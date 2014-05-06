Skype'in Windows 8.1 uygulaması güncellendi

Anlık mesajlaşma ve video tabanlı sohbet denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden Skype, Windows 8.1 tarafında yeni özellikler ile 2.8 sürümüne güncellendi

Yayınlanan son güncellemesiyle favorileri cihazlar arasında senkronizasyon desteğine kavuşan ve böylece favori kişilerinizin yer aldığı listeleri tüm cihazlarda senkronize edebilen uygulama, aynı zamanda favorileri ve yakın zamandaki konuşmalar için daha az yer kullanıyor ve bu şekilde de kişi listesinin tamamını kolayca görülebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Skype Windows 8.1 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/skype/5e19cc61-8994-4797-bdc7-c21263f6282b