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    iPhone SE 4 muhtemel fiyatı ortaya çıktı: Neler bekleniyor?

    iPhone SE 4 modelinin muhtemel satış fiyatı ortaya çıktı.  Bir sonraki bütçe odaklı iPhone'u, A18 işlemci, Sony 48 MP sensör ve daha fazlasına sahip olacak. Üstelik çok daha ucuza.
    iPhone SE 4 muhtemel fiyatı ortaya çıktı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bir sonraki uygun fiyatlı telefonu olacak iPhone SE 4, netleşmeye devam ediyor. Daha önce bilgiler, cihazın iPhone 14'e benzer bir tasarımda, tek arka kamera ve Apple’ın en yeni A18 çipini kullanacağını gösteriyordu. Son raporlar ise hem fiyatlandırma hem de ekran tasarımı konusunda yeni bilgiler içeriyor.

    iPhone 16'nın yarı fiyatında olabilir

    Kaçıranlar için daha önceki sızıntılar, iPhone SE 4'ün hem fiyat hem de donanım seviyesinde bekleneden daha premium bir cihaz olacağı yönündeydi. Ancak yeni sızıntılara göre Apple, iPhone SE 4'ü yaklaşık 500 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunmayı planlıyor. Bu fiyat, mevcut iPhone SE 3'ten yaklaşık %15 daha yüksek, ancak iPhone 16'ya kıyasla %40 daha düşük olacak. Bu da uygun fiyatlı iPhone isteyen kullanıcılar için alternatif olacak.

    Apple’ın iPhone SE 4’ü 2025’in bahar aylarında duyurması bekleniyor. Tanıtım etkinliği ise muhtemel olarak Mart 2025’te gerçekleşecek. Bu arada yeni cihazın iPhone SE 4 veya iPhone 16e adıyla piyasaya çıktığını görebiliriz.

    iPhone SE 4 beklenen özellikler

    Yeni iPhone SE'nin 6.1 inç LTPS OLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Daha önce Dynamic Island özelliğine sahip olacağı öne sürülmüştü, ancak son sızıntılar Apple'ın klasik çentikli ekran tasarımına geri döneceğini gösteriyor. Cihazın arka tarafında tek bir 48 MP Sony Exmor IMX904 sensör bulunacak. Ön tarafta ise 12 MP'lik bir selfie kamerası yer alacak. 

    Donanım tarafında ise iPhone 16 ve 16 Plus'ta da kullanılacak olan A18 işlemcisi öne çıkıyor. Apple Intelligence destekli bu çip, yapay zeka özelliklerini de mümkün kılacak. Cihazın 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Son olarak iPhone SE 4’ün 146.7 x 71.5 mm boyutlarında olacağı, iPhone 13 Pro ve iPhone 14 ile benzer bir kasaya sahip olacağı gündemde.

    Batarya tarafında ise 3279 mAh kapasiteyle iPhone 16 Pro’dan biraz daha düşük bir bataryaya sahip olacak. 20W kablolu şarj, 15W MagSafe ve Qi2 kablosuz şarj desteği sunacağı belirtiliyor.

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