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Skype'ın Android versiyonu yeni bir arayüzle güncellendi

5 yıl
962
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Skype'ın Android versiyonu yeni bir arayüzle güncellendi
Microsoft, Skype'ın Android versiyonunu güncelleyerek uygulamayı Windows Phone versiyonuna benzer bir hale getirdi.

Yeni bir tasarımın yanı sıra, birtakım iyileştirmeleri de beraberinde getiren güncelleme sayesinde uygulamanın artık daha hızlı bir şekilde çalıştığı da belirtiliyor. Dünya çapında 100 milyondan fazla Android cihazda kurulu olan Skype'ın aldığı bu yeni güncellemenin sadece bir başlangıç olduğu belirtilirken, ilerleyen dönemlerde yeni güncellemelerle uygulamanın destekleneceği belirtildi. 

Yeni bir arayüz ve daha iyi bir performansla Android kullanıcılarının beğenisine sunulan Skype'a aşağıdaki market bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

http://blogs.skype.com/2013/07/01/skype-passes-100m-android-installs-and-launches-redesigned-4-0/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
StoryLine 5 yıl
Dün gördüm güncellendiğini, eski arayüzde çok kabalık vardı bana göre şimdi ki mobil versiyon bilgisayar versiyonuna benzemiş az çok güncellenmesi başarılı bence
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OchiMochi 5 yıl
gerçekten çok güzel bir arayüz olmuş, bende ezcool smart ten tabletimde denedim. başarılı
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