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Skype Windows Phone 8 uygulamasıyla artık video mesaj yollanabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype Windows Phone 8 uygulamasıyla artık video mesaj yollanabiliyor
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları üzerinde görüntülü ve metin tabanlı sohbet edilmesine imkan tanıyan popüler Skype uygulaması, yeni sürümüyle video mesaj desteğine kavuştu.
Diğer platformlarda da kullanılan bu özellik ile kişiler birbirlerine sınırsız sayıda video tabanlı mesaj gönderebiliyor ve alabiliyor. Ücretsiz olarak işleyen bu özelliği yanında gelen bildirimler doğrultusunda birçok önemli hatadan kurtulan ve artık çok daha hızlı çalışabilen Skype, başarılı bir kullanıcı ve sohbet deneyimi sağlayabiliyor.
Skype Windows Phone 8 uygulamasına, 10MB dosya boyutuyla ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.engadget.com/2013/09/04/skype-for-windows-phone-8-now-supports-video-messaging/?utm_medium=feed Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
seven44 6 yıl
10mb kaç saniye acaba
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alperen_69 6 yıl
görüntüye bak görende inanacak ,acaba 20 sene sonra o görüntü kalitesi gelirmi
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insunwetrust 6 yıl
evet geçen hafta geldi.
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