yandım bu ay siz yanmayın.

Geçmiş olsun hocam.
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deagle100 9 yıl
Ya benim burada anlamadığım bir nokta var:
3G interneti üzerinden mi kastediliyor?
Eğer öyleyse nasıl ücretsiz?
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Canzz 9 yıl

deagle100

Ya benim burada anlamadığım bir nokta var:
3G interneti üzerinden mi kastediliyor?
Eğer öyleyse nasıl ücretsiz?


yine 3G için operatöre para veriyoruz ama SKYPE a vermiyoruz bu hizmeti karşılığı.. Agustostan sonra SKYPE ta "ufak" bi mebla isteyecekmiş
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Fashionality 9 yıl

deagle100

Ya benim burada anlamadığım bir nokta var:
3G interneti üzerinden mi kastediliyor?
Eğer öyleyse nasıl ücretsiz?


sağlam bi internet pakedin varsa ücretsiz arama yapmış oluyorsun
ya da wi fi kullanarak iphone üzerinden arama yaparak ev telefonunun faturasını da rahatlatabilirsin
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