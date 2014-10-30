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Skype masaüstü sistemleri için yenilendi

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Skype masaüstü sistemleri için yenilendi

Bir dönemin en popüler görüntülü ve sesli iletişim yazılımı olan Skype, bugün pek çok rakibi tarafından geçilse de halen en çok kullanılan yazılımların başında geliyor. Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren platform masaüstü sistemler için kendisini yeniledi. 

Mobil uygulamaya benzer bir şekilde baştan aşağı yeniden tasarlanan uygulama baloncuk tarzındaki sohbet tasarımı, kişilere fotoğraf atayabilme, tüm sohbetler için uyumlu ikonlar şekilnde öne çıkan özelliklere sahip. 

Ayrıca rehber ve sohbetler arasında daha fazla alan bırakılması, okunmamış sohbetlerin ön izlemesi, paylaşılan dosyaların ikon olarak incelenebilmesi, sütun tasarımı şeklinde diğer özellikler mevcut. Uygulama Mac ve Windows için indirilebilir durumda.



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metebyr 4 yıl
win 7 de sorunsuz ama ben win 8.1 de kafayı yiyordum wifi sürekli düşüyordu skypeda kamera açılınca, umarım artık adam gibi çalışıyordur. viber falan yükletmişti bilgisayara çaresizlikten
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TeamAnimus 4 yıl
güzel olmuş. tek kötü yanı tek başına ifade yolladığınızda konuşma alanında normalden daha büyük görünmesi. haricinde eskisine göre çok daha düzgün, hızlı ve akıcı olmuş.
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bkaakco 4 yıl
Önceden denemiştim. Zaten kötüydü arayüz, iyice kötü etmişler.
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