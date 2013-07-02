Skype'ın Android versiyonu yeni bir arayüzle güncellendi

Microsoft, Skype'ın Android versiyonunu güncelleyerek uygulamayı Windows Phone versiyonuna benzer bir hale getirdi.





Yeni bir tasarımın yanı sıra, birtakım iyileştirmeleri de beraberinde getiren güncelleme sayesinde uygulamanın artık daha hızlı bir şekilde çalıştığı da belirtiliyor. Dünya çapında 100 milyondan fazla Android cihazda kurulu olan Skype'ın aldığı bu yeni güncellemenin sadece bir başlangıç olduğu belirtilirken, ilerleyen dönemlerde yeni güncellemelerle uygulamanın destekleneceği belirtildi.





Yeni bir arayüz ve daha iyi bir performansla Android kullanıcılarının beğenisine sunulan Skype'a aşağıdaki market bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://blogs.skype.com/2013/07/01/skype-passes-100m-android-installs-and-launches-redesigned-4-0/