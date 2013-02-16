Skype'da video mesaj dönemi başlıyor

Skype'ı satın almasıyla birlikte anlık mesajlaşma ve görüşme servislerini bu marka altında birleştiren Microsoft, servisini geliştirmeye devam ediyor.
Firmanın Skype'a getirdiği en yeni özellikle ise "Video Messages" yani video mesajları. ABD ve İngiltere'de kullanıma sunulan ve hızla diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak olan video mesajları ile Skype kullanıcıları, üç dakikaya kadar kaydedecekleri videoları birbirlerine gönderebilecekler.
Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çalışacak şekilde dizayn edilen video mesajlarından şimdilik sadece iOS, Android ve Mac kullanıcıları faydalanabilecekken, Windows kullanıcıları ise bir süre daha beklemek zorunda. Ancak video mesajlar Windows platformuna tam destek verinceye kadar mesajlar Windows ve Windows Phone kullanıcılarına bir bağlantı ile aktarılabilecek. Ayrıca Mac kullanıcıları kendilerine gönderilen video mesajlarını mp4 formatında bilgisayarlarına kaydedebiliyorlar.
Öte yandan Video Mesajlar, Skype Premium'un bir özelliği olarak kullanıma sunulduğu için kullanıcılar ancak 20 video mesajını ücretsiz olarak gönderebilme hakkını sahipler. Eğer bu özelliği kullanmaya karar verirlerse kullanıcıların aylık 4,99 dolar karşılığında Skype Premium'a üye olmaları gerekmekte.
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masaüstüne kurarsan o çalışıyor
Yahoyu skype'a tercih ederim ama skype bilinmiyorken yahoo hiç bilinmez..
Microsoft'un yaptığı en iyi atılımlardan biri bana göre.. Buradan beni ilgilendiren taraf "ücretsiz 20 mesaj hakkı" :)
Nokia anladık andoıd kullanmadın haklıydın da ama Meego'nu ne diye bıraktın be, madem gelısssın dıye bekleyecektık marketı meegoyu omrumun sonuna kadar bekleyeydım her cıkan meegolu cıhazı alıpda destegımı vereydım.
Kimi arkadaş ıcın cok degersız bır haber olabılır ama ben ıstıyorum kı Microsoft da WP8 yuceltsın ve arkasında durarak yenılıklerı ılk kendı yazılımını kullanan cıhazlara getırsın, nokia da olmasa yazılım destegı bakımından java tabanlı cıhazlara ancak denk gelıcez
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Olaya bakın.
En komigi de Microsoft ürününün kendi işletim sistemine henüz tam destek vermezken bütün Apple ürünlerine tam destek vermesi olmuş. Microsoft bile kendi işletim sistemine üvey evlat muamelesi yapıyor..