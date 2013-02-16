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Skype'da video mesaj dönemi başlıyor

6 yıl
1,2b
1
41
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Skype'da video mesaj dönemi başlıyor

Skype'ı satın almasıyla birlikte anlık mesajlaşma ve görüşme servislerini bu marka altında birleştiren Microsoft, servisini geliştirmeye devam ediyor.

Firmanın Skype'a getirdiği en yeni özellikle ise "Video Messages" yani video mesajları. ABD ve İngiltere'de kullanıma sunulan ve hızla diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak olan video mesajları ile Skype kullanıcıları, üç dakikaya kadar kaydedecekleri videoları birbirlerine gönderebilecekler.

Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çalışacak şekilde dizayn edilen video mesajlarından şimdilik sadece iOS, Android ve Mac kullanıcıları faydalanabilecekken, Windows kullanıcıları ise bir süre daha beklemek zorunda. Ancak video mesajlar Windows platformuna tam destek verinceye kadar mesajlar Windows ve Windows Phone kullanıcılarına bir bağlantı ile aktarılabilecek. Ayrıca Mac kullanıcıları kendilerine gönderilen video mesajlarını mp4 formatında bilgisayarlarına kaydedebiliyorlar.

Öte yandan Video Mesajlar, Skype Premium'un bir özelliği olarak kullanıma sunulduğu için kullanıcılar ancak 20 video mesajını ücretsiz olarak gönderebilme hakkını sahipler. Eğer bu özelliği kullanmaya karar verirlerse kullanıcıların aylık 4,99 dolar karşılığında Skype Premium'a üye olmaları gerekmekte.


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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
W8 için olan Skype berbat ötesi bence. Arkaplanda bile çalışmıyor.
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talsuv61 6 yıl Zımparasız Pinokyo
Ben Gerçek Değilim
W8 için olan Skype berbat ötesi bence. Arkaplanda bile çalışmıyor.

masaüstüne kurarsan o çalışıyor
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DH Misafiri 6 yıl
Yahoo messenger çok yakında tüm yeniliklerinle gümbür gümbür geliyor
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talsuv61 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yahoo messenger çok yakında tüm yeniliklerinle gümbür gümbür geliyor

Yahoyu skype'a tercih ederim ama skype bilinmiyorken yahoo hiç bilinmez..
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kemaloztin 6 yıl
Tangodan çalıntı
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EKONOMI$T 6 yıl
Skype kullanımı eskiye nazaran çok düştü zannedersem.
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E_Aydin35 6 yıl
Gayet güzel bir haber, bu başarı ile Skype'nin yükselmesi iyi.
Microsoft'un yaptığı en iyi atılımlardan biri bana göre.. Buradan beni ilgilendiren taraf "ücretsiz 20 mesaj hakkı" :)
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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j.sahin 6 yıl
An itibariyle skype'ın bu ozellıgıne hıc ıhtıyac duymasamda Microsoftun kendı sistemini kenara atıp onun dahi diger yazılımlara oncelık vermesı olan bu olayla beraber anladım kı, Sahıp oldugum guzelım Nokia şaheseri Lumia 920'ım yazılımı WP8 olduğu için hep gelecek gerisinde kalacak.
Nokia anladık andoıd kullanmadın haklıydın da ama Meego'nu ne diye bıraktın be, madem gelısssın dıye bekleyecektık marketı meegoyu omrumun sonuna kadar bekleyeydım her cıkan meegolu cıhazı alıpda destegımı vereydım.
Kimi arkadaş ıcın cok degersız bır haber olabılır ama ben ıstıyorum kı Microsoft da WP8 yuceltsın ve arkasında durarak yenılıklerı ılk kendı yazılımını kullanan cıhazlara getırsın, nokia da olmasa yazılım destegı bakımından java tabanlı cıhazlara ancak denk gelıcez
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e_capkan 6 yıl
iyi bir app. yapsalar whatsapp tan felan kurtulsak :)
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Dogu-E 6 yıl
Allah seni bildiği gibi yapsın Microsoft lan biz niye en sona kaldık
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turxell 6 yıl
bugune kadar pek isim olmadi skype ile... bundan sonrada olmaz diye dusunuyorum,,,,
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V4LKyR 6 yıl
Yahu olaya bakar mısınız, video mesajlaşma şu an için sadece iOS, Android ve Mac için destekleniyor. Windows desteği yok. Skype'ın sahibi kim? Microsoft.
ŞSLADJKSPAĞOİDFJADPİOFGJKASİDOPĞGKEWRGFDS.:few:fdqw:eqw:qweQWEQW.EQW.eQWE:ASD:QWE:QWE:QWE:QW:EQW:eQW:dfsA:FASD:FG D:D:D:D:D:D:D:D
Olaya bakın.
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savinelli 6 yıl
"Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çalışacak şekilde dizayn edilen video mesajlarından şimdilik sadece iOS, Android ve Mac kullanıcıları faydalanabilecekken, Windows kullanıcıları ise bir süre daha beklemek zorunda"
En komigi de Microsoft ürününün kendi işletim sistemine henüz tam destek vermezken bütün Apple ürünlerine tam destek vermesi olmuş. Microsoft bile kendi işletim sistemine üvey evlat muamelesi yapıyor..
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