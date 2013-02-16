Skype'da video mesaj dönemi başlıyor

Skype'ı satın almasıyla birlikte anlık mesajlaşma ve görüşme servislerini bu marka altında birleştiren Microsoft, servisini geliştirmeye devam ediyor.

Firmanın Skype'a getirdiği en yeni özellikle ise "Video Messages" yani video mesajları. ABD ve İngiltere'de kullanıma sunulan ve hızla diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak olan video mesajları ile Skype kullanıcıları, üç dakikaya kadar kaydedecekleri videoları birbirlerine gönderebilecekler.

Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çalışacak şekilde dizayn edilen video mesajlarından şimdilik sadece iOS, Android ve Mac kullanıcıları faydalanabilecekken, Windows kullanıcıları ise bir süre daha beklemek zorunda. Ancak video mesajlar Windows platformuna tam destek verinceye kadar mesajlar Windows ve Windows Phone kullanıcılarına bir bağlantı ile aktarılabilecek. Ayrıca Mac kullanıcıları kendilerine gönderilen video mesajlarını mp4 formatında bilgisayarlarına kaydedebiliyorlar.

Öte yandan Video Mesajlar, Skype Premium'un bir özelliği olarak kullanıma sunulduğu için kullanıcılar ancak 20 video mesajını ücretsiz olarak gönderebilme hakkını sahipler. Eğer bu özelliği kullanmaya karar verirlerse kullanıcıların aylık 4,99 dolar karşılığında Skype Premium'a üye olmaları gerekmekte.