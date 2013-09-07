Skype Windows Phone 8 uygulamasıyla artık video mesaj yollanabiliyor

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları üzerinde görüntülü ve metin tabanlı sohbet edilmesine imkan tanıyan popüler Skype uygulaması, yeni sürümüyle video mesaj desteğine kavuştu.

Diğer platformlarda da kullanılan bu özellik ile kişiler birbirlerine sınırsız sayıda video tabanlı mesaj gönderebiliyor ve alabiliyor. Ücretsiz olarak işleyen bu özelliği yanında gelen bildirimler doğrultusunda birçok önemli hatadan kurtulan ve artık çok daha hızlı çalışabilen Skype, başarılı bir kullanıcı ve sohbet deneyimi sağlayabiliyor.

Skype Windows Phone 8 uygulamasına, 10MB dosya boyutuyla ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.engadget.com/2013/09/04/skype-for-windows-phone-8-now-supports-video-messaging/?utm_medium=feed