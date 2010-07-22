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Skype'den İOS4'e özel Skype uygulaması

Skype'nin İOS4 için hazırlanan ve arka planda çalışabilen yeni sürümü App Store'daki yerini aldı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,7b
1
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Skype, iOS4 için geliştirdiği uygulamanın son sürümünü yayınladı. Skype 2.0.1 olarak adlandırılan uygulama, İOS4 ile multitasking (çoklu görev) desteğini kazandı. Yapılan açıklamaya göre Skype uygulaması İOS4 üzerinde arka planda çalışmaya devam edecek. İphone ekranı kapalıyken veya başka bir uygulama kullanıldığı sırada Skype uygulaması, anlık mesajlaşma ve Skype araması gibi hizmetleri sürdürebilecek. İphone 4'ün ön kamerasını kullanarak görüntülü konuşma işlevinin bu sürümde olmadığı ve ileriki sürümlerde gelebileceği belirtiliyor. Skype'nin 2.0.1 numaralı sürümü App Store'da kullanıcıların beğenisine sunuldu.
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