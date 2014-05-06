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Skype'in Windows 8.1 uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Skype'in Windows 8.1 uygulaması güncellendi
Anlık mesajlaşma ve video tabanlı sohbet denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden Skype, Windows 8.1 tarafında yeni özellikler ile 2.8 sürümüne güncellendi
Yayınlanan son güncellemesiyle favorileri cihazlar arasında senkronizasyon desteğine kavuşan ve böylece favori kişilerinizin yer aldığı listeleri tüm cihazlarda senkronize edebilen uygulama, aynı zamanda favorileri ve yakın zamandaki konuşmalar için daha az yer kullanıyor ve bu şekilde de kişi listesinin tamamını kolayca görülebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Skype Windows 8.1 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/skype/5e19cc61-8994-4797-bdc7-c21263f6282b Yorum Yaz
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Paul Klee 5 yıl
Gelişme var mı uygulamada?
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alperen_69 5 yıl
önce whatsapp tan karşıdakine skype gir diyecenki çalsın karşıda yoksa arama yapmış anlaşılmaz ne güzel görüntülü konuşma , bari facetime ayarına getirseler
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uA006 5 yıl
bana bugün gelen mailde görüntülü grup görüşmesi ücretsiz yazıyordu.
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bkaakco 5 yıl
Masaüstü sürümü daha kullanışlı gibi.
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