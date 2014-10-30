Skype masaüstü sistemleri için yenilendi





Bir dönemin en popüler görüntülü ve sesli iletişim yazılımı olan Skype, bugün pek çok rakibi tarafından geçilse de halen en çok kullanılan yazılımların başında geliyor. Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren platform masaüstü sistemler için kendisini yeniledi.





Mobil uygulamaya benzer bir şekilde baştan aşağı yeniden tasarlanan uygulama baloncuk tarzındaki sohbet tasarımı, kişilere fotoğraf atayabilme, tüm sohbetler için uyumlu ikonlar şekilnde öne çıkan özelliklere sahip.





Ayrıca rehber ve sohbetler arasında daha fazla alan bırakılması, okunmamış sohbetlerin ön izlemesi, paylaşılan dosyaların ikon olarak incelenebilmesi, sütun tasarımı şeklinde diğer özellikler mevcut. Uygulama Mac ve Windows için indirilebilir durumda.







